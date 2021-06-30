Беседин больше не сыграет за Украину на Евро, у него подозрение на травму крестообразных связок

Как сообщает пресс-служба УАФ, первичный осмотр выявил у 25-летнего нападающего множественные повреждения мышц, а также подозрение на повреждение крестообразных связок колена.
Отмечается, что было принято решение отправить игрока в Киев для прохождения углублённого обследования и лечения.
Беседин вышел на замену на 91-й минуте матча и уже спустя семь минут получил травму — защитник сборной Швеции Маркус Даниэльссон жёстко сыграл шипами в колено украинца, который не сумел после этого продолжить встречу.
Ранее сообщалось, что Роберто Мартинес рассказал о травмах Кевина Де Брёйне и Эдена Азара.