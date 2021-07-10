Елизавета II обратилась к сборной Англии перед финалом Евро-2020 с командой Италии

Королева Великобритании Елизавета II выступила с обращением к сборной Англии по футболу накануне финала чемпионата Европы с национальной командой Италии.

Королева Великобритании Елизавета II выступила с обращением к сборной Англии по футболу накануне финала чемпионата Европы с национальной командой Италии.

«55 лет назад мне посчастливилось вручить Кубок мира Бобби Муру и увидеть, что значит для игроков, тренера и персонала выйти в финал крупного международного турнира и выиграть его. Я хочу поздравить от себя и моей семьи всех вас с выходом в финал чемпионата Европы и пожелать всего наилучшего завтра с надеждой, что история зафиксирует не только ваш успех, но и дух, приверженность и гордость, которые вы проявили», — говорится в письме королевы, адресованном главному тренеру сборной Англии Гарету Саутгейту, текст которого передаёт пресс-служба команды.

На домашнем ЧМ-1966 Англия завоевала свою единственную победу на крупных международных турнирах.

Финал Евро-2020 Италия — Англия состоится 11 июля в Лондоне на «Уэмбли». Начало — в 22:00 мск.

Ранее Джорджо Кьеллини рассказал, без чего Италии не выжить, сражаясь на «Уэмбли» с Англией.