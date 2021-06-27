Мартинес рассказал о травмах Де Брёйне и Азара

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес рассказал о состоянии полузащитника Кевина Де Брёйне и форварда Эдена Азара, получивших травмы в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу с национальной командой Португалии.

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес рассказал о состоянии полузащитника Кевина Де Брёйне и форварда Эдена Азара, получивших травмы в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу с национальной командой Португалии.

«Пока рано говорить о том, насколько серьёзны их травмы. У Кевина не всё в порядке с голеностопом. У Эдена мышечные проблемы. Чтобы сказать точнее, мы должны сначала дождаться диагноза», — приводит слова Мартинеса пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Де Брёйне получил повреждение в концовке первого тайма и был заменён после перерыва, а Азар травмировался в концовке матча и также покинул поле.

Бельгия победила Португалию со счётом 1:0 и вышла в полуфинал, где сыграет с Италией.

Ранее сообщалось, что Торган Азар был признан лучшим игроком матча Евро-2020 Бельгия — Португалия.