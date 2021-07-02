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Время московское
матч №
июля
2
1/4
19:00
Санкт-Петербург
Газпром Арена
Швейцария
0
:
1
Испания
45
LIVE `61
Главный судья
Майкл Оливер (Англия)
2
июля
1/4
Матч №1
19:00
Санкт-ПетербургГазпром Арена
0 : 1

Последний матч в Санкт-Петербурге: Испания обыгрывает Швейцарию в четвертьфинале Евро-2020

В первом четвертьфинале Евро-2020 встречаются сборные Испании и Швейцарии. На предыдущей стадии турнира подопечные Луиса Энрике обыграли Хорватию, а их соперник в серии пенальти сенсационно одолел действующих чемпионов мира — французов. Этот матч станет последним, который пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. RT ведёт текстовую трансляцию.

    20:14

    Но для того, чтобы повторить успех 2010 года Швейцарии нужно активнее себя проявлять в атаке. Вероятно, стоит ожидать изменения от Петковича в ближайшее время. (60')

    20:13

    Ни разу до сегодняшнего дня не встречались Швейцария и Испания на чемпионатах Европы. На крупных международных турнирах команды встречались лишь три раза. И единственную победу над испанцами швейцары одержали именно на нём. В 2010 году на чемпионате мира в ЮАР. (59')

    20:11

    Закария! Какую хорошую передачу выполнил Рикардо Родригес с углового! Мог бы исправить Денис за автогол в первом тайме, но мяч прошёл рядом со штангой. (57')

    20:10

    А вот и вторая замена у испанцев. Мората уходит с поля. Вместо него в нападении сыграет Жерар Морено. (55')

    20:08

    Мы уже отмечали, что Испания забивала по пять мячей в двух матчах подряд. А швейцарские футболисты отправляли мяч в сетку ворот соперника по три раза в предыдущих двух встречах. Команды любят и могут атаковать. (53')

    20:06

    В первые 45 минут опасных моментов было немного. Хочется надеяться, что мы увидим более событийный второй тайм. Основания для этого у нас есть. Швейцарцы уступают в счёте, а значит, будут вынуждены раскрываться. (51')

    20:04

    Первый угловой во втором тайме зарабатывают швейцарцы. Не получилось у подопечных Петковича создать серьёзную опасность после стандарта. (49')

    20:03

    И сразу же Ольмо пробил по воротам после передачи Мораты! На месте Зоммер! Но боковой судья поднял флажок. В положении вне игры находился Альваро. (48')

    20:01

    Замену провёл в перерыве Энрике. Даниэль Ольмо вышел на поле вместо Пабло Сарабии. (47')

    20:00

    Начинается второй тайм! (46')

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