Снижение конкуренции и посещаемости: почему идея с 24 командами на Евро пока не оправдывает себя

Расширение групповой стадии чемпионата Европы по футболу с 16 до 24 команд привело к тому, что ряд менее звёздных сборных получили возможность побороться за трофей и заявить о себе на крупном международном турнире. Однако подобные преобразования имели не только позитивные последствия, но также пагубно сказались на уровне конкуренции и зрительского интереса к матчам группового этапа. Почему УЕФА стоит задуматься о возвращении к старому формату соревнований — в материале RT.

Расширение групповой стадии чемпионата Европы по футболу с 16 до 24 команд привело к тому, что ряд менее звёздных сборных получили возможность побороться за трофей и заявить о себе на крупном международном турнире. Однако подобные преобразования имели не только позитивные последствия, но также пагубно сказались на уровне конкуренции и зрительского интереса к матчам группового этапа. Почему УЕФА стоит задуматься о возвращении к старому формату соревнований — в материале RT.

На чемпионате Европы по футболу завершился групповой этап. Второй розыгрыш подряд в нём принимали участие 24 команды, разбитые на шесть групп, что позволило ряду исторически не самых сильных сборных проверить свои силы в противостоянии с грандами. На бумаге подобные шаги могли привести к увеличению популярности спорта и притоку новых болельщиков из других стран, но на деле позитивный эффект оказался не таким явным. Обилие коллективов с более низким уровнем игры привело к падению конкуренции и, как следствие, уменьшению зрелищности и посещаемости.

Первый в истории Евро с 24 командами состоялся в 2016 году и запомнился рядом неожиданных результатов. Достаточно вспомнить феноменальное выступление дебютантов — Исландии и Уэльса. Первые сенсационно дошли до четвертьфинала, по пути обыграв Англию, а вторые и вовсе завоевали бронзовые медали. Причём на групповой стадии валлийцы также успели разгромить сборную России, чем спровоцировали отставку главного тренера Леонида Слуцкого.

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С одной стороны, увеличение числа участников сделало соревнования более инклюзивными и увеличило шансы команд-Золушек, в которых никто не верил перед стартом турнира. Но со временем стали проявляться и другие последствия данной реформы. И если на Евро-2016 это не так сильно бросалось в глаза, то пять лет спустя стало казаться серьёзной проблемой. Речь идёт о резком снижении уровня конкуренции на данной стадии.

На Евро-2020 стало особенно заметно, что некоторые топовые сборные умышленно экономят силы во время группового этапа. Можно вспомнить, как Бельгия практически бросила играть во втором тайме встречи с Россией, откровенно не выкладывалась в противостоянии с Финляндией и лишь на непродолжительный промежуток времени продемонстрировала свой класс в матче с Данией. Однако этого хватило, чтобы не только набрать девять очков, но и обеспечить одну из лучших разниц забитых и пропущенных мячей среди всех сборных (7:1). Лучше только у Нидерландов (8:2) и Италии (7:0).

На групповой стадии не особо выкладывались и англичане. Однако подопечные Гарета Саутгейта пошли немного дальше и не только не торопились показывать свой максимум, но зачастую и вовсе бросали играть во второй 45-минутке. Особенно заметно это было в матче с Чехией. В первом тайме родоначальники футбола вышли вперёд благодаря голу Рахима Стерлинга, а во втором не нанесли ни одного удара по воротам Томаша Вацлика.

Как итог, всего два забитых мяча в трёх стартовых встречах, но при этом семь набранных очков и первое место в квартете D.

Список можно продолжать. Без особых проблем в плей-офф квалифицировались Италия и Нидерланды, ещё до недавнего времени переживавшие кризис и не имеющие в составе звёздных исполнителей калибра Франческо Тотти, Алессандро Дель Пьеро, Арьена Роббена и Уэсли Снейдера. Попотеть пришлось разве что долго испытывавшей проблемы с реализацией Испании и представителям «группы смерти». Франции, Португалии и Германии пришлось включаться на полную катушку с самого начала, а матчи в рамках данного квартета логично стали самыми ожидаемыми для болельщиков. Этому поспособствовала и Венгрия, на равных сражавшаяся с фаворитами.

С одной стороны, присутствие такого ровного квартета на Евро-2020 может немного скрасить общую картину. Фактически это говорит о том, что даже при участии 24 команд возможно формирование настолько мощных четвёрок. Но дело в том, что раньше подобных групп было гораздо больше. И именно этим чемпионат Европы качественно отличался от мундиаля, на который также зачастую попадало множество не самых сильных коллективов.

Так, в 2012 году с жеребьёвкой повезло разве что сборной России, получившей в соперники Польшу, Грецию и Чехию. В то же время в группе B оказались собраны Германия, Португалия, Нидерланды и Дания, а в квартете C — Испания, Италия, Хорватия и Ирландия. Непросто пришлось и Франции, уже на старте турнира вынужденной помериться силами с Англией в группе со Швецией и Украиной.

В 2008 году сама сборная России прочувствовала, что такое начинать турнир вместе с сильными оппонентами. Первым испытанием для подопечных Гуса Хиддинка стали будущие обладатели золотых медалей — испанцы, а затем последовали действующие на тот момент чемпионы Европы — греки, а также шведы во главе со Златаном Ибрагимовичем. А в четвертьфинале отечественную команду ждал победитель «группы смерти», которую составили Нидерланды, Италия, Франция и Румыния.

С момента увеличения числа участников с 8 до 16 сборных в 1996 году, каждый турнир изобиловал сражениями грандов. Наличие нескольких групп с двумя или тремя топ-сборными было визитной карточкой первенства континента, ввиду чего многие считали его гораздо более захватывающим, чем тот же чемпионат мира. Однако зрительский интерес к Евро-2020 показывает, что со временем ситуация изменилась.

Несомненно, у нынешнего турнира не было ни одного шанса сравниться с предыдущими по посещаемости. Виной тому пандемия коронавируса и ограничение на количество зрителей на трибунах. Однако решение провести соревнования в разных городах и не самый сильный состав групп также оказали пагубное влияние.

В итоге лишь некоторые стадионы были заполнены по максимуму во время матчей групповой стадии. В этом контексте можно упомянуть Будапешт, Амстердам и Лондон, зачастую с трудом вписывавшихся в лимит. Однако в других городах интерес был значительно ниже. Так, на встрече между сборными Хорватии и Чехии в Глазго присутствовало лишь 5607 зрителей при разрешённых 12 тыс. Похожая ситуация была и в Баку, где при допустимых 34,5 тыс. болельщиков лучший результат был зафиксирован на игре Турция — Уэльс (19 762). При этом за противостоянием валлийцев со швейцарцами наблюдали всего 8782 фаната.

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Евро-2020 не вызвал огромного ажиотажа и в Санкт-Петербурге. Даже выступления сборной России не смогли обеспечить аншлаг на «Газпром Арене», а встречи с участием других национальных команд и вовсе проходили при полупустых трибунах. Особенно это касается матчей группы D с участием Швеции, Польши и Словакии, которые ни разу не смогли собрать на арене более 12 тыс. болельщиков. В личной беседе многие россияне открыто выражали недовольство решением УЕФА перенести игры с их участием в Северную столицу.

Не исключено, что мнение фанатов было бы абсолютно другим, если бы им предоставили возможность понаблюдать за противостояниями условных Италии и Нидерландов — весьма реальный сценарий при формате Евро с 16 командами. Однако им достались коллективы меньшего калибра, да ещё и сами игры не всегда радовали зрелищностью. Исключением стал лишь матч Швеция — Польша в рамках заключительного тура группового этапа, запомнившийся дублями Роберта Левандовски и Эмиля Форсберга.

Всё это заставляет предположить, что неудачной оказалась не только идея с проведением чемпионата Европы в 11 разных городах, но и увеличение числа сборных до 24. Первое создало серьёзные проблемы для болельщиков, вынужденных перемещаться из одной страны в другую ради посещения конкретных матчей, а второе понизило уровень конкуренции и зрелищности.