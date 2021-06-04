Черчесов выразил надежду, что де Брёйне сыграет против сборной России на Евро-2020
- © РИА Новости / Антон Денисов
«Естественно, когда слышишь, что мы обрадовались, это вызывает негодование. Это футболист, наш коллега. Как на ЧМ сломался словак, нам было жаль, что он не украсит ЧМ. А тут Евро. Это отличный футболист. Надеемся, он выздоровеет и сыграет с нами. Вчерашний матч бельгийцев не видел, но ещё посмотрим. Пока готовимся к Болгарии. Немцы с датчанами тоже сыграли 1:1. А мы идём от игры к игре», — сказал Черчесов на пресс-конференции перед контрольным матчем с Болгарией.
Ранее сообщалось, что сборная России по футболу прошла тестирование на коронавирус.