Карасёв получил назначение на матч 1/8 финала Евро-2020 Нидерланды — Чехия

Как сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), ассистентами Карасёва станут Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервным арбитром назначен француз Стефани Фраппар.
За VAR будут отвечать англичане Стюарт Эттуэлл, Крис Кэванах, Ли Беттс и поляк Павел Гиль.
Матч Нидерланды — Чехия состоится 27 июня в Будапеште на «Пушкаш Арене». Начало — в 19:00 мск.
Для Карасёва этот матч станет третьим на Евро-2020. Прежде он работал на матчах группового этапа Италия — Швейцария и Германия — Венгрия.
Ранее сообщалось, что Данни Маккели рассудит матч сборных России и Финляндии на Евро-2020.