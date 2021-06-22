Гол Модрича и удар головой Стерлинга: как Хорватия обошла Чехию, а Англия заняла первое место в группе D на Евро

Гол Рахима Стерлинга помог сборной Англии одержать победу над командой Чехии в заключительном туре группового этапа чемпионата Европы по футболу. Подопечные Гарета Саутгейта набрали семь очков и заняли первое место в группе D. На второй строчке расположилась Хорватия, которая взяла верх над Шотландией в параллельном матче. Счёт открыл хавбек ЦСКА Никола Влашич, а автором победного мяча стал Лука Модрич.

Гол Рахима Стерлинга помог сборной Англии одержать победу над командой Чехии в заключительном туре группового этапа чемпионата Европы по футболу. Подопечные Гарета Саутгейта набрали семь очков и заняли первое место в группе D. На второй строчке расположилась Хорватия, которая взяла верх над Шотландией в параллельном матче. Счёт открыл хавбек ЦСКА Никола Влашич, а автором победного мяча стал Лука Модрич.

В квартете D главная интрига состояла в том, насколько мотивированными в рамках очного противостояния предстанут лидеры — сборные Чехии и Англии. В преддверии заключительного тура групповой стадии обе имели в своём активе по четыре очка и на три балла опережали ближайших преследователей в лице Хорватии и Шотландии. Таким образом, в случае ничейного результата соперники гарантированно оставались при своих и без лишних нервов выходили в плей-офф.

Однако устраивало ли это занимавших первое место подопечных Ярослава Шильгавы — большой вопрос. Ведь в этом случае в 1/8 финала им грозила встреча с одним из представителей группы смерти — Францией, Германией или Португалией. В то время как их сегодняшним оппонентам — со второй командой группы E. После двух туров эту строчку занимала Словакия, а самым неприятным из возможных противников грозила стать Испания. Не самый худший вариант с учётом проблем подопечных Луиса Энрике в организации атак и их завершающей стадии.

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Но если кто-то теоретически и мог поставить под сомнение спортивную составляющую в матче между Чехией и Англией, то подумать о таком применительно ко встрече Хорватия — Шотландия было невозможно. Для завоевания путёвки в плей-офф им было необходимо одерживать победу, причём неважно, с крупным счётом или нет. В таком случае кто-то из них набирал четыре очка и обходил Украину и Финляндию в рейтинге команд, занявших третью строчку.

Также оба матча объединял тот факт, что некоторые из их участников лишились важных исполнителей из-за коронавируса. Сначала положительный тест сдал полузащитник Билли Гилмор, признанный звездой встречи с Англией. А затем на изоляцию были отправлены двое одноклубников шотландца: англичане Мэйсон Маунт и Бен Чилуэлл из «Челси».

Подобные кадровые потери не ослабили сборную Англии. В основе появились восстановившийся от травмы Гарри Магуайр и Кайл Уокер, а также шанс проявить себя получили Джек Грилиш и Букайо Сака.

В итоге последние двое приняли непосредственное участие в организации гола, а хавбек «Астон Виллы» отдал результативную передачу. Замкнул её Рахим Стерлинг, во второй раз отличившийся на Евро.

Англичане уже по традиции владели солидным территориальным преимуществом в первом тайме (60,1% — 39,9%) и имели несколько возможностей удвоить разницу в счёте. До перерыва пару отличных моментов забить упустил Гарри Кейн. Сначала лучший бомбардир сезона в АПЛ не смог в ближнем бою переиграть Томаша Вацлика, а затем не лучшим образом пробил из-за пределов штрафной. Тем не менее чехам тоже было чем ответить. Томаш Соучек дважды беспокоил Джордана Пикфорда. В первом случае голкипер «Эвертона» сыграл выше всяких похвал, а во втором хавбеку «Вест Хэма» не хватило точности.

Вторая половина игры получилась одной из самых скучных на турнире. Единственный удар англичан по воротам не попал в статистику, так как был нанесён из положения «вне игры». А обе попытки их оппонентов оказались неточными. Сначала промахнулся Томаш Пекхарт, а затем и полузащитник «Спартака» Алекс Крал. В связи с этим главными событиями тайма стали появления на поле звёздных запасных «трёх львов». Так, первый шанс проявить себе получили Джордан Хендерсон и Джейдон Санчо.

Сборная Англии одержала вторую победу (1:0) на групповой стадии чемпионата Европы, тем самым преподнеся подарок своему главному тренеру. Матч с Чехией стал для Саутгейта 57-м у руля национальной команды — столько же он провёл за неё в качестве футболиста.

Ожидания всецело оправдало и противостояние сборных Хорватии и Шотландии. Как и англичане, действующие вице-чемпионы мира довольно быстро добились успеха (3:1). Если «трём львам» потребовалось всего 12 минут, чтобы выйти вперёд, то «шашечные» затратили на пять больше. К радости болельщиков московского ЦСКА, точным ударом отметился Никола Влашич, как и Грилиш, начинавший турнир в качестве запасного. Армеец оказался в штрафной площади противника, подхватил мяч после скидки Ивана Перишича и неотразимо пробил в ближний угол. Примечательно, что на момент матча ему исполнилось 23 года 261 день. В более раннем возрасте на первенстве Европы отличался лишь один представитель «шашечных» — Лука Модрич (22 года 273 дня).

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Правда, вторая часть тайма сложилась не лучшим образом как для Влашича, так и для Хорватии в целом. Сначала хавбек получил локтем по лицу в ходе верховой борьбы, а затем начал испытывать проблемы со спиной. В один момент могло показаться, что хавбек ЦСКА может не выйти на вторую половину, но всё обошлось. Однако уже на 42-й минуте настроение подопечным Златко Далича подпортил Каллум Макгрегор. Он подкараулил отскок у границы штрафной и дальним ударом застал врасплох Доминика Ливаковича, прервав 25-летнюю безголевую серию шотландцев на Евро.

Во втором тайме Влашич остался в центре внимания. Результативными действиями он не отметился, зато успел повздорить с Эндрю Робертсоном. Между хавбеком ЦСКА и защитником «Ливерпуля» разгорелся конфликт, который с трудом удалось погасить главному арбитру Фернандо Рапальини. В свою очередь, роль лидера на себя взял самый звёздный футболист Хорватии. На 62-й минуте Модрич получил пас неподалёку от границы штрафной и невероятным по исполнению ударом прошил сетку ворот Шотландии, а четверть часа спустя ассистировал Перишичу.

Таким образом, в группе D первое место заняла сборная Англии, а на второе взобралась национальная команда Хорватии. Подопечные Далича набрали равное число очков с чехами (по четыре), но обошли их за счёт большего числа забитых мячей. Шотландия с одним баллом осталась четвёртой.