Черчесов выразил надежду, что де Брёйне сыграет против сборной России на Евро-2020

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о травме полузащитника национальной команды Бельгии Кевина де Брёйне.

«Естественно, когда слышишь, что мы обрадовались, это вызывает негодование. Это футболист, наш коллега. Как на ЧМ сломался словак, нам было жаль, что он не украсит ЧМ. А тут Евро. Это отличный футболист. Надеемся, он выздоровеет и сыграет с нами. Вчерашний матч бельгийцев не видел, но ещё посмотрим. Пока готовимся к Болгарии. Немцы с датчанами тоже сыграли 1:1. А мы идём от игры к игре», — сказал Черчесов на пресс-конференции перед контрольным матчем с Болгарией.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу прошла тестирование на коронавирус.