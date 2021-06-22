Англия выиграла группу D на Евро-2020, Чехия вышла в плей-офф с третьего места

По итогам группового этапа Англия вышла в 1/8 финала турнира с первого места, набрав семь очков.
Вторую позицию заняла Хорватия с четырьмя очками в активе. Чехи же заняли третье место, уступив хорватам по разнице забитых и пропущенных мячей. При этом подопечные Ярослава Шильгавы всё равно сыграют в плей-офф, так как у них больше очков, чем у занявших третьи места в группах B и C Финляндии и Украины.
Шотландия (1) покинула турнир.
Ранее сообщалось, что Хорватия победила Шотландию и вышла в 1/8 финала Евро-2020 со второго места в группе.