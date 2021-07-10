Кьеллини рассказал, без чего Италии не выжить, сражаясь на «Уэмбли» с Англией

«Нам будут нужны как горячее сердце, так и холодная голова. Без этого ты просто не сможешь выжить, сражаясь на «Уэмбли» против сборной Англии. Будут моменты, когда нам нужно будет быть более дерзкими, как и те, когда нужно будет действовать с холодным расчётом, стараясь держать ситуацию под контролем. Невозможно даже думать о том, что мы будем способны доминировать на протяжении всех 90 минут. Это финальная битва, и мы, чтобы выйти из неё победителями, должны быть уверены в том, что каждая мельчайшая деталь доведена до совершенства», — приводит слова Кьеллини «Матч ТВ».

Финал Евро-2020 Италия — Англия состоится 11 июля в Лондоне на «Уэмбли». Начало — в 22:00 мск.

Ранее Роберто Манчини заявил, что Италии нужно сыграть в свой футбол в финале Евро-2020 с Англией.