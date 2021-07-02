Последний матч в Санкт-Петербурге: Испания обыгрывает Швейцарию в четвертьфинале Евро-2020

В первом четвертьфинале Евро-2020 встречаются сборные Испании и Швейцарии. На предыдущей стадии турнира подопечные Луиса Энрике обыграли Хорватию, а их соперник в серии пенальти сенсационно одолел действующих чемпионов мира — французов. Этот матч станет последним, который пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. RT ведёт текстовую трансляцию.