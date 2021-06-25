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26 июня
Засуха Мбаппе, дебют Шевченко и дуэль Саутгейта с Лёвом: за чем следить в заключительных матчах 1/8 финала Евро-2020
Сборная Украины в дебютной для себя встрече плей-офф чемпионата Европы постарается выбить из борьбы Швецию. Команда Англии под руководством Гарета Саутгейта попытается взять реванш у Германии за разгром 11-летней давности на чемпионате мира в ЮАР. Француз Килиан Мбаппе в противостоянии со Швейцарией попытается наконец открыть счёт голам на турнире. А турнирные пути Хорватии и Испании пересекутся в пятый раз за последние девять лет. За чем следить в заключительных матчах 1/8 финала Евро-2020 — в материале RT.
Засуха Мбаппе, дебют Шевченко и дуэль Саутгейта с Лёвом: за чем следить в заключительных матчах 1/8 финала Евро-2020
  • Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко
  • Reuters
  • © Marko Djurica
Засуха Мбаппе, дебют Шевченко и дуэль Саутгейта с Лёвом: за чем следить в заключительных матчах 1/8 финала Евро-2020
  • Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко
  • Reuters
  • © Marko Djurica
Сборная Украины в дебютной для себя встрече плей-офф чемпионата Европы постарается выбить из борьбы Швецию. Команда Англии под руководством Гарета Саутгейта попытается взять реванш у Германии за разгром 11-летней давности на чемпионате мира в ЮАР. Француз Килиан Мбаппе в противостоянии со Швейцарией попытается наконец открыть счёт голам на турнире. А турнирные пути Хорватии и Испании пересекутся в пятый раз за последние девять лет. За чем следить в заключительных матчах 1/8 финала Евро-2020 — в материале RT.

Хорватия — Испания. 28 июня, Копенгаген, «Паркен»

Без противостояния Испании и Хорватии Евро-2020 можно было бы назвать неполноценным. Дело в том, что пути команд пересеклись на третьем чемпионате континента подряд. На двух предыдущих турнирах это произошло на групповом этапе. В 2012-м победу с минимальным счётом благодаря голу Хесуса Наваса на 88-й минуте одержала «красная фурия». В 2016-м «шашечные» взяли реванш — 2:1, причём тоже вырвали три очка в концовке.

Также оппоненты попали в одну группу в Лиге наций в 2018-м. И если дома хорваты оказались сильнее — 3:2, то на выезде пропустили шесть безответных мячей и потерпели самое крупное поражение в истории.

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К очередной встрече команды подошли не в лучшем состоянии. Достаточно того факта, что обе сборные лишь в последний момент гарантировали себе участие в плей-офф. Действующие вице-чемпионы планеты в первых двух турах набрали одно очко, а подопечные Луиса Энрике — два. Только в последних матчах на групповом этапе задачу по выходу в плей-офф удалось решить. Первые переиграли шотландцев, в том числе благодаря первому голу на турнире полузащитника ЦСКА Николы Влашича (3:1), а вторые разгромили словаков — 5:0.

Теперь кому-то придётся досрочно закончить турнир. Против Испании говорит статистика выступлений в плей-офф на последних крупных турнирах. И с Евро-2016, и с ЧМ-2018 коллектив вылетел в 1/8 финала, а на ЧМ-2014 не вышел даже туда. Да и сопернику в Копенгагене будет обеспечена серьёзная поддержка. По информации Хорватского футбольного союза, вся квота билетов была раскуплена в первые четыре часа после поступления в продажу.

С другой стороны, «шашечные» в ключевом матче останутся без центрального защитника «Зенита» Деяна Ловрена. Участие футболиста в турнире до последнего момента находилось под вопросом из-за травмы, и он даже пропустил игру с Англией. Зато в оставшихся встречах ветеран успел заработать две жёлтые карточки и «привезти» пенальти на Патрике Шике. С большой долей вероятности в основе его заменит Дуе Чалета-Цар.

Испанцы же обошлись без потерь. Кроме того, вернулся в строй Серхио Бускетс, который незадолго до начала Евро сдал положительный тест на коронавирус. Весьма любопытно, доверит ли Энрике вновь место на поле нападающему Альваро Морате. Форвард «Ювентуса» пока забил на чемпионате всего один мяч и не реализовал пенальти в матче со Словакией, после чего пожаловался на травлю со стороны болельщиков. Впрочем, одиннадцатиметровые — настоящий бич «красной фурии». Команда допустила пять промахов подряд с «точки», в том числе два — на этом турнире. Так что до «лотереи» дело ей точно лучше не доводить.

Наконец, поклонники обоих коллективов с большим интересом будут ждать появления на поле полузащитника Дани Ольмо. Воспитанник «Барселоны» в юном возрасте уехал в загребское «Динамо», где провёл шесть лет и состоялся как футболист. Лишь в 2020-м он перешёл в «Лейпциг». С тех пор Хорватия стала для него второй родиной.

Франция — Швейцария. 28 июня, Бухарест, «Националь»

Регулярно пересекаются на крупных турнирах и пути Франции и Швейцарии. Только за последние 17 лет они встречаются на чемпионатах мира и Европы в пятый раз. В предыдущих четырёх случаях трёхцветные добились двух побед и дважды разошлись с соперником миром. При этом прежде команды не играли в плей-офф, а только на стадии группового этапа.

На Евро-2004 Франция оказалась сильнее — 3:1, на ЧМ-2006 болельщики забитых мячей не дождались. На ЧМ-2014 трёхцветные добились разгрома — 5:2. Наконец, в рамках Евро-2016 подопечные Дидье Дешама снова не смогли обыграть соседа — 0:0.

При этом Швейцария не знает побед над грозным оппонентом почти 30 лет — с мая 1992-го. Тогда альпийцы оказались сильнее в рамках товарищеского поединка — 2:1. А в официальных матчах в активе команды нет ни одной победы. В Бухаресте коллектив Владимира Петковича постарается это исправить.

Впрочем, швейцарцы, как и Австрия в противостоянии с Италией, являются явным андердогом и могут рассчитывать исключительно на чудо. Тем более что на последних трёх крупных турнирах команда неизменно вылетела в первом же раунде плей-офф, а дальше не проходила ни разу в истории.

Единственный шанс альпийцев заключается в настоящей эпидемии травм в составе действующих чемпионов мира. Сначала из-за серьёзного повреждения расположение команды покинул нападающий Усман Дембеле. Затем в матче последнего тура группового этапа с Португалией трёхцветные лишились двух левых защитников, Лукаса Эрнандеса и Луки Диня. Причём последний вынужден был попросить замену спустя всего несколько минут после появления на поле. В результате дыру на краю обороны вынужден был латать номинальный полузащитник Адриен Рабьо. Но у него, по информации французской прессы, проблемы с голеностопом.

В довершение всех бед ушибы на тренировке получили хавбек Тома Лемар и форвард Маркус Тюрам. Таким образом, на левом краю обороны в понедельник, вероятно, вновь придётся сыграть Рабьо, если ему позволит состояние здоровья. В противном случае теоретически эту позицию способны закрыть центральные защитники Лео Дюбуа и Бенжамен Павар. Да и на противоположном краю всё не так гладко. В матче с Португалией там расположился практически не игравший за сборную Жюль Кунде. В результате он нарушил правила в эпизоде с пенальти во втором тайме.

Впрочем, в матче со Швейцарией подопечным Дешама вряд ли придётся думать об обороне. Напротив, им предстоит взламывать насыщенную защиту соперника. Продлить результативную серию попытается Карим Бензема, который в последней встрече оформил дубль. В свою очередь, Килиан Мбаппе постарается забить дебютный мяч на Евро.

Англия — Германия. 29 июня, Лондон, «Уэмбли»

Матч Англии и Германии станет одним из центральных в рамках 1/8 финала Евро-2020 наряду с игрой Португалия — Бельгия. Это противостояние может похвастать по-настоящему богатой историей. Команды встречались между собой 36 раз. Небольшое преимущество на стороне британцев, которые одержали 16 побед против 15 у соперника при пяти ничьих.

Разумеется, пути принципиальных оппонентов неоднократно пересекались на крупных турнирах. В Туманном Альбионе до сих пор помнят поражение в полуфинале чемпионата мира — 1990 и в особенности в полуфинале домашнего первенства континента — 1996. Тогда вся страна ждала от своих любимцев победы, но они уступили в серии пенальти. А единственный промах допустил нынешний наставник «трёх львов» Гарет Саугтейт. Спустя 25 лет он имеет возможность наконец поквитаться с Бундестим за ту боль.

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При этом никто не удивится, если во вторник победитель не будет определён в основное время. В плей-офф крупных турниров судьба противостояния этих команд по два раза определялась в дополнительное время и в серии пенальти. В трёх случаях сильнее оказывалась Германия. Зато Англия оставила соперника ни с чем в финале домашнего ЧМ-1966. После 90 минут счёт был ничейным — 2:2. Но в дополнительное время Джефф Хёрст отличился дважды и принёс своей команде историческую победу. Всего в его активе в тот вечер оказалось три гола.

А вот последнее очное противостояние в рамках крупного турнира закончилось для «трёх львов» неудачей. Немцы также на стадии 1/8 финала ЧМ разгромили оппонента — 4:1. Но после финального свистка все больше обсуждали не их успех, а «мяч-фантом» Томаса Мюллера при счёте 2:1. После его удара снаряд попал в перекладину и отскочил обратно в поле, но судья показал на центр. В том числе после того поединка всё громче стали звучать голоса сторонников технических нововведений в футболе.

Предсказать победителя очередного матча невозможно. С одной стороны, англичан можно назвать фаворитами. Во-первых, они примут соперника на заполненном на 75% «Уэмбли». Во-вторых, подопечные Саутгейта заняли первое место в своей группе и не пропустили ни одного мяча. С другой — при этом умудрились установить сразу два «достижения»: отметились всего двумя голами (оба за авторством Рахима Стерлинга) и нанесли только 22 удара по воротам.

Многие болельщики сходятся во мнении, что тренерский штаб просто не использует все возможности собранных в сборной футболистов. «Три льва» демонстрируют предельно прагматичный, а местами откровенно скучный футбол. Так, во втором тайме матча с Чехией британцы не нанесли ни одного удара по воротам.

Вдобавок не лучший турнир пока проводит капитан команды Гарри Кейн. В его активе по-прежнему нет ни одного балла за результативность, и отдуваться за партнёра приходится Стерлингу. Остаётся надеяться, что к плей-офф нападающий «Тоттенхэма» наберёт хорошую форму.

Что касается выступления немцев, то они ещё за шесть минут до конца основного времени матча с Венгрией вылетали из турнира, но затем сумели вырвать спасительную ничью и поднялись на второе место в «группе смерти». При этом в предыдущем туре Бундестим уверенно переиграла Португалию — 4:2, а Робин Госенс на левом фланге затерзал оппонентов. Нельзя угадать, каких немцев болельщики увидят на «Уэмбли». В любом случае команде придётся очень постараться, чтобы этот матч не стал последним для Йоахима Лёва.

Швеция — Украина. 29 июня, Глазго, «Хэмпден Парк»

В отличие от сборной России, Украина вышла в 1/8 финала Евро-2020. Подопечные Андрея Шевченко набрали всего три очка в противостоянии с Нидерландами (2:3), Северной Македонией (2:1) и Австрией (0:1), но этого хватило для того, чтобы впервые в истории пробиться в плей-офф первенства континента и попасть в первом раунде на не самого грозного соперника — Швецию.

Причём во многом скандинавы сами помогли оппоненту в матче последнего тура с Польшей. Если бы они потерпели поражение, то украинцы отправились бы домой. Однако они не только отобрали у оппонента очки, но и на 93-й минуте вырвали победу — 3:2.

В целом «тре крунур» на групповом этапе выступила гораздо лучше Украины. Сначала коллектив Янне Андерссона сенсационно отобрал очки у Испании (0:0), затем с минимальным счётом обыграл Словакию и, наконец, оказался сильнее Польши. Так шведы не только заняли первое место в квартете, опередив испанцев, но и впервые с 2004-го вышли в плей-офф Евро.

Главный козырь команды — надёжная оборона. Робин Ольсен провёл два сухих матча и лишь от Роберта Левандовски пропустил дважды. Теперь скандинавам предстоит сдерживать Андрея Ярмоленко и Романа Яремчука, которые на групповом этапе забили по два мяча. В свою очередь, лучшим бомбардиром в составе соперника является Эмиль Форсберг, отличившийся трижды.

А вот нападающий «Краснодара» Маркус Берг, который казался незаменимым для Андерссона, в последних двух матчах остался на скамейке запасных. В целом сборную Швеции можно назвать самой «российской» из всех участников плей-офф. Дело в том, что в заявку коллектива попало четверо футболистов, выступающих в РПЛ. Помимо Берга, это Виктор Классон и Кристоффер Олссон, а также спартаковец Джордан Ларссон. Причём Классон вышел на замену в противостоянии с Польшей и забил решающий мяч в дополнительное время. А матч с Украиной может стать для него юбилейным, 50-м в составе сборной.

Пути команд пересекаются во второй раз в истории в рамках финального этапа Евро. В 2012-м Украина начинала домашний чемпионат именно встречей со скандинавами. Открыл счёт в начале второго тайма Златан Ибрагимович. Но хозяевам удалось вырвать победу благодаря дублю Шевченко. Теперь он постарается одолеть соперника уже в роли тренера.

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