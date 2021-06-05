Де Брёйне перенёс операцию накануне Евро-2020

Главный тренер сборной Бельгии по футболу Роберто Мартинес сообщил, что полузащитник команды Кевин де Брёйне перенёс операцию перед стартом чемпионата Европы — 2020.

«Операция заняла всего 20 минут. Всё прошло очень хорошо. Это небольшое вмешательство необходимо в долгосрочной перспективе. Ему не понадобится длительное восстановление. Медперсонал доволен результатом. С нетерпением ждём понедельника, когда он присоединится к нашей команде», — приводит слова Мартинеса BBC.

Де Брёйне получил травму костей лица в финальном матче Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» встречался с лондонским «Челси».

Первый матч на чемпионате Европы сборная Бельгии проведёт 12 июня с национальной командой России.

Ранее Станислав Черчесов выразил надежду, что де Брёйне сыграет против сборной России на Евро-2020.