Выстрел Шика с центра поля, «рыбка» Салаи и тривела Модрича: лучшие голы группового этапа Евро-2020

По итогам группового этапа чемпионата Европы по футболу команды суммарно забили 94 мяча в 36 играх. Чех Патрик Шик отметился выстрелом с 45 метров, а Криштиану Роналду поставил точку в красивой комбинации сборной Португалии. Хорват Лука Модрич продемонстрировал удивительную тривелу, а венгр Адам Салаи отличился ударом головой в падении. Испанец Ферран Торрес пяткой замкнул передачу партнёра спустя минуту после выхода на замену, а датчанин Миккель Дамсгор положил начало разгрому сборной России. Подборка самых эффектных голов групповой стадии Евро-2020 — в материале RT.

По итогам группового этапа чемпионата Европы по футболу команды суммарно забили 94 мяча в 36 играх. Чех Патрик Шик отметился выстрелом с 45 метров, а Криштиану Роналду поставил точку в красивой комбинации сборной Португалии. Хорват Лука Модрич продемонстрировал удивительную тривелу, а венгр Адам Салаи отличился ударом головой в падении. Испанец Ферран Торрес пяткой замкнул передачу партнёра спустя минуту после выхода на замену, а датчанин Миккель Дамсгор положил начало разгрому сборной России. Подборка самых эффектных голов групповой стадии Евро-2020 — в материале RT.

10. Шердан Шакири / Швейцария — Турция, 26-я минута (2:0)

Лидер сборной Швейцарии «молчал» на этом чемпионате Европы вплоть до заключительного тура группового этапа. В матчах с Уэльсом и Италией полузащитник «Ливерпуля» отметился только результативной передачей. Зато во встрече с Турцией, когда положение альпийцев стало критическим, оформил дубль и вывел свою команду в плей-офф.



Особенно красивым получился дебютный мяч Шакири, забитый в середине первого тайма. Шердан получил передачу от Стивена Цубера в полукружии штрафной и спокойно с правой, рабочей, ноги закрутил мяч в ближнюю девятку. Красивому голу дали состояться турецкие игроки, которые даже не пытались помешать футболисту нанести удар.

9. Адам Салаи / Германия — Венгрия, 11-я минута (0:1)





Сборная Венгрии стала одним из главных открытий турнира. Достаточно скромная команда потрепала нервы Португалии, Франции и Германии и едва не вышла в плей-офф из «группы смерти». Душой и сердцем этого коллектива смело можно назвать форварда Адама Салаи. Даже сторонние болельщики не могли не начать симпатизировать ему после просмотра ролика в сети, на котором капитан в раздевалке настраивал партнёров на решающую стыковую игру с Исландией за право принять участие в Евро-2020.

В матче с действующими чемпионами мира с опытным нападающим едва не приключилась беда. После столкновения с оппонентом у форварда закружилась голова. Также у него подозревали солнечный удар. Футболиста пришлось менять уже в середине первого тайма. Были опасения, что он может не успеть восстановиться к решающей встрече с немцами.

Однако Салаи не только вышел на поле, но уже на 11-й минуте отметился шикарным голом. После подачи Роланда Шаллаи с правого фланга венгр головой в падении отправил мяч в ближний угол, опередив защитника. А во втором тайме Адам отметился результативной передачей на Андраша Шефера.

8. Криштиану Роналду / Венгрия — Португалия, 92-я минута (0:3)



Венгры были близки и к тому, чтобы отобрать очки у Португалии в первом туре. Вплоть до 84-й минуты на табло стадиона «Пушкаш Арена» горели нули, пока Рафаэл Геррейру всё-таки не открыл счёт. Затем на первый план вышел Криштиану Роналду, оформивший дубль. Первый мяч он забил с пенальти, а второй — в ходе эстетской комбинации.

С одной стороны, в этом голе нет ничего выдающегося. С другой, всё гениальное просто, и «европейские бразильцы», соответствуя своему прозвищу, в пять передач прошли всю оборону соперника. Ренату Саншеш с правого края выполнил пас на Роналду, а тот дважды сыграл в стенку с Бернарду Силвой, легко обманул вратаря и катнул мяч в пустые ворота.

Всего же на групповом этапе Евро-2020 лидер португальской сборной забил пять голов (три из них с пенальти) и уверенно возглавляет гонку бомбардиров турнира.

Криштиану Роналду

Reuters

© Darko Bandic

7. Роберт Левандовски / Швеция — Польша, 61-я минута (2:1)



А вот для другой звезды чемпионат Европы закончился уже после группового этапа, хотя нападающий «Баварии» сделал всё, чтобы Польша вышла в 1/8 финала. Левандовски поразил ворота Испании, оформил дубль в матче со Швецией и стал лучшим бомбардиром национальной команды на первенствах континента.

Особенно красивым получился первый гол Роберта в ворота скандинавов. Форвард получил мяч на углу чужой штрафной, спокойно подработал его под правую ногу и отправил снаряд точно под дальнюю штангу мимо двух защитников и на недостижимой для вратаря высоте. Ни испанцы, ни словаки не сумели пробить шведов, а Левандовски это удалось дважды — позже он сравнял счёт, но партнёры стараний капитана не поддержали.

6. Миккель Дамсгор / Россия — Дания, 38-я минута (0:1)



Этот эпизод причинил боль всем болельщикам сборной России. Вплоть до 38-й минуты решающего матча с Данией подопечные Станислава Черчесова практически ничего не позволяли сделать сопернику, пока шанс для удара не получил юный Дамсгор.

Кто-то скажет, что защитники позволили ему отличиться, другие обвинят Матвея Сафонова, который даже не дёрнулся и остался стоять на месте. Но в первую очередь стоит похвалить самого Миккеля, который из-за пределов штрафной с правой ноги аккуратно закрутил снаряд в ближний угол. Попутно 20-летний полузащитник «Сампдории» стал самым молодым автором гола в составе сборной Дании на Евро и, по информации СМИ, вызвал интерес у «Милана» и «Барселоны».

5. Кевин Де Брёйне / Дания — Бельгия, 70-я минута (1:2)

Выступление полузащитника «Манчестер Сити» на Евро-2020 — история преодоления. В финале Лиги чемпионов всего за две недели до начала турнира он получил перелом носа и левой глазницы в столкновении с Антонио Рюдигером. Участие футболиста в первенстве континента находилось под большим вопросом.

В итоге Де Брёйне перенёс небольшую операцию, но всё же попал в заявку своей сборной, хотя и пропустил матч с Россией. Кевин вышел на замену в перерыве встречи с Данией, когда «красные дьяволы» уступали в счёте, и перевернул ход противостояния. Сначала хавбек отдал результативную передачу на Торгана Азара, а затем точным ударом из-за пределов штрафной принёс команде победу.

Внимания заслуживает вся комбинация. Мощный Ромелу Лукаку сместился на правый фланг, обыграл двоих оппонентов и выкатил мяч Юри Тилемансу. Затем последовали стеночка братьев Азар и выстрел Де Брёйне в ближний угол.

Кевин Де Брёйне

Reuters

© Stuart Franklin

4. Ферран Торрес / Словакия — Испания, 67-я минута (0:4)

В матче со Словакией испанцы забивали мячи на любой вкус. Но среди прочих выделяется гол Феррана Торреса. Как и в случае с Де Брёйне, он стал следствием красивой комбинации. Подопечные Луиса Энрике продемонстрировали домашнюю заготовку на розыгрыше углового и в несколько передач низом довели снаряд до чужой вратарской.

С одной стороны, Торресу в завершающей фазе не составляло труда с пары метров отправить мяч в пустой створ. С другой, сделать это пяткой, элегантно вывернув стопу, — большое мастерство. Также примечательно, что нападающий «Манчестер Сити» отличился фактически первым же касанием после выхода на замену и в 21 год отметился дебютным голом на крупном турнире.

3. Андрей Ярмоленко / Нидерланды — Украина, 75-я минута (2:1)



Ярмоленко открывает тройку лучших голов группового этапа чемпионата Европы. К 75-й минуте Украина без шансов уступала Нидерландам 0:2 и, казалось, матч можно было заканчивать досрочно. Но капитан исключительно за счёт индивидуального мастерства вернул партнёров к жизни. Обыгравшись с Романом Яремчуком, полузащитник «Вест Хэма» метров с 25 нанёс потрясающий выстрел с подкруткой в дальнюю девятку без малейших шансов для Мартена Стекеленбурга. Соперники повели себя гостеприимно, фактически расступившись перед Андреем, но такой удар нужно было ещё исполнить.

В результате шикарный гол действительно едва не помог подопечным Андрея Шевченко спастись. Всего через несколько минут Яремчук сравнял счёт. Однако в концовке «оранжевые» всё же вырвали победу. Что касается Ярмоленко, то он во втором туре поразил ворота Северной Македонии, а также ассистировал Яремчуку.

2. Лука Модрич / Хорватия — Шотландия, 62-я минута (2:1)



К матчу заключительного тура с Шотландией действующие вице-чемпионы мира подошли всего с одним очком в активе и вполне реальными шансами отправиться домой после группового этапа. А по истечении часа встречи в Глазго на табло горели две единицы. При таком раскладе мимо 1/8 финала пролетали обе команды.

В этот непростой момент судьбу противостояния решил лидер «шашечных» Лука Модрич. Получив передачу от Матео Ковачича, он с ходу внешней стороной стопы отправил мяч в дальний угол. Такой удар называется тривелой, и его в своё время любил исполнять известный португалец Рикарду Куаржема. У обладателя «Золотого мяча» получилось не хуже.

Попутно Модрич стал одновременно носителем звания самого молодого и самого старого автора гола в составе сборной Хорватии на Евро. В 2008-м он поразил ворота Австрии в 22 года и 273 дня, а спустя 11 лет отличился в возрасте 35 лет и 286 дней. А партнёры Луки, воодушевившись, дожали соперника и в последний момент поднялись на второе место в группе.

Лука Модрич

Reuters

© Stu Forster

1. Патрик Шик / Шотландия — Чехия, 52-я минута (0:2)



Первое место в рейтинге лучших голов группового этапа Евро-2020 безоговорочно занял мяч Патрика Шика в ворота сборной Шотландии. Такие шедевры на крупных турнирах действительно увидишь нечасто. Да и вообще в футболе подобное — редкость.

В начале второго тайма чех подхватил мяч на своей половине поля и, едва перейдя середину, нанёс аккуратный сильный удар над слишком далеко вышедшим из ворот Дэвидом Маршаллом. Вратарь отчаянно пытался спасти ситуацию, но оказался не в состоянии исправить собственную ошибку.

Так, Шику удалось отличиться ударом с дистанции 45,44 метра. Это самый дальний гол на Евро с 1980 года, когда начали вести подобную статистику. Сам форвард позднее признался, что по ходу встречи следил за перемещениями Маршалла, чтобы при случае подловить его на ошибке.

В результате Патрик закончил групповой раунд с тремя голами в активе. Он оформил дубль в матче с Шотландией и реализовал пенальти в противостоянии с Хорватией.