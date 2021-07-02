Куртуа: сборная Италии заслуживала победы

«Это тяжело, но мы знали, что такая игра нас и ждёт. У нас было два момента, но их выручил вратарь. К тому же мы слишком легко позволили открыть счёт. Действительно, могло сложиться по-всякому, но сборная Италии заслуживала победы. Теперь у нас в октябре — Лига наций. Это не совсем то же самое, но, надеюсь, мы сможем удачно там сыграть. А уже в следующем году — чемпионат мира. Но в любом случае, да, это для нас удар», — приводит слова Куртуа пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Бельгия проиграла Италии со счётом 1:2 и завершила выступление на Евро-2020.

Ранее сообщалось, что Бельгия не может выйти в полуфинал Евро более 40 лет.