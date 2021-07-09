Саутгейт — о матче с Италией: Англию ждёт самый сложный тест из всех возможных

«Италия блестяще играла последние пару лет. Мы внимательно следили за их прогрессом. Мы знаем, как они играют», — цитирует специалиста сайт УЕФА.

Как он отметил, итальянцы играют с большой самоотдачей и действуют в великолепном стиле. Кроме того, тренер обратил внимание на то, что в ворота Италии всегда сложно забить.

«Без сомнения, они заслужили быть в финале — на пути к нему они обыграли две топовые команды — Бельгию и Испанию, так что впереди нас ждёт самый сложный тест из всех возможных», — добавил Саутгейт.

Финальный матч чемпионата Европы по футболу между Англией и Италией состоится 11 июля на стадионе «Уэмбли».

Ранее в Англии посоветовали итальянцам не прилетать на финал Евро-2020.