Главная Новости Сборные Календарь Результаты Стадионы Статистика
 | 
25 июня
Снижение конкуренции и посещаемости: почему идея с 24 командами на Евро пока не оправдывает себя
Расширение групповой стадии чемпионата Европы по футболу с 16 до 24 команд привело к тому, что ряд менее звёздных сборных получили возможность побороться за трофей и заявить о себе на крупном международном турнире. Однако подобные преобразования имели не только позитивные последствия, но также пагубно сказались на уровне конкуренции и зрительского интереса к матчам группового этапа. Почему УЕФА стоит задуматься о возвращении к старому формату соревнований — в материале RT.
Снижение конкуренции и посещаемости: почему идея с 24 командами на Евро пока не оправдывает себя
  • Хавбек сборной Англии Джек Грилиш
  • Reuters
  • © Carl Recine
Снижение конкуренции и посещаемости: почему идея с 24 командами на Евро пока не оправдывает себя
  • Хавбек сборной Англии Джек Грилиш
  • Reuters
  • © Carl Recine
Расширение групповой стадии чемпионата Европы по футболу с 16 до 24 команд привело к тому, что ряд менее звёздных сборных получили возможность побороться за трофей и заявить о себе на крупном международном турнире. Однако подобные преобразования имели не только позитивные последствия, но также пагубно сказались на уровне конкуренции и зрительского интереса к матчам группового этапа. Почему УЕФА стоит задуматься о возвращении к старому формату соревнований — в материале RT.

На чемпионате Европы по футболу завершился групповой этап. Второй розыгрыш подряд в нём принимали участие 24 команды, разбитые на шесть групп, что позволило ряду исторически не самых сильных сборных проверить свои силы в противостоянии с грандами. На бумаге подобные шаги могли привести к увеличению популярности спорта и притоку новых болельщиков из других стран, но на деле позитивный эффект оказался не таким явным. Обилие коллективов с более низким уровнем игры привело к падению конкуренции и, как следствие, уменьшению зрелищности и посещаемости.

Первый в истории Евро с 24 командами состоялся в 2016 году и запомнился рядом неожиданных результатов. Достаточно вспомнить феноменальное выступление дебютантов — Исландии и Уэльса. Первые сенсационно дошли до четвертьфинала, по пути обыграв Англию, а вторые и вовсе завоевали бронзовые медали. Причём на групповой стадии валлийцы также успели разгромить сборную России, чем спровоцировали отставку главного тренера Леонида Слуцкого.

Также по теме
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов В ожидании кадровых выводов: стоит ли увольнять Черчесова после провала сборной на Евро-2020
На чемпионате Европы по футболу 2020 года сборная России заняла четвёртое место в группе и не смогла выйти в плей-офф. Крупные...

С одной стороны, увеличение числа участников сделало соревнования более инклюзивными и увеличило шансы команд-Золушек, в которых никто не верил перед стартом турнира. Но со временем стали проявляться и другие последствия данной реформы. И если на Евро-2016 это не так сильно бросалось в глаза, то пять лет спустя стало казаться серьёзной проблемой. Речь идёт о резком снижении уровня конкуренции на данной стадии.

На Евро-2020 стало особенно заметно, что некоторые топовые сборные умышленно экономят силы во время группового этапа. Можно вспомнить, как Бельгия практически бросила играть во втором тайме встречи с Россией, откровенно не выкладывалась в противостоянии с Финляндией и лишь на непродолжительный промежуток времени продемонстрировала свой класс в матче с Данией. Однако этого хватило, чтобы не только набрать девять очков, но и обеспечить одну из лучших разниц забитых и пропущенных мячей среди всех сборных (7:1). Лучше только у Нидерландов (8:2) и Италии (7:0).

На групповой стадии не особо выкладывались и англичане. Однако подопечные Гарета Саутгейта пошли немного дальше и не только не торопились показывать свой максимум, но зачастую и вовсе бросали играть во второй 45-минутке. Особенно заметно это было в матче с Чехией. В первом тайме родоначальники футбола вышли вперёд благодаря голу Рахима Стерлинга, а во втором не нанесли ни одного удара по воротам Томаша Вацлика.

Как итог, всего два забитых мяча в трёх стартовых встречах, но при этом семь набранных очков и первое место в квартете D.

Список можно продолжать. Без особых проблем в плей-офф квалифицировались Италия и Нидерланды, ещё до недавнего времени переживавшие кризис и не имеющие в составе звёздных исполнителей калибра Франческо Тотти, Алессандро Дель Пьеро, Арьена Роббена и Уэсли Снейдера. Попотеть пришлось разве что долго испытывавшей проблемы с реализацией Испании и представителям «группы смерти». Франции, Португалии и Германии пришлось включаться на полную катушку с самого начала, а матчи в рамках данного квартета логично стали самыми ожидаемыми для болельщиков. Этому поспособствовала и Венгрия, на равных сражавшаяся с фаворитами.

С одной стороны, присутствие такого ровного квартета на Евро-2020 может немного скрасить общую картину. Фактически это говорит о том, что даже при участии 24 команд возможно формирование настолько мощных четвёрок. Но дело в том, что раньше подобных групп было гораздо больше. И именно этим чемпионат Европы качественно отличался от мундиаля, на который также зачастую попадало множество не самых сильных коллективов.

Так, в 2012 году с жеребьёвкой повезло разве что сборной России, получившей в соперники Польшу, Грецию и Чехию. В то же время в группе B оказались собраны Германия, Португалия, Нидерланды и Дания, а в квартете C — Испания, Италия, Хорватия и Ирландия. Непросто пришлось и Франции, уже на старте турнира вынужденной помериться силами с Англией в группе со Швецией и Украиной.

В 2008 году сама сборная России прочувствовала, что такое начинать турнир вместе с сильными оппонентами. Первым испытанием для подопечных Гуса Хиддинка стали будущие обладатели золотых медалей — испанцы, а затем последовали действующие на тот момент чемпионы Европы — греки, а также шведы во главе со Златаном Ибрагимовичем. А в четвертьфинале отечественную команду ждал победитель «группы смерти», которую составили Нидерланды, Италия, Франция и Румыния.

С момента увеличения числа участников с 8 до 16 сборных в 1996 году, каждый турнир изобиловал сражениями грандов. Наличие нескольких групп с двумя или тремя топ-сборными было визитной карточкой первенства континента, ввиду чего многие считали его гораздо более захватывающим, чем тот же чемпионат мира. Однако зрительский интерес к Евро-2020 показывает, что со временем ситуация изменилась.

Несомненно, у нынешнего турнира не было ни одного шанса сравниться с предыдущими по посещаемости. Виной тому пандемия коронавируса и ограничение на количество зрителей на трибунах. Однако решение провести соревнования в разных городах и не самый сильный состав групп также оказали пагубное влияние.

В итоге лишь некоторые стадионы были заполнены по максимуму во время матчей групповой стадии. В этом контексте можно упомянуть Будапешт, Амстердам и Лондон, зачастую с трудом вписывавшихся в лимит. Однако в других городах интерес был значительно ниже. Так, на встрече между сборными Хорватии и Чехии в Глазго присутствовало лишь 5607 зрителей при разрешённых 12 тыс. Похожая ситуация была и в Баку, где при допустимых 34,5 тыс. болельщиков лучший результат был зафиксирован на игре Турция — Уэльс (19 762). При этом за противостоянием валлийцев со швейцарцами наблюдали всего 8782 фаната.

Также по теме
Эпичная развязка: как Швеция вырвала первое место в группе у Испании на Евро-2020
Сборная Швеции на 93-й минуте вырвала победу над Польшей и сохранила первое место в группе E на Евро-2020. Решающим голом отметился...

Евро-2020 не вызвал огромного ажиотажа и в Санкт-Петербурге. Даже выступления сборной России не смогли обеспечить аншлаг на «Газпром Арене», а встречи с участием других национальных команд и вовсе проходили при полупустых трибунах. Особенно это касается матчей группы D с участием Швеции, Польши и Словакии, которые ни разу не смогли собрать на арене более 12 тыс. болельщиков. В личной беседе многие россияне открыто выражали недовольство решением УЕФА перенести игры с их участием в Северную столицу.

Не исключено, что мнение фанатов было бы абсолютно другим, если бы им предоставили возможность понаблюдать за противостояниями условных Италии и Нидерландов — весьма реальный сценарий при формате Евро с 16 командами. Однако им достались коллективы меньшего калибра, да ещё и сами игры не всегда радовали зрелищностью. Исключением стал лишь матч Швеция — Польша в рамках заключительного тура группового этапа, запомнившийся дублями Роберта Левандовски и Эмиля Форсберга.

Всё это заставляет предположить, что неудачной оказалась не только идея с проведением чемпионата Европы в 11 разных городах, но и увеличение числа сборных до 24. Первое создало серьёзные проблемы для болельщиков, вынужденных перемещаться из одной страны в другую ради посещения конкретных матчей, а второе понизило уровень конкуренции и зрелищности.

Новости smi2.ru
Загрузка...

Читайте также

01:04 | 25 июня
Снижение конкуренции и посещаемости: почему идея с 24 командами на Евро пока не оправдывает себя
20:06 | 24 июня
«Не вызовет ничего, кроме раздражения»: что эксперты думают об идее проведения товарищеского матча Россия — Украина
16:02 | 24 июня
«Только новый турнир может это исправить»: справедливо ли футболистам напоминают о зарплатах после неудач сборной России
12:47 | 24 июня
Нидерландский латераль, шведский плеймейкер, валлийский вратарь: символическая сборная группового этапа Евро-2020
09:21 | 24 июня
«Запрос был политическим»: что известно о запрете УЕФА подсветить «Альянц Арену» в радужные цвета
01:22 | 24 июня
Дубль Роналду с пенальти, два гола Бензема и сейв Патрисиу: как Франция и Португалия сыграли вничью на Евро-2020
00:54 | 24 июня
Триллер в Мюнхене: Германия сыграла вничью с Венгрией и вышла в 1/8 финала Евро-2020
23:59 | 23 июня
Ничья в ремейке финала: Португалия разошлась миром с Францией на групповом этапе Евро-2020
23:13 | 23 июня
Эпичная развязка: как Швеция вырвала первое место в группе у Испании на Евро-2020
21:02 | 23 июня
Первая победа «красной фурии»: Испания забила пять мячей Словакии и вышла в 1/8 финала Евро-2020
17:41 | 23 июня
«Сборной не хватило внутренней конкуренции»: Малафеев об ошибках Сафонова, критике Зобнина и незаменимости Дзюбы
11:32 | 23 июня
Движение вверх: почему для реформы в футболе России нужно взять пример с Дании
08:54 | 23 июня
«Глупее не придумаешь»: в России оценили призыв украинского депутата перенести матчи Евро-2020 из Санкт-Петербурга
01:29 | 23 июня
Гол Модрича и удар головой Стерлинга: как Хорватия обошла Чехию, а Англия заняла первое место в группе D на Евро
23:55 | 22 июня
Выход из группы с первого места: Англия обыграла Чехию на Евро-2020
13:41 | 22 июня
«Удручающее впечатление»: в России разочарованы провальным выступлением сборной на Евро-2020
11:12 | 22 июня
В ожидании кадровых выводов: стоит ли увольнять Черчесова после провала сборной на Евро-2020
07:44 | 22 июня
«Можете нас материть, костерить»: что говорили игроки сборной России после вылета с Евро-2020
02:13 | 22 июня
«Никаких оправданий для нас быть не может»: как Черчесов объяснил разгромное поражение от Дании на Евро-2020
01:06 | 22 июня
Провальная концовка и последнее место в группе: Россия проиграла Дании со счётом 1:4 и вылетела с Евро-2020
23:54 | 21 июня
Возвращение домой: Россия потерпела крупное поражение от Дании на Евро-2020
22:32 | 21 июня
Поражение Украины и разгром Северной Македонии: как Нидерланды и Австрия добились побед на Евро-2020
20:58 | 21 июня
Дебют в плей-офф: Австрия обыграла Украину в матче за выход в 1/8 финала Евро-2020
14:40 | 21 июня
«Ресурс сборной России ограничен»: селекционер о критике Черчесова, зависимости команды от Дзюбы и стиле Миранчука
08:04 | 21 июня
Высказывания датчан, отказ итальянцев вставать на колено и ЛГБТ-повязка Нойера: что окружает Евро-2020
00:08 | 21 июня
Состояние Фернандеса, мнение Юльманна и отсутствие болельщиков: о чём говорили Черчесов и Головин перед матчем с Данией
22:46 | 20 июня
Удаление Ампаду, дубль Шакири и три передачи Цубера: как Италия победила Уэльс, а Швейцария обыграла Турцию на Евро-2020
20:55 | 20 июня
30 матчей без поражений: Италия обыграла Уэльс на Евро-2020
18:28 | 20 июня
Второе место в группе или риск вылета: почему сборной России нельзя проигрывать Дании на Евро-2020
00:47 | 20 июня
Гол Левандовски и промах Морено с пенальти: как Испания упустила победу над Польшей на Евро-2020
23:55 | 19 июня
Осечка трёхкратных чемпионов: Испания сыграла вничью с Польшей на Евро-2020
22:29 | 19 июня
Феерия Госенса, два автогола и третий мяч Роналду: как Германия одержала волевую победу над Португалией на Евро-2020
20:55 | 19 июня
Свержение чемпионов: Германия забила четыре мяча Португалии в матче Евро-2020
19:11 | 19 июня
На равных с чемпионами мира: сборные Франции и Венгрии сыграли вничью в матче Евро-2020
12:06 | 19 июня
«Уже ничего не жду от нашей команды»: польский журналист о перспективах сборной на Евро-2020 и дружелюбии россиян
08:56 | 19 июня
Троллинг Черчесова, первые слова Эриксена и возможный перенос финала в Будапешт: что окружает Евро-2020
01:15 | 19 июня
Их первые нули на «Уэмбли»: как Англия и Шотландия сыграли вничью на Евро-2020
23:30 | 18 июня
Без голов: Англия сыграла вничью с Шотландией на Евро-2020
22:45 | 18 июня
Вдохновенная игра Исака и третий гол Шика: как Швеция победила Словакию, а Хорватия сыграла вничью с Чехией на Евро-2020
20:59 | 18 июня
Славянский мир: Чехия и Хорватия сыграли вничью во втором туре Евро-2020
01:04 | 25 июня
Снижение конкуренции и посещаемости: почему идея с 24 командами на Евро пока не оправдывает себя
20:06 | 24 июня
«Не вызовет ничего, кроме раздражения»: что эксперты думают об идее проведения товарищеского матча Россия — Украина
16:02 | 24 июня
«Только новый турнир может это исправить»: справедливо ли футболистам напоминают о зарплатах после неудач сборной России
12:47 | 24 июня
Нидерландский латераль, шведский плеймейкер, валлийский вратарь: символическая сборная группового этапа Евро-2020

© Автономная некоммерческая организация
«ТВ-Новости»
2005—2020.
Все права защищены.