«Сборной не хватило внутренней конкуренции»: Малафеев об ошибках Сафонова, критике Зобнина и незаменимости Дзюбы

Несмотря на семь пропущенных мячей на Евро-2020, к вратарям сборной России стоит предъявлять меньше претензий, чем к футболистам других позиций. Об этом в интервью RT заявил бронзовый призёр чемпионата Европы — 2008 Вячеслав Малафеев. По его словам, Матвею Сафонову не хватило опыта, чтобы лучше проявить себя в матче с Данией. Эксперт также объяснил, почему тренерскому штабу было сложно отказаться от Артёма Дзюбы, посоветовал, как Роману Зобнину справиться с критикой, и рассказал о перспективах национальной команды.

Несмотря на семь пропущенных мячей на Евро-2020, к вратарям сборной России стоит предъявлять меньше претензий, чем к футболистам других позиций. Об этом в интервью RT заявил бронзовый призёр чемпионата Европы — 2008 Вячеслав Малафеев. По его словам, Матвею Сафонову не хватило опыта, чтобы лучше проявить себя в матче с Данией. Эксперт также объяснил, почему тренерскому штабу было сложно отказаться от Артёма Дзюбы, посоветовал, как Роману Зобнину справиться с критикой, и рассказал о перспективах национальной команды.

— Какое ощущение оставило выступление сборной России на Евро-2020?

— Наверное, как у всех, двоякое. Были большие ожидания, так как группа проходимая, можно было набрать хотя бы четыре очка. Да и с датчанами могли лучше сыграть. И первый тайм показал, что такие шансы были. Потом, наверное, сказалось давление со стороны соперника, они всё-таки играли дома, да и некоторые футболисты у них более мастеровитые. Не хотелось бы сравнивать, но большинство наших игроков выступают в РПЛ с низким уровнем соревновательности. А у них практически все играют в европейских топ-турнирах и клубах. Но всё-таки можно было добиться ничьей.

— Чего не хватило россиянам?

— В этом матче каждый момент был ключевой. Не пропусти мы в концовке первого тайма, затем необязательный мяч в начале второго — и встреча сложилась бы совсем иначе. Потому что при счёте 2:0 нам пришлось открываться, идти вперёд, и в целом было понятно, что дальше будет сложнее изменить ситуацию. Поэтому, безусловно, разочарование есть. Честно говоря, верил в команду. Но в то же время понимал, что датчане очень прилично сыграли с бельгийцами и не заслуживали поражения. А с финнами им просто не повезло — столько упущенных моментов, нереализованный пенальти. Поэтому даже в общем по-человечески они заслужили эту победу.

Футбол — в принципе объективный вид спорта. На нынешнем Евро нет явных судейских ошибок или закулисных игр, поэтому всё, что мы сейчас наблюдаем, — это, к сожалению, реалии российского футбола. Поэтому остаётся обсуждать выбор тренера, удивляться, почему у нас нет игроков высокого уровня, сетовать на проблемы детских команд.

— Стоит ли винить Матвея Сафонова во всех трёх пропущенных мячах?

— Честно говоря, первой мыслью было, что он сделал всё что мог. Где-то не хватило опыта, где-то — удачи. Но если разбирать каждый гол, то, конечно, в некоторых случаях можно было бы действовать иначе. Например, в первом эпизоде была выбрана не совсем правильная позиция, из которой сложно парировать мяч. Сместись глубже, левее, предугадай развитие событий. Но это опыт, это то, за что мы в своё время любили Игоря Акинфеева, который не феерил, не прыгал, но всегда был там, где нужно. Во втором случае уже было сложнее спасти команду, потому что сработал эффект неожиданности. Фёдор Кудряшов закрывал обзор Роману Зобнину, и тот, видимо, подумал, что в середине никого нет, отдал мяч, не видя, куда сместился вратарь. Возможно, хотел быстрее начать атаку правым флангом. Но ошибка есть ошибка.

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— После второго гола команде пришлось перестраиваться?

— Да, что они и сделали и даже отыграли один гол. Но затем раскрылись, и Сафонову пришлось снова выручать. Он трижды отбил мяч из убойной позиции, а четвёртый не смог, так как просто его не видел. В четвёртом эпизоде все забежали в штрафную, никто не остался перед бьющим и не попытался перекрыть хотя бы угол ворот, а там уже сработало мастерство Йоакима Мехле. Конечно, в данном случае Матвею тоже можно было предвидеть развитие ситуации, сместиться, но, опять же, должны были помочь свои футболисты. А они убежали назад, выставляя ноги на авось.

— Поэтому все ругали Максима Мухина, оставившего без присмотра опорную зону.

— Мы не знаем, какую установку подопечным давал Станислав Черчесов, возможно, перед ними стояла задача идти вперёд и забивать. Может быть, из-за этого он отрабатывал назад. Но в целом я доволен тем, что ребята играли до конца. А после поражения не скрылись, рассказали всё как есть, как они чувствовали эту ситуацию.

— Особенно много критики досталось Зобнину, хотя были и те, кто его поддержал. Как ему справиться с таким давлением?

— Да, ему сейчас нужна поддержка близких, адекватных людей, которые понимают в футболе. После моего матча с Португалией, который мы проиграли 1:7, тоже писали, что Малафеев закончит карьеру. Да, была критика, хейт, да и до сих пор некоторые вспоминают. Но для меня это был определённый опыт. Пусть и Роман воспримет эту ситуацию так же. Потому что игрокам сборной России в целом не хватило опыта выступления на высоком уровне. У нас им могут похвастаться четыре-пять человек. Поэтому Зобнину нужно просто пройти этот период и двигаться дальше и уж точно не заканчивать карьеру. Кто не ошибается?

— Почему Антон Шунин, пропустивший три мяча в матче с Бельгией, в котором ожидания были достаточно низкие, подвергся большей критике, чем Сафонов?

— Человек так устроен. Он будет поддерживать того, кто ему по какой-то причине симпатичен. И, исходя из этого, к Матвею и его ошибкам относились не так критично, как к Антону. Если разбирать пропущенные мячи в матче с Бельгией, то там был вопрос ко второму голу, хотя как вратарь я понимаю Шунина. Соперник действовал на опережение, и голкиперу было сложно заранее выбрать точку, в которую полетит мяч. Опять же, это вопрос к игрокам опорной зоны, которые должны были хоть как-то подстраховать вратаря, у которого была доля секунды, чтобы отреагировать на удар. Во время третьего эпизода вся команда очень раскрылась, а Шунин, возможно, немного потерял ворота, оставив без присмотра угол.

— Почему было принято решение поменять вратаря?

— Возможно, тренер ожидал большего от Антона, потому что он опытнее с точки зрения количества матчей. Кроме того, возможно, ему было бы сложнее выйти на поле в матче с финнами после такого шквала критики. Сафонов отстоял его на ноль, поэтому менять его уже не было смысла. Да, Матвею пришлось провести очень жаркую встречу, но именно такие эпизоды делают сильнее. Мы понимаем, что смена поколений неизбежна. И вратарская линия — не исключение. Ушёл Акинфеев, появилась целая группа футболистов, конкурирующих за его место, — Андрей Лунёв, Маринато Гильерме. Необходимо закладывать команду на будущее, и у нас есть классные молодые вратари — Сафонов, Александр Максименко. Им тоже необходимо давать возможность сыграть, но, может быть, не сейчас, но уже скоро у нас вырастут качественные голкиперы как для сборной, так и для клубов.

— Значит, за эту линию можно быть спокойными, в отличие от позиции центральных защитников?

— Им тоже нужно наиграться, набраться опыта. В своё время Сергей Игнашевич, Алексей и Василий Березуцкие были столпами обороны сборной и ЦСКА. И они вначале делали ошибки, но постепенно оттачивали имеющиеся у них навыки и становились мастеровитее.

— Удивил ли вас Игорь Дивеев?

— Не то чтобы удивил, но он действительно сыграл так, как должен качественный защитник. Честно говоря, мне очень сложно выделить большое количество футболистов нынешней сборной, которые бы заставили о себе говорить, не считая Александра Головина и Алексея Миранчука. К сожалению, Артём Дзюба не показал всего, на что он был способен. И целый ряд других игроков тоже себя не проявили. Оборона всё время ротировалась, готовились одни, на поле выходили другие. Да, нет вопросов к Георгию Джикии, он хорош. Но в целом очень мало кого можно отметить. Это не 2008 год, когда после хорошего выступления на Евро целая группа футболистов поехала в Европу. Сейчас, к сожалению, это вряд ли произойдёт. И не только из-за результата, но и из-за того, что индивидуально никто себя не проявил.

— Черчесову вменяют в вину, что он начал обновлять сборную уже на Евро. Яркие тому примеры — Дивеев, Сафонов и Мухин. Не стоило ли подпускать их к команде раньше, например, ещё на отборочном этапе?

— Тренеру виднее. Мне кажется, этой сборной не хватило внутренней конкуренции. На каждую позицию должна быть равноценная замена в случае травмы или дисквалификации. Или нужны игроки, которые могли бы реально усилить состав благодаря индивидуальным качествам. Это общая проблема с точки зрения подбора игроков. Можно говорить о том, что на Евро не взяли Фёдора Смолова, но в целом у Черчесова не было возможности набрать полноценную боевую команду.

— Но в России есть динамичные форварды, а в команду взяли трёх однотипных нападающих. Возможно, тренерский штаб побоялся рисковать?

— Повторюсь, всё дело в опыте. Да, футболисты есть, можно было бы использовать немного другой рисунок игры. Но достаточно сложно поменять всю тактику, убрав одного Дзюбу. Потому что это капитан команды, на нём на протяжении нескольких лет строилась вся концепция игры. Думаю, Черчесов не мог ничего сделать, потому что все уже привыкли к данной схеме и знали, как с её помощью добиваться результата. В противном случае было необходимо полностью модернизировать сборную, сделать её скоростной, играть в более высокий прессинг, не давать сопернику инициативу, стараться постоянно контролировать мяч и пытаться обострять за счёт быстрых флангов. Понятно, что многое зависит от оппонента, но в целом можно было и бельгийцев прессинговать. Но как это сделать, обладая кучной серединой поля и одним выдвинутым нападающим? Приходилось отходить назад, отбирать мяч и начинать позиционную атаку. С другой стороны, можно было делать длинные передачи на Артёма, чтобы он, в свою очередь, отдавал пас на подбегающих футболистов.

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— Но ведь никто не подбегал.

— Да, не хватало не только скорости, но и концепции. Соперник же тоже понимал, что необходимо бороться именно с Дзюбой, дать ему выиграть верх, но перекрыть зоны, куда он мог сбросить мяч. Думаю, такая тактика была предсказуема. Да, у Дзюбы было большое количество выигранных единоборств, ну а дальше что? Может быть, сама концепция у Черчесова была и правильная, но она уже не работала, потому что сборную России уже хорошо изучили и понимали, как против неё действовать.

— Почему у Черчесова не было плана B?

— План B — это игроки, их подбор. После матча с Бельгией нужно было убрать Дзюбу? Тогда все не очень хорошо сыграли. После победы тоже ничего менять не будешь. Да и по ходу игры ничего не сделаешь.

— Как долго у сборной будет зависимость от Дзюбы и когда тренерский штаб поймёт, что стоит пробовать кого-то другого?

— Это вопрос к главному тренеру. Ему виднее, потому что он отвечает за результат и подбирает игроков под определённую тактику или, наоборот, строит тактический рисунок под футболистов. Нам здесь сложно разобраться. Всегда можно сказать: «Если бы на поле вышел кто-то другой, такого бы не было».

— Как вы оцениваете будущее сборной? Оно не очень светлое, или всё же можно извлечь уроки из провального Евро перед чемпионатом мира в Катаре?

— Конечно, общая стратегия развития футбола с прицелом на будущее и достижение результатов противоположна решению локальных задач. Для того чтобы что-то получить в будущем, необходимо отказаться от чего-то сейчас. Сделать упор на молодых перспективных игроков, понимая, что они раскроются только через два, три, четыре или даже шесть лет. То есть после этого чемпионата мира и ещё одного Евро. Я не говорю, что возрастные футболисты не достойны выступать в сборной. Но если долго держаться за тех, кто достигал результата в прошлом, какая у них будет перспектива в ближайшие два-три года? Поэтому это вопрос к руководству, как сейчас быть: решать нынешнюю задачу или строить команду на будущее.

— Что стоит делать для достижения более отдалённых целей?

— Максимально обновить состав за счёт футболистов молодёжной сборной, в которую подтянуть ребят помладше, чтобы они быстрее набирались опыта. Такая вертикаль должна существовать и в клубах. Переросших игроков академий нужно двигать в более старшие команды, где они будут конкурировать и добиваться прогресса. То же самое и в сборных. Посмотрите на Испанию, где хотя бы два-три футболиста 18—19 лет попадают в основную команду. И получается результат. Но, повторюсь, нужно понимать, какая стоит задача — локальная, которую стоит решать за счёт нынешнего состава, или на перспективу, ради чего придётся чем-то жертвовать.

— Кто ваш фаворит на Евро-2020?

— Италия. Она достаточно чётко провела все три матча, было видно, что футболисты понимали друг друга. Не просто так у них такая длинная беспроигрышная серия. Остальные команды тоже вполне могут претендовать на чемпионство. Бельгийцы хороши, думаю, немцы должны подтянуться, португальцы не сказали своё последнее слово. Думаю, традиционные фавориты и будут бороться за кубок. Может, англичане чем-то удивят. Французы с нынешним составом способны победить, хотя мне не очень понравился их матч с Германией с точки зрения зрелищности. Итальянцы на поле кайфовали, а тут явно игра шла на результат.