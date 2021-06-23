В Госдуме отреагировали на выход сборной Украины в плей-офф Евро-2020

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал выход сборной Украины в плей-офф чемпионата Европы по футболу.

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал выход сборной Украины в плей-офф чемпионата Европы по футболу.

«Поздравляю все команды, которые успешно вышли в плей-офф, в том числе сборную Украины. Их команда нам ничего плохого не сделала. Они вышли из группы, в отличие от нашей сборной. Молодцы, пусть продолжают, желаю им успехов, также как и другим командам», — цитирует Свищёва Sport24.

Он отметил, что украинский футбол похож на российский, но при этом на Евро-2020 украинцам чуть повезло и они не проигрывали никому крупно, в связи с чем заслуженно прошли дальше.

«Видите — мы не злорадствуем, а нормально относимся к нашим соседям. Поэтому для меня удивительна реакция многих украинских болельщиков, у которых счастья полные штаны от того, что наша сборная не пробилась дальше. Детский сад какой-то. В спорте не должно быть политики: никаких флагов, пропаганды тех или иных движений, преклонений», — сказал депутат.

Украинцы заняли третье место в группе C и обошли по дополнительным показателям финнов и словаков, которые стали третьими в квартетах B и E соотвественно.

Ранее сообщалось, что Украина сыграет со Швецией в Глазго в 1/8 финала Евро-2020.