Хачатурянц назвал Карасёва примером для всех российских судей

Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц прокомментировал назначение российского арбитра Сергея Карасёва на матч 1/8 финала чемпионата Европы по футболу между сборными Нидерландов и Чехии.

Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц прокомментировал назначение российского арбитра Сергея Карасёва на матч 1/8 финала чемпионата Европы по футболу между сборными Нидерландов и Чехии.

«Поздравляю Карасёва с назначением на матч плей-офф. Считаю, это пример для всех российских судей. Фантастическое выступление Карасёва на этом турнире. Нашим молодым судьям есть на кого равняться и есть куда стремиться. Он достойный представитель нашей страны на Евро, гордость всей России. Надеюсь, Сергей и дальше продолжит выступать на таком высоком уровне», — приводит слова Хачатурянца Sport24.

Матч Нидерланды — Чехия состоится 27 июня в Будапеште на «Пушкаш Арене». Начало — в 19:00 мск.

Для Карасёва этот матч станет третьим на Евро-2020. Прежде он работал на матчах группового этапа Италия — Швейцария и Германия — Венгрия.

Ранее сообщалось, что Карасёв получил назначение на матч 1/8 финала Евро-2020 Нидерланды — Чехия.