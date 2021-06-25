Карасёв получил назначение на матч 1/8 финала Евро-2020 Нидерланды — Чехия

Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым назначена на матч 1/8 финала чемпионата Европы по футболу между сборными Нидерландов и Чехии.

Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым назначена на матч 1/8 финала чемпионата Европы по футболу между сборными Нидерландов и Чехии.

Как сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), ассистентами Карасёва станут Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервным арбитром назначен француз Стефани Фраппар.

За VAR будут отвечать англичане Стюарт Эттуэлл, Крис Кэванах, Ли Беттс и поляк Павел Гиль.

Матч Нидерланды — Чехия состоится 27 июня в Будапеште на «Пушкаш Арене». Начало — в 19:00 мск.

Для Карасёва этот матч станет третьим на Евро-2020. Прежде он работал на матчах группового этапа Италия — Швейцария и Германия — Венгрия.

Ранее сообщалось, что Данни Маккели рассудит матч сборных России и Финляндии на Евро-2020.