Триллер в Мюнхене: Германия сыграла вничью с Венгрией и вышла в 1/8 финала Евро-2020

Германия пробилась в плей-офф чемпионата Европы по футболу, сыграв вничью с Венгрией. Спасительный мяч на 84-й минуте забил Леон Горецка. Подопечные Марко Росси дважды по ходу матча выходили вперёд, но не удержали своё преимущество и завершили выступление в «группе смерти». Команда Йоахима Лёва продолжит турнир встречей с Англией в Лондоне.

Германия пробилась в плей-офф чемпионата Европы по футболу, сыграв вничью с Венгрией. Спасительный мяч на 84-й минуте забил Леон Горецка. Подопечные Марко Росси дважды по ходу матча выходили вперёд, но не удержали своё преимущество и завершили выступление в «группе смерти». Команда Йоахима Лёва продолжит турнир встречей с Англией в Лондоне.

По итогам первых двух матчей на Евро-2020 сборная Германии так и не смогла ничего себе гарантировать с точки зрения положения в своей группе F. Перед заключительной игрой с Венгрией подопечные Йоахима Лёва могли рассчитывать как на первое место, так и на последнее.

У венгров, вынужденных расстаться со своей домашней ареной в Будапеште и отправиться в Баварию, такого широкого выбора не было. Стать победителями группы они уже не могли ни при каких раскладах. Но шанс на плей-офф у команды Марко Росси всё же был. Обязательным условием для неё была победа на чужом поле.

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Для двух сборных это была первая официальная игра после 67 лет постоянных товарищеских матчей. В 1954 году команды два раза встречались на чемпионате мира, и те игры вошли в историю футбола. Сначала Венгрия нанесла ФРГ чувствительное поражение со счётом 8:3, но в финале бундестим отыграла два мяча и впервые выиграла мундиаль. Венгры с тех пор так и не имели шанса выиграть крупный футбольный турнир, ограничиваясь лишь успехами на Олимпийских играх.

Лёв наверняка собирался выпустить на поле «Альянц-Арены» одинаковый стартовый состав в третий раз подряд, но в его планы вмешалась травма Томаса Мюллера. Он повредил колено в победной встрече с Португалией и пропустил тренировку. Вместо немецкого ветерана против венгров вышел Лерой Зане. У венгерской команды никаких изменений после сенсационной ничьей с Францией не было. В её состав вернулся капитан Адам Салаи, не доигравший прошлый матч из-за теплового удара.

В Мюнхене в день игры зарядил сильнейший дождь, продолжавшийся вплоть до того момента, как российский арбитр Сергей Карасёв дал стартовый свисток к началу матча. Мокрый от осадков мяч едва не стал причиной гола уже на четвёртой минуте — венгерский вратарь Петер Гулачи не смог сразу зафиксировать снаряд после удара Йозуа Киммиха с острого угла.

Венгры тут же ответили розыгрышем углового и попыткой Роланда Шаллаи переиграть Мануэля Нойера, которая закончилась неудачей. Но когда спустя пару минут полузащитник взял на себя роль организатора атаки, немецкий вратарь не помог. Шаллаи забросил мяч в чужую штрафную, а там Салаи опередил Матса Хуммельса и пробил головой под штангу. Нойер не дотянулся рукой и пропустил в пятом матче подряд за сборную.

С учётом того, как складывался параллельный матч, в котором Франция не могла повести в счёте у Португалии, перед Германией замаячила реальная угроза завершить турнир на последнем месте в группе. Чтобы этого не допустить, немцы ринулись в атаку, но не добились ничего опаснее удара Хуммельса в перекладину во время розыгрыша углового.

Венгры оборонялись максимально надёжно, не давая развернуться в штрафной соперникам. Выделить в их защите стоило Вилли Орбана — уроженца Кайзерслаутерна, которого Лёв не стал брать на Кубок конфедераций в 2017, после чего он перешёл в сборную Венгрии. Зане под напором гостей вообще растворился на поле и не представлял для них никакой угрозы. Ближе к концу тайма дождь перерос в страшный ливень, и шансов на удачное завершение атак у хозяев поля, ставшего едва для этого пригодным, стало ещё меньше.

Во втором тайме, проходившем уже в более сухих условиях, Германия всё так же не могла настроиться и выдать что-то вразумительное в нападении. На некоторое время она могла себя почувствовать в безопасности благодаря дублю Карима Бензема, но всё-таки свои проблемы решать ей нужно было самостоятельно. Собраться немцам никак не удавалось — то Леон Горецка неудачно принял мяч, то Зане исполнил ужасный угловой, вызвавший бурю негодования на трибунах.

Спустя несколько минут по ним всё-таки прокатился более приятный для футболистов звук. Гулачи ошибся с выходом из ворот при розыгрыше неопасного штрафного. Рекордсмен последнего сезона Бундеслиги по матчам на ноль подарил мяч Хуммельсу, и тот навесил вперёд на Кая Хаверца, который лбом вколотил снаряд в ворота. Пока немцы праздновали гол, на замену вышли Томас Мюллер и Тимо Вернер, призванные добиться положительной разницы в счёте.

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Однако не успели они толком освоиться на поле, как Венгрия снова оказалась впереди. Гости разыграли мяч с центра поля, но завладевший мячом Хуммельс вернул его обратно Адаму Салаи. Капитан венгров мягко забросил мяч вперёд на Андраша Шефера, и тот продавил вышедшего вперёд Нойера и вновь отправил немцев на последнее место в группе.

Немцы, настроенные только атаковать, от своего плана не отступили. Одна из многочисленных попыток Горецки пробить в чужой штрафной дала результат на 84-й минуте. Гулачи хоть и задел мяч, но не спас команду от второго пропущенного гола. Последний матч Лёва в сборной снова пришлось отложить.

Ради того, чтобы сохранять нужный для себя счёт, немецкие футболисты принялись откровенно тянуть время на последних секундах, подолгу разыгрывая следовавшие один за другим угловые. Венгры так и не получили шанс сотворить третье чудо за день, и им пришлось завершить выступление на Евро-2020. Германия набрала четыре очка, всё-таки заняла второе место и вышла в 1/8 финала на Англию, с которой встретится в Лондоне 29 июня.