Черчесов выразил надежду, что де Брёйне сыграет против сборной России на Евро-2020

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о травме полузащитника национальной команды Бельгии Кевина де Брёйне.
Черчесов выразил надежду, что де Брёйне сыграет против сборной России на Евро-2020
  • © РИА Новости / Антон Денисов

«Естественно, когда слышишь, что мы обрадовались, это вызывает негодование. Это футболист, наш коллега. Как на ЧМ сломался словак, нам было жаль, что он не украсит ЧМ. А тут Евро. Это отличный футболист. Надеемся, он выздоровеет и сыграет с нами. Вчерашний матч бельгийцев не видел, но ещё посмотрим. Пока готовимся к Болгарии. Немцы с датчанами тоже сыграли 1:1. А мы идём от игры к игре», — сказал Черчесов на пресс-конференции перед контрольным матчем с Болгарией.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу прошла тестирование на коронавирус.

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