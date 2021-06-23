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23 июня
Эпичная развязка: как Швеция вырвала первое место в группе у Испании на Евро-2020
Сборная Швеции на 93-й минуте вырвала победу над Польшей и сохранила первое место в группе E на Евро-2020. Решающим голом отметился вышедший на замену полузащитник «Краснодара» Виктор Классон. А Эмиль Форсберг и Роберт Левандовски оформили по дублю. В параллельном матче Испания отправила пять безответных мячей в ворота Словакии и поднялась на вторую строчку.
Эпичная развязка: как Швеция вырвала первое место в группе у Испании на Евро-2020
  • globallookpress.com
  • © Joel Marklund/Keystone Press Agency
Эпичная развязка: как Швеция вырвала первое место в группе у Испании на Евро-2020
  • globallookpress.com
  • © Joel Marklund/Keystone Press Agency
Сборная Швеции на 93-й минуте вырвала победу над Польшей и сохранила первое место в группе E на Евро-2020. Решающим голом отметился вышедший на замену полузащитник «Краснодара» Виктор Классон. А Эмиль Форсберг и Роберт Левандовски оформили по дублю. В параллельном матче Испания отправила пять безответных мячей в ворота Словакии и поднялась на вторую строчку.

Развязка борьбы за первое место в Санкт-Петербурге

 

В группе E перед заключительным туром сложилась крайне запутанная ситуация. Все команды могли как напрямую выйти в плей-офф, так и в последний момент выпасть из первой двойки. В наиболее выгодном положении находилась Швеция, которая сенсационно отобрала очки у Испании, а затем в Санкт-Петербурге с минимальным счётом обыграла Словакию.

В Северной столице скандинавам предстояло принять и поляков. В свою очередь, коллектив Паулу Соузы имел в активе всего один балл за ничью с теми же испанцами, но не потерял шансов на попадание в 1/8 финала. Для этого команде требовалась победа.

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Серьёзным подспорьем для поляков стало возвращение в строй после дисквалификации Гжегожа Крыховяка. А вот его партнёр по «Локомотиву» Мацей Рыбус вновь вынужден был довольствоваться скамейкой запасных. В основном составе шведов нашлось место полузащитнику «Краснодара» Кристофферу Олссону, тогда как два его одноклубника Маркус Берг и Виктор Классон остались в запасе, а спартаковец Джордан Ларссон вовсе не попал в заявку.

Началась встреча крайне удачно для скандинавов. В самом дебюте оборона соперника провалилась под натиском чужих нападающих и позволила забить Эмилю Форсбергу. Полузащитник «Лейпцига», отличившись на 81-й секунде, стал автором второго по скорости гола в рамках финальных стадий чемпионатов Европы после Дмитрия Кириченко. Россиянин в 2004-м поразил ворота греков на 65-й.

Подобный старт оказал на поляков деморализующее воздействие. Не шла игра даже у их лидера Роберта Левандовски. Например, в середине первого тайма он умудрился в одном моменте дважды пробить в перекладину после подачи углового.

А в начале второго тайма положение команды вовсе стало критическим. Шведы организовали образцовую контрататку, и молодой Деян Кулушевски, вышедший на замену буквально за мгновение до этого, передачей с правого фланга нашёл в штрафной всё того же Форсберга.

Но поляки не думали сдаваться, и вперёд их повёл Левандовски. Он сократил отставание в счёте спустя две минуты после того, как забил соперник. Причём гол форварда «Баварии» получился очень красивым. Нападающий из угла штрафной закрутил снаряд под дальнюю штангу мимо двух оппонентов. Так шведы впервые пропустили на турнире.

Тут же сопернику почти удалось восстановить статус-кво. Якуб Сверчок с близкой дистанции переправил снаряд в сетку, но сделал это из положения вне игры.

Тем не менее сборная Польши продолжила борьбу и за шесть минут до окончания основного времени сравняла счёт по всем правилам. Всё тот же Левандовски первым оказался на отскоке в чужой штрафной и оформил дубль.

Для того, чтобы выйти в плей-офф, бело-красным нужно было забивать ещё, и они всей командой пошли вперёд. Но шведы достаточно спокойно оборонялись, а в добавленное арбитром время вырвали победу. Скандинавы убежали вперёд, и вышедший на замену Классон ударом из пределов штрафной поразил створ.

Таким образом, «Тре Крунур» набрала семь очков и осталась на первом месте в группе, хотя в последний момент едва его не лишилась. Поляки же с одним баллом замкнули турнирную таблицу.

 

Форменный разгром в Севилье

 

В свою очередь, испанцы стали одним из главных разочарований группового этапа турнира. В квартете со Словакией, Польшей и Швецией трёхкратные чемпионы Европы виделись явным фаворитом, но после первых двух туров имели в своём активе лишь два очка. Сначала подопечные Луиса Энрике дома не смогли обыграть Швецию, несмотря на подавляющее преимущество, а затем упустили победу в матче с Польшей. Неудивительно, что после этого в Испании заговорили о возможной отставке тренерского штаба.

Чтобы избежать ухода главного тренера, «красной фурии» требовалось набирать три балла в противостоянии со словаками в Севилье. В таком случае хозяева поднимались как минимум на вторую строчку. Но гости не собирались делать подарки грозному сопернику. На Евро-2020 они уже доказали свою состоятельность, обыграв Польшу и едва не отобрав очки у Швеции.

Помимо болельщиков, собравшихся на стадионе, за матчем внимательно наблюдали украинцы, занявшие третье место в группе С. Для того, чтобы выйти в плей-офф, им нужна была победа одной из сторон и потеря очков поляками.

Сборная Словакии, которой для выхода из группы достаточно было ничьей, со стартовым свистком судьи ожидаемо отдала мяч сопернику и отошла в оборону. Однако испанцам быстро удалось заработать достаточно неоднозначный пенальти. Якуб Громада на углу штрафной пытался вынести снаряд, но не заметил выскочившего из-за спины Коке и ударил ему по ногам. Бьорн Куйперс поначалу на «точку» указывать не стал, однако после просмотра повтора изменил своё решение.

Одиннадцатиметровый на Евро-2020 для испанцев стал настоящим проклятием. Жерар Морено в предыдущем матче не сумел переиграть Войцеха Щенсны. На этот раз его сменил Альваро Мората, но с тем же исходом. Мартин Дубравка вытащил мяч из правого от себя угла, а испанцы впервые в истории не реализовали пять пенальти подряд.

Однако на 30-й минуте сам вратарь грубейшей ошибкой перечеркнул все свои старания. После попадания Пабло Сарабии в перекладину голкипер, казалось, должен был легко переправить снаряд через лицевую рукой, но он неожиданно закинул его в ворота. Так, словак стал автором уже седьмого автогола на турнире. В сумме столь же было на пяти предыдущих первенствах континента.

А в концовке первого тайма испанцы удвоили преимущество в счёте в ходе розыгрыша углового. Эмерик Лапорт после подачи Морено по красивой траектории перебросил мяч через Дубравку точно в дальний угол. Положение Словакии стало практически безвыходным.

Понимая это, подопечные Тарковича во втором тайме окончательно бросили играть и позволили поймавшему кураж сопернику добить себя. На 56-й минуте Сарабия преобразовал в гол аккуратный прострел Хорди Альбы с левого фланга.

Следом испанцы красиво разыграли угловой, продемонстрировав комбинацию из нескольких передач. В результате всё тот же Сарабия стал автором результативной. После его паса с правого края Ферран Торрес поразил створ из пределов вратарской без шансов для Дубравки.

Поставил же точку в концовке Юрай Куцка. После подачи со стандарта в чужую штрафную Пау Торрес нанёс удар головой, и мяч с рикошетом от соперника влетел в сетку. Таким образом, словаки в отчётном матче поразили свои ворота дважды. А число автоголов на текущем турнире возросло до восьми.

Крупная победа позволила Испании подняться на второе место в группе E. А вот словаки с тремя очками остались третьими, но в плей-офф выйти не сумели. Зато удалось это сделать сборной Украины.

Новости smi2.ru
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