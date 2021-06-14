Словакия в большинстве победила Польшу на Евро-2020 благодаря голу Шкриньяра

Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 2:1.
На 18-й минуте словаки вышли вперёд после автогола голкипера польской команды Войцеха Щенсны. В самом начале второго тайма Польша отыгралась — отличился Кароль Линетты (46'). Победный для Словакии мяч на 69-й минуте забил Милан Шкриньяр.
С 62-й минуты поляки играли в меньшинстве из-за удаления Гжегожа Крыховяка.
Таким образом, подопечные Штефана Тарковича набрали три очка и возглавила группу E.
В следующем туре Словакия сыграет со Швецией (18 июня), а Польша встретится с Испанией (19 июня).
Ранее сообщалось, что удаление Крыховяка в матче Польши и Словакии стало первым на Евро-2020.