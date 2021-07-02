Де Брёйне: это чудо, что я сегодня сыграл, жаль, что большего сделать просто не смог

«Лично для меня это были четыре-пять напряженных недель. Больше всего хочу поблагодарить наш медперсонал: это чудо, что я сегодня сыграл, потому голеностопный сустав точно был поврежден. Разрыв связок. Но я чувствовал сегодня ответственность за страну. Жаль, что большего сделать просто не смог», — приводит слова де Брёйне пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Бельгия проиграла Италии со счётом 1:2 и завершила выступление на Евро-2020. Участие де Брёйне в матче было под вопросом из-за травмы, полученной во встрече 1/8 финала с Португалией.

Ранее Тибо Куртуа заявил сборная своей игрой Италии заслужила победу в матче с Бельгией.