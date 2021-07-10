Манчини заявил, что Италии нужно сыграть в свой футбол в финале Евро-2020 с Англией

«Сейчас я не нервничаю, но воскресным вечером, вероятно, буду. Нам просто нужно играть в свой футбол. Я точно знаю, что мы можем показать хорошую игру. Англия — сильный противник. Но если мы прошли так далеко на этом турнире, это означает, что сборная Италии тоже хорошая команда. Так что, как я уже сказал, постараемся играть в свой футбол. Мы должны быть очень осторожны с Рахимом Стерлингом, проделать хорошую работу в обороне. Кроме него, есть Гарри Кейн, да и вообще все игроки топовые, способны продемонстрировать потрясающую технику», — приводит слова Манчини «Матч ТВ».

Он отметил, что его подопечным нужно будет сохранять спокойствие.

«Мы знаем, что матч будет сложным по целому ряду причин. Но мы должны быть полностью сфокусированы на том, что это за игра, провести её на максимуме возможностей. К тому же это будет последний матч. И если мы хотим насладиться им и собой, у нас есть 90 доступных минут для этого. Большая страсть к футболу характеризует как Италию, так и Англию. Думаю, это будет великий день и прекрасный матч», — добавил Манчини.

Финал Евро-2020 Италия — Англия состоится 11 июля в Лондоне на «Уэмбли». Начало — в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что Гарет Саутгейт назвал предстоящий матч с Италией самым сложным тестом для Англии из всех возможных.