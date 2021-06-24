В Госдуме предложили организовать товарищеский матч между Россией и Украиной

Член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв предложил организовать товарищеский матч между сборными России и Украины.

Член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв предложил организовать товарищеский матч между сборными России и Украины.

«Для того чтобы понять, кто сильнее, Россия или Украина, надо организовать товарищеский матч. Не надо их сравнивать: сборная России не в самой лучшей форме. Мы верим, что в будущем, когда российская молодёжь, а не легионеры, будет в большинстве своём выступать в Российской премьер-лиге, будет лучше. В таком случае костяк сборной будет состоять из лучших российских футболистов», — цитирует Свищёва «Чемпионат».

По словам депутата, ему очень хотелось бы в ближайшем будущем увидеть матч между Россией и Украиной, потому что в такие моменты может проявиться сближение народов и культур.

По итогам группового этапа Евро-2020 Украина заняла третье место в группе C и прошла в плей-офф, обойдя по дополнительным показателям Финляндию и Словакию, которые стали третьими в группах B и E соответственно. Россия заняла четвёртое место в группе B и вылетела с турнира.

Ранее в Госдуме отреагировали на выход Украины в плей-офф Евро-2020.