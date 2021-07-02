Но для того, чтобы повторить успех 2010 года Швейцарии нужно активнее себя проявлять в атаке. Вероятно, стоит ожидать изменения от Петковича в ближайшее время. (60')
Время московское
матч №
июля
2
1/4
0:
1
45
LIVE `61
Главный судья
Майкл Оливер (Англия)
2
июля
1/4
Матч №1
Последний матч в Санкт-Петербурге: Испания обыгрывает Швейцарию в четвертьфинале Евро-2020
В первом четвертьфинале Евро-2020 встречаются сборные Испании и Швейцарии. На предыдущей стадии турнира подопечные Луиса Энрике обыграли Хорватию, а их соперник в серии пенальти сенсационно одолел действующих чемпионов мира — французов. Этот матч станет последним, который пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. RT ведёт текстовую трансляцию.
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