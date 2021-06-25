«Четвертьфинал вполне возможен»: сколько матчей получит арбитр Карасёв в плей-офф Евро-2020

Футбольный арбитр Сергей Карасёв может получить назначение на матчи плей-офф чемпионата Европы — 2020. Он уже отработал на двух играх группового этапа и избежал каких-либо серьёзных нареканий со стороны болельщиков и СМИ. Если Карасёву доверят одну из встреч 1/8 финала, у него будет шанс снова выйти на поле в более поздних раундах, в том числе в финале. В то же время бывший судья Сергей Хусаинов считает, что россиянин получит вызов только на четвертьфинал.

Футбольный арбитр Сергей Карасёв может получить назначение на матчи плей-офф чемпионата Европы — 2020. Он уже отработал на двух играх группового этапа и избежал каких-либо серьёзных нареканий со стороны болельщиков и СМИ. Если Карасёву доверят одну из встреч 1/8 финала, у него будет шанс снова выйти на поле в более поздних раундах, в том числе в финале. В то же время бывший судья Сергей Хусаинов считает, что россиянин получит вызов только на четвертьфинал.

Сборная России уже давно покинула чемпионат Европы — 2020, но российским любителям футбола по-прежнему есть за кем следить. Бригада арбитров в составе Сергея Карасёва, Игоря Демешко и Максима Гаврилина отработала на двух матчах, и у неё есть все шансы, чтобы дальше обслуживать игры турнира.

По данным «Спорт-Экспресса», россияне вошли в число арбитров, которые будут работать на матчах на выбывание. Пока что они не получили новых назначений, но если Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) всё-таки выберет бригаду Карасёва, он станет первым российским арбитром в плей-офф Евро с тех пор, как этой чести удостоился Валентин Иванов в 2004 году.

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Такой шанс уже был у Карасёва пять лет назад на предыдущем чемпионате Европы. Он тоже отработал на двух встречах группового этапа, но затем попал под сокращение и больше на поле не выходил. Серьёзных нареканий к российскому арбитру тогда не было, и вскоре он принял участие в летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, куда отправились всего пять судейских бригад из Старого света.

На Евро-2020 Карасёв вновь обходится без скандалов и громкой критики в свой адрес. Первым матчем для него стала встреча Италии и Швейцарии во втором туре. В ней было несколько эпизодов, в которых решения арбитра могли бы вызвать вопросы, но серьёзно на исход матча они не повлияли.

Так, на 12-й минуте Лоренцо Инсинье вошёл с мячом в чужую штрафную и упал после единоборства с Нико Эльведи. Как оказалось, итальянец в этом моменте симулировал, и Карасёв это заметил, разрешив продолжить игру, но при этом не стал показывать жёлтую карточку футболисту.

Спустя семь минут Джорджо Кьеллини открыл счёт после розыгрыша штрафного, и Карасёв сначала засчитал гол, но бригада VAR подсказала ему, что защитник успел сыграть рукой в атаке. Российский арбитр тут же отменил взятие ворот, что не помешало Италии в конечном счёте выиграть со счётом 3:0. По мнению бывшего арбитра Сергея Хусаинова, Карасёв весьма либерально отработал, что позволило футболистам показать зрелищную игру.

«В первом матче Карасёв судил по правилам игры, давал возможность и выполнял рекомендации, которые дали арбитрам на групповом этапе. Он терпел до последнего, чтобы дать возможность футболистам проявить своё мастерство в некомфортную для футбола погоду», — сказал Хусаинов RT.

Ещё меньше претензий к Карасёву могло быть по итогам матча Германии и Венгрии, закончившегося ничьей со счётом 2:2. Читатели блога «Law 5 — The Referee», который посвящён работе футбольных судей, только выразили удивление тому, что судья так и не показал жёлтую карточку Аттиле Фиолы за многочисленные нарушения, дававшие повод для предупреждения. С учётом того, как сильно этот матч мог повлиять на итоговую расстановку команд в группе F, работу Карасёва оценили очень высоко, так как в итоге ни одно его решение не сказалось негативно на ходе игры и розыгрыше путёвок в плей-офф.

Карасёв также отработал четвёртым судьёй в первом матче группы C между Австрией и Северной Македонией. Но 42-летний россиянин не принимал в ней ключевых решений, так как по сути являлся запасным для основного рефери Андреаса Экберга. Для уроженца Москвы это была своеобразная разминка перед последующими матчами, в которых Карасёв уже непосредственно выходил на поле.

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УЕФА уже назначил судей на первые две игры 1/8 финала, в которых встретятся Уэльс с Данией и Италия с Австрией, и пока Карасёв не получил на них назначение. Ему пока остаётся ждать и надеяться на то, что его старания всё-таки будут вознаграждены более ответственным вызовом.

Интересно, что вылет сборной России должен в некоторой степени помочь Карасёву. Сразу 12 судейских бригад, сформированных для Евро-2020, представляют страны, чьи сборные продолжают борьбу за титул, и на их работу это накладывает некоторые ограничения. У Карасёва же развязаны руки, и он сможет соблюдать беспристрастность в любой игре.

По мнению Хусаинова, российский арбитр может не ограничиться первым раундом плей-офф, а получить назначение сразу на четвертьфинал. Правда, в таком случае УЕФА уже вряд ли доверит Карасёву один из заключительных матчей Евро-2020.

«Карасёв прекрасно судил на предыдущих турнирах, но тогда он ещё был новичком. Сейчас у него есть авторитет в судейском комитете. Дальнейшее выступление арбитра ещё ведь зависит от того, как продвинется его родная сборная. Вообще по имеющимся раскладам я надеюсь, что Карасёв получит не 1/8 финала, а четвертьфинал, это вполне возможно. Дальше уже никак не получится, так как существует политика, при которой после четвертьфинала не дают больше вызов», — сказал Хусаинов в разговоре с RT.

Стоит отметить, что УЕФА крайне редко доверяет арбитрам больше одного матча в плей-офф, но такие случаи всё-таки были. В 2016 году, когда турнир на выбывание стал проводиться с 1/8 финала и количество матчей возросло, по два назначения получили трое судей. Все они работали в полуфинале или финале и при этом обязательно судили команды в первом раунде. Так что если Карасёв будет вызван на одну из оставшихся шести игр 1/8 финала, у него ещё будет шанс на повторное назначение.