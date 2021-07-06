Италия обыграла Испанию по пенальти и вышла в финал Евро-2020

Сборная Италии одержала победу над командой Испании в полуфинальном матче чемпионата Европы по футболу.

Сборная Италии одержала победу над командой Испании в полуфинальном матче чемпионата Европы по футболу.

Основное время встречи, прошедшей на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, завершилось со счётом 1:1.

На 60-й минуте итальянцев вывел вперёд Федерико Кьеза, а на 80-й голом ответил Альваро Мората.

В серии пенальти точнее оказались итальянцы — 4:2, а решающий удар нанёс Жоржиньо. В серии 11-метровых у победителей не забил Мануэль Локателли, а в составе испанской команды — Дани Ольмо и Мората.

Таким образом, Италия сыграет в финале турнира либо с Англией, либо с Данией. Финал состоится 11 июля на «Уэмбли».

Ранее сообщалось, что Мората повторил достижение Криштиану Роналду на чемпионатах Европы.