Беседин больше не сыграет за Украину на Евро, у него подозрение на травму крестообразных связок

Украинская ассоциация футбола (УАФ) сообщила, что получивший травму в матче 1/8 финала Евро-2020 со Швецией форвард Артём Беседин покинул расположение сборной Украины.

Украинская ассоциация футбола (УАФ) сообщила, что получивший травму в матче 1/8 финала Евро-2020 со Швецией форвард Артём Беседин покинул расположение сборной Украины.

Как сообщает пресс-служба УАФ, первичный осмотр выявил у 25-летнего нападающего множественные повреждения мышц, а также подозрение на повреждение крестообразных связок колена.

Отмечается, что было принято решение отправить игрока в Киев для прохождения углублённого обследования и лечения.

Беседин вышел на замену на 91-й минуте матча и уже спустя семь минут получил травму — защитник сборной Швеции Маркус Даниэльссон жёстко сыграл шипами в колено украинца, который не сумел после этого продолжить встречу.

Ранее сообщалось, что Роберто Мартинес рассказал о травмах Кевина Де Брёйне и Эдена Азара.