Сухая серия Италии и дуэль Роналду с Лукаку: за чем следить в стартовых матчах 1/8 финала Евро-2020

На выходных состоятся первые матчи 1/8 финала Евро-2020. Действующий чемпион континента Португалия померится силами с призёром последнего первенства планеты Бельгией, а Криштиану Роналду попытается установить рекорд по количеству голов за сборную. Нидерланды встретятся с Чехией, а судить это противостояние будет российский арбитр Сергей Карасёв. Австрия постарается совершить невозможное в игре с Италией, а соперник — продлить несколько впечатляющих серий. Наконец, обидчики россиян, датчане, проэкзаменуют Уэльс.

На выходных состоятся первые матчи 1/8 финала Евро-2020. Действующий чемпион континента Португалия померится силами с призёром последнего первенства планеты Бельгией, а Криштиану Роналду попытается установить рекорд по количеству голов за сборную. Нидерланды встретятся с Чехией, а судить это противостояние будет российский арбитр Сергей Карасёв. Австрия постарается совершить невозможное в игре с Италией, а соперник — продлить несколько впечатляющих серий. Наконец, обидчики россиян, датчане, проэкзаменуют Уэльс.

Уэльс — Дания. 26 июня, Амстердам, «Йохан Кройф Арена»

Впечатляющая победа над Россией дала датским болельщикам повод надеяться на то, что их любимцы наконец-то добьются успеха на крупном турнире. После попадания в восьмёрку сильнейших команд планеты в 1998-м «алая гвардия» в лучшем случае довольствовалась выходом в плей-офф. И если на чемпионатах мира сборной всё-таки удавалось периодически пробиваться из группы, то на первенствах континента датчане не блистали.

Казалось, всё пойдёт по привычному сценарию и на текущем турнире. Евро для подопечных Каспера Юльманна началось хуже не придумаешь — с сенсационного домашнего поражения от финнов. Но итоговый результат ушёл на второй план из-за сердечного приступа у Кристиана Эриксена. Следом три очка из Копенгагена увезла Бельгия, хотя хозяева продемонстрировали качественный футбол и открыли счёт уже на 99-й секунде.

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И лишь в матче с Россией датчан, что называется, прорвало — 4:1. С тремя очками в активе «алой гвардии» удалось подняться на второе место и стать первой командой в истории турнира, которая вышла из группы, потерпев на старте два поражения.

Однако в Амстердаме коса должна найти на камень. Датчанам предстоит не только взломать насыщенную оборону сборной Уэльса, но и справиться с быстрыми контратаками соперников, которыми управляют Гарет Бэйл и Аарон Рэмси.

Да и бояться валлийцам нечего. В отличие от оппонента, они приехали на турнир в качестве действующего бронзового призёра Евро. После того как британцы не сумели выйти на ЧМ в России, казалось, их результаты пошли на спад, но команда в отборочном этапе Евро-2020 опередила Венгрию и Словакию, а в последних 16 матчах потерпела всего два поражения.

Правда, статистика очных поединков с Данией у Уэльса не очень удачная. Совсем недавно, в 2018-м, пути команд пересеклись в Лиге наций, и «алая гвардия» одержала две победы (2:0 дома благодаря дублю Эриксена и 2:1 — на выезде).

Теперь валлийцы постараются взять реванш, а датчане — добиться второй победы в плей-офф первенств континента в основное время. Единственная пришлась на финал Евро-1992, где скандинавы сенсационно завоевали золото. Дополнительным плюсом для подопечных Юльманна станет отсутствие в составе соперников хавбека Итана Ампаду, который может сыграть также в центре обороны. Футболист получил красную карточку в матче с Италией. У датчан пропустил тренировку капитан и столп обороны Симон Кьер, но, по информации СМИ, о травме речи не идёт.

Италия — Австрия. 26 июня, Лондон, «Уэмбли»

Пожалуй, если и есть в 1/8 финала матч, о котором можно говорить, что его исход известен заранее, то это противостояние Италии и Австрии в Лондоне. «Скуадра адзурра» выиграла все три встречи группового этапа с общим счётом 7:0. Но куда больше впечатляют другие цифры: 30 поединков без поражений, 11 побед подряд во всех турнирах и 1000 минут без пропущенных мячей. После прихода экс-наставника «Зенита» Роберто Манчини команда превратилась в настоящую машину, которая сметает всё на своём пути.

Неудивительно, что Австрия на фоне такого соперника выглядит скромно, несмотря на наличие в составе такой звезды, как Давид Алаба. Для этой команды сам факт попадания в плей-офф крупного турнира — большой праздник. На ЧМ она не выходила из группы с 1954-го, а на Евро — ни разу в истории.

Шансы подопечных Франко Фоды выглядят ещё скромнее, если изучить статистику противостояния с Италией. Последняя победа австрийцев датируется 1960-м. С тех пор четырёхкратные чемпионы мира одержали десять побед при трёх ничьих. В последний раз соперники встречались в товарищеском матче в 2008-м и разошлись миром — 2:2. А в официальных играх Австрия единственный раз брала верх над оппонентом более 100 лет назад — на Олимпийских играх — 1912 (5:1).

Кажется, единственный шанс андердога на успешный исход — проблемы коллектива Манчини в обороне. Продолжает восстанавливаться от травмы капитан команды Джорджио Кьеллини. Вдобавок в матче с Уэльсом поле досрочно покинул Леонардо Бонуччи, и встречу в центре защиты доигрывала экспериментальная связка Алессандро Бастони — Франческо Ачерби. На правом фланге до сих пор отсутствует Алессандро Флоренци. Его, вероятно, заменит Джанлука Ди Лоренцо.

Впрочем, и у соперника не всё идеально в составе. Травмирован центральный полузащитник Валентин Лацаро, а автор победного гола в ворота сборной Украины Кристоф Баумгартнер вынужден был попросить замену после неудачного удара головами с оппонентом. Несмотря на это, Фода не теряет оптимизма и верит в то, что сенсация на «Уэмбли» возможна.

«На этой стадии турнира нет лёгких соперников. Мы это знаем. Италия не проигрывала целую вечность, но, возможно, наступит время, когда они снова проиграют. Для нас будет важно целенаправленно подготовиться и восстановиться, тогда мы сделаем всё возможное, чтобы победить в Лондоне. Будет тяжело, но команда полна решимости и готова», — цитирует слова тренера официальный сайт УЕФА.

Нидерланды — Чехия. 27 июня, Будапешт, «Пушкаш Арена»

В противостоянии Нидерландов и Чехии фаворит, на первый взгляд, тоже очевиден. «Оранжевые», как и итальянцы выиграли все три матча в группе с общим счётом 8:2, тогда как чехи пробились в 1/8 финала только с третьего места.

Однако подопечные Франка де Бура не выглядят настолько уверенно, как коллектив Манчини. Во-первых, команда достаточно несбалансированна. Яркая игра в атаке зачастую сочетается с провалами в обороне. Соответственно, моменты у соперника будут. Да и регулярные подключения вперёд вингеров, особенно Дензела Дюмфриса, могут таить в себе риск.

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Во-вторых, голландцы порой способны потерять концентрацию, как это произошло, например, в противостоянии с Украиной, когда команда Андрея Шевченко едва не спаслась со счёта 0:2.

В воскресенье неидеальной защитной линии фаворита предстоит сдерживать Патрика Шика, который на групповом этапе забил три мяча. Конечно, больше всего болельщикам запомнился его гол в ворота Шотландии с центра поля. В Будапеште нападающий «Байера» постарается отметиться 15-м результативным ударом в составе сборной, а также приблизиться к рекорду Милана Бароша, который на Евро-2004 отличился пять раз.

Любопытно, что на том турнире, который завершился для команды завоеванием бронзовых медалей, пути соперников также пересеклись. Они попали в один квартет, и чехи оказались сильнее — 3:2. Впрочем, Нидерланды в итоге тоже дошли до полуфинала. А вот на Евро-2000 «оранжевые» склонили чашу весов на свою сторону, и единственный мяч записал на свой счёт нынешний наставник сборной де Бур, который отличился на 89-й минуте.

Наконец, последние матчи остались за чехами. Жеребьёвка свела оппонентов в одну группу в рамках отборочного этапа Евро-2016. Ведомый Павелом Врбой коллектив дважды оказался сильнее (2:1 — дома, 3:2 — на выезде). В результате «оранжевые» сенсационно не попали в финальную стадию. Теперь они постараются взять реванш.

Подопечным Ярослава Шильгавы придётся попотеть, чтобы сдержать Жоржиньо Вейналдума, Мемфиса Депая, Ваутера Вегорста и всё того же Дюмфриса, который уже стал одним из главных открытий Евро-2020. Единственная потеря голландцев — травма Люка Де Йонга, который выбыл из строя до конца турнира. Однако он в последнее время не был основным форвардом команды.

К сожалению, только на скамейке есть место и спартаковцу Квинси Промесу, который на групповом этапе довольствовался 24 минутами на поле в матче с Северной Македонией. При этом следующая игра станет для него юбилейной, 50-й в составе сборной страны.

По крайней мере российские болельщики в Будапеште смогут поболеть за судью Сергея Карасёва. Отечественный арбитр отсудил уже два матча на Евро-2020 и получил назначение на эту встречу.

Бельгия — Португалия. 27 июня, Севилья, «Олимпико де Севилья — Ла Картуха»

Путь сборной Португалии на турнире сложно назвать простым. Для начала действующие чемпионы Европы попали в настоящую «группу смерти» с Францией, Германией и Венгрией. Подопечные Фернанду Сантуша разгромили венгров — 3:0, уступили немцам — 2:4 и разошлись миром с французами — 2:2. В результате они заняли лишь третье место в своём квартете и получили максимально непростого соперника в первом раунде плей-офф — Бельгию.

Впрочем, и «красным дьяволам» не слишком повезло. Они выиграли все три матча в группе А, в которой также выступала Россия, для того, чтобы встретиться с по-настоящему грозным оппонентом, тогда как занявшая второе место Дания с тремя очками в активе померится силами с Уэльсом.

Однако коллектив Роберто Мартинеса вряд ли будет пенять на жребий. В 2018-м он взял бронзу чемпионата мира в России, а теперь рассчитывает, наконец, впервые в истории выиграть крупный турнир или хотя бы дойти до финала Евро впервые с 1980-го. Таким образом, победа над действующим обладателем трофея может стать отличным началом плей-офф.

К тому же у бельгийцев будет серьёзное дополнительное преимущество в виде двух дней на отдых. Они провели свой последний матч группового этапа в понедельник, тогда как португальцы — в среду. Сантуш остался этим не слишком доволен.

«Мы в невыгодном положении. Отдых очень важен — нужно быть свежими. У нас такого же гандикапа не предвидится. Посмотрим, нет ли каких-нибудь изменений в сборной Бельгии. Давайте проанализируем эту команду и подготовимся к матчу с привычной целью пройти дальше», — цитирует тренера официальный сайт УЕФА.

Хорошим подспорьем для «Красных дьяволов» станет и возможное отсутствие в составе соперника сразу двух ведущих футболистов — защитника Нелсона Семеду, которого, вероятно, придётся заменить Диогу Далоту, который лишь в последний момент попал в заявку, и опорника Данилу Перейра. В матче с Францией его место вынужденно занял практически не обладающий международным опытом Жоау Пальинья.

Зато в ростере португальцев остаётся нестареющий Криштиану Роналду. На текущем турнире он уже отметился пятью голами в трёх встречах и в Севилье постарается не только продолжить результативную серию, но и побить рекорда Али Даеи по количеству голов за сборную. Следующий станет для него юбилейным 110-м.

Определённую надежду действующим чемпионам даёт и статистика личных встреч. Дело в том, что они не проигрывали бельгийцам 32 года — с сентября 1989-го. Например, команды попали в одну отборочную группу к Евро-2008, и «европейские бразильцы» одержали две победы с общим счётом – 6:1. Дома Португалия вовсе разгромила оппонента — 4:0, а Роналду оформил дубль.