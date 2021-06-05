Де Брёйне перенёс операцию накануне Евро-2020

Короткая ссылка
Главный тренер сборной Бельгии по футболу Роберто Мартинес сообщил, что полузащитник команды Кевин де Брёйне перенёс операцию перед стартом чемпионата Европы — 2020.
Де Брёйне перенёс операцию накануне Евро-2020
  • Reuters

«Операция заняла всего 20 минут. Всё прошло очень хорошо. Это небольшое вмешательство необходимо в долгосрочной перспективе. Ему не понадобится длительное восстановление. Медперсонал доволен результатом. С нетерпением ждём понедельника, когда он присоединится к нашей команде», — приводит слова Мартинеса BBC.

Де Брёйне получил травму костей лица в финальном матче Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» встречался с лондонским «Челси».

Первый матч на чемпионате Европы сборная Бельгии проведёт 12 июня с национальной командой России.

Ранее Станислав Черчесов выразил надежду, что де Брёйне сыграет против сборной России на Евро-2020.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить