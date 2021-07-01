Шанс для «золушек» и погоня за Роналду: чем интересны четвертьфиналы Евро Чехия — Дания и Украина — Англия

В субботу состоятся два заключительных четвертьфинальных матча Евро-2020. Украина постарается в Риме обыграть Англию. В таком случае подопечные Андрея Шевченко впервые в истории попадут в четвёрку сильнейших команд континента. А в Баку путёвку в следующий раунд оспорят Чехия и Дания, которые не без труда вышли из своих групп. При этом Патрик Шик и Рахим Стерлинг попытаются приблизиться в гонке бомбардиров турнира к лидирующему с пятью голами Криштиану Роналду.

В субботу состоятся два заключительных четвертьфинальных матча Евро-2020. Украина постарается в Риме обыграть Англию. В таком случае подопечные Андрея Шевченко впервые в истории попадут в четвёрку сильнейших команд континента. А в Баку путёвку в следующий раунд оспорят Чехия и Дания, которые не без труда вышли из своих групп. При этом Патрик Шик и Рахим Стерлинг попытаются приблизиться в гонке бомбардиров турнира к лидирующему с пятью голами Криштиану Роналду.

Украина — Англия. 3 июля, Рим, «Олимпико»

Успешное выступление сборной Украины на Евро-2020 стало настоящей сенсацией. Подопечные Андрея Шевченко, как и датчане, набрали на групповом этапе всего три очка, но всё же вышли в плей-офф, где в дополнительное время обыграли Швецию благодаря голу Артёма Довбика на 121-й минуте.

Украинцы всего во второй раз в своей истории пробились в четвертьфинал крупного турнира. На дебютном для себя ЧМ-2006 они в серии пенальти оказались сильнее Швейцарии, а затем крупно уступили будущему чемпиону — Италии — со счётом 0:3. Теперь они постараются пройти ещё дальше.

Англия в данном противостоянии считается очевидным фаворитом, если это определение применимо к нынешнему непредсказуемому турниру. В первом раунде плей-офф коллектив Гарета Саутгейта сумел выбить из борьбы принципиального соперника Германию (2:0) и получил максимально комфортную турнирную сетку. Вслед за Украиной британцы встретятся с победителем встречи Чехия — Дания. В такой ситуации вероятность выхода в финал очень высока, тем более он также пройдёт на «Уэмбли».

Англичане на Евро-2020 не демонстрируют яркого футбола, но действуют предельно прагматично. В четырёх матчах они не пропустили ни разу. «Сухая» серия Джордана Пикфорда в сборной насчитывает уже шесть встреч, и в субботу он постарается её продлить. Забивают «Три льва» также нечасто, но этого хватает, чтобы одерживать победы. Трижды удалось отличиться нападающему «Манчестер Сити» Рахиму Стерлингу, а в концовке поединка с немцами свой лицевой счёт, наконец, открыл капитан Гарри Кейн. Теперь на родине надеются, что он поймает кураж.

Впрочем, Саутгейт, наверняка, сделает всё возможное, чтобы не допустить недооценки соперника подопечными, тем более для некоторых украинцев данный матч будет особенным. Андрей Ярмоленко выступает за «Вест Хэм», а Александр Зинченко, ставший главным героем противостояния со Швецией, за «Манчестер Сити». В субботу он встретится с целым рядом своих одноклубников: Стерлингом, Джоном Стоунзом, Кайлом Уолкером, Филипом Фоденом.

Да и для Шевченко Англия — не чужая страна. С 2006 по 2009 он выступал за «Челси». Пересекался форвард с англичанами и на крупных турнирах. Так, на домашнем для украинцев Евро-2012 команды попали в одну группу, и «Три льва» одержали победу с минимальным счётом благодаря результативному удару Уэйна Руни. Тот матч запомнился чистым незасчитанным голом Марко Девича в середине второго тайма. Повторы чётко показали, что Джон Терри вынес мяч уже из-за линии ворот. Сам Андрей тогда довольствовался выходом на замену.

В целом пути соперников в последние годы пересекались достаточно часто. В квалификации ЧМ-2010 они оказались в одной группе и обменялись победами. Украина оказалась сильнее дома — 1:0, и тот успех остаётся для неё единственным в истории противостояния с англичанами. В отборе ЧМ-2014 жребий вновь свёл их вместе. На этот раз команды дважды разошлись миром — 1:1, 0:0.

К очередной встрече Англия подходит без потерь. А вот у Шевченко кадровые проблемы имеются. Тяжёлую травму колена в столкновении с Маркусом Даниэльссоном получил резервный нападающий Артём Беседин. Также не сыграют Денис Попов и Александр Зубков. Вызывает вопросы и состояние Ярмоленко, который досрочно покинул поле в матче с Швецией. Потеря капитана, на турнире набравшего четыре балла за результативность (2 + 2), станет для команды настоящей бедой. Впрочем, скорее всего о серьёзном повреждении речи не идёт.

Чехия — Дания. 3 июля, Баку, «Олимпийский»

Нынешний чемпионат Европы вообще получается по-настоящему непредсказуемым. Мало кто мог предположить, что все команды, вышедшие в плей-офф из так называемой «группы смерти» (Франция, Германия и Португалия) вылетят в первом же раунде, а Чехия и Дания в Баку будут бороться за путёвку в полуфинал. Однако именно это и произошло.

Причём «Алая гвардия» после сердечного приступа Кристиана Эриксена потерпела поражения в первых двух матчах турнира, но умудрилась с тремя очками выйти из своего квартета со второго места благодаря разгромной победе над Россией. В 1/8 финала же подопечные Каспера Юльманна забили четыре безответных мяча Уэльсу. Таким образом, в активе набравшей отличный ход команды в двух последних встречах значатся восемь голов.

В свою очередь, чехи сенсационно выбили из борьбы Нидерланды, не позволив «оранжевым» нанести ни одного удара в створ своих ворот. В целом коллектив Ярослава Шильгавы пропустил на турнире лишь дважды.

В Азербайджане болельщиков ждёт по-настоящему интригующее противостояние. Надёжная оборона чехов при поддержке дуэта опорников Томаш Соучек — Томаш Голеш постарается сдержать быструю линию нападения соперника. Неделей ранее лидеры голландцев увязли на чужой половине поля. Возможно, то же ждёт следующего оппонента.

На руку Чехии пойдут и возможные потери в составе датчан. Ещё в среду с частичными ограничениями работали сразу три ключевых футболиста коллектива: защитник и капитан Симон Кьер, неуступчивый опорник Томас Дилейни и забивший на турнире два мяча Юссуф Поульсен. Впрочем, последнего в матче с Уэльсом успешно заменил Каспер Дольберг, который оформил дубль. Ожидается, что указанные выше исполнители успеют вернуться в строй к субботе, но они всё равно могут находиться не в идеальном состоянии.

У чехов проблем с составом нет. В преддверии четвертьфинала вернулись в строй капитан Владимир Дарида и правый защитник Ян Боржил. А главное — в великолепной форме находится Патрик Шик. На Евро-2020 нападающий «Байера» отметился уже четырьмя голами и всего на один результативный удар отстаёт от лидера гонки бомбардиров Криштиану Роналду. Также следующий гол позволит ему сравняться с Миланом Барошем, который на Евро-2004 забил пять мячей.

Именно экс-форвард «Ливерпуля» стал главным героем четвертьфинального противостояния того первенства континента с Даней. Он оформил дубль, а ещё один раз соперника огорчил Ян Коллер. Чехия добилась разгромной победы 3:0 и только в полуфинале уступила будущему чемпиону Греции.

Четырьмя годами ранее пути команд также пересеклись на Евро, только на групповом этапе, и «народной команде» тоже удалось взять верх. Правда, в плей-офф тогда не вышли оба коллектива. В Баку сборная Дании сделает всё, чтобы взять реванш за эти поражения. В таком случае «Алая гвардия» может впервые с 1992-го пробиться в полуфинал первенства континента. А тот турнир закончился для неё завоеванием трофея.

Наконец, нынешнюю встречу обслужит российский судья Сергей Карасёв. К сожалению, только в роли резервного арбитра. Основным назначен Бьорн Куйперс из Нидерландов.