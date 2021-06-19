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19 июня
Феерия Госенса, два автогола и третий мяч Роналду: как Германия одержала волевую победу над Португалией на Евро-2020
Сборная Германии взяла верх над командой Португалии во втором туре группового этапа Евро-2020. Матч на стадионе в Мюнхене завершился со счётом 4:2 в пользу хозяев, а одним из главных героев встречи стал Робин Госенс, который принял участие во всех четырёх голах своего коллектива. В составе действующих чемпионов Европы забитым мячом и результативной передачей отметились Криштиану Роналду и Диогу Жота.
Феерия Госенса, два автогола и третий мяч Роналду: как Германия одержала волевую победу над Португалией на Евро-2020
  • Футболисты сборной Германии в матче с командой Португалии
  • Reuters
  • © ALEXANDER HASSENSTEIN
Феерия Госенса, два автогола и третий мяч Роналду: как Германия одержала волевую победу над Португалией на Евро-2020
  • Футболисты сборной Германии в матче с командой Португалии
  • Reuters
  • © ALEXANDER HASSENSTEIN
Сборная Германии взяла верх над командой Португалии во втором туре группового этапа Евро-2020. Матч на стадионе в Мюнхене завершился со счётом 4:2 в пользу хозяев, а одним из главных героев встречи стал Робин Госенс, который принял участие во всех четырёх голах своего коллектива. В составе действующих чемпионов Европы забитым мячом и результативной передачей отметились Криштиану Роналду и Диогу Жота.

Для сборной Германии матч с командой Португалии смело можно было считать одним из решающих на групповой стадии Евро-2020. Поражение от Франции отбросило её на третью строчку турнирной таблицы квартета F, и ещё одна неудача могла поставить крест на шансах завоевать путёвку в плей-офф. Для выхода в 1/8 финала подопечным Йоахима Лёва было бы необходимо войти в четвёрку сильнейших коллективов, занявших третью строчку в своих квартетах. А трёх очков после возможной победы над Венгрией могло бы и не хватить.

За последние годы Лёв приучил поклонников футбола к тому, что любит тасовать состав и пробовать новые сочетания. И были все основания ожидать, что после поражения от Франции наставник проведёт ротацию. Правда, на этот раз не из-за склонности к экспериментам, а от неудовлетворённости игрой. В предыдущей встрече Германия хоть и имела солидное преимущество как по владению мячом, так и по числу ударов по воротам, но в нападении зачастую действовала однообразно. По большому счёту, вся опасность исходила от вернувшегося на правый фланг Йозуа Киммиха, чьи подключения неоднократно заставали соперника врасплох. Но извлечь из этого дивиденды не получилось, а остальные немецкие футболисты выступили средне.

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Однако Лёв не произвёл ни одного изменения в составе. Он вновь остановил свой выбор на схеме 3—4—3 без чистого форварда, а тройку атакующих футболистов сформировали Томас Мюллер, Кай Хаверц и Серж Гнабри. В свою очередь, Фернанду Сантуш также не произвёл ни одной перестановки в основе. Правда, на этот раз присутствие в опорной зоне и Вильяма Карвалью, и Данилу Перейры выглядело гораздо более оправданным, чем в противостоянии с Венгрией.

По первым минутам отчётного матча могло сложиться впечатление, что Лёв правильно поступил, не став производить ни одной замены. Бундесманшафт владела колоссальным преимуществом, как территориальным, так и игровым, без особых проблем врываясь в штрафную соперника. Большинство атак проходили через правый фланг, но на этот раз это можно было объяснить не только великолепной формой Киммиха, но и плохим выступлением Рафаэла Геррейру. Временами защитник дортмундской «Боруссии» смотрелся беспомощно и не мог ничего поделать с оппонентом, раз за разом позволяя обыгрывать себя.  

Всё шло к тому, что Германия уже в дебюте впервые отличится на Евро-2020, но увлёкшихся атакой подопечных Лёва ждал холодный душ в виде роскошной контратаки. Португальцы в несколько передач прошли всё поле и застали врасплох оборону противника, а Криштиану Роналду оставалось просто закатить мяч в ворота после паса Диогу Жоты. Форвард «Ювентуса» оформил третий гол на турнире и 19-й — на первенствах мира и Европы и вышел на первое место среди представителей Старого Света по данному показателю. Столько же в активе у немца Мирослава Клозе.

В течение последующих десяти минут могло показаться, что немцы находятся в состоянии грогги. Пропущенный мяч серьёзно ударил по их психологии и заставил на некоторое время отказаться от игры первым номером. «Перезагрузиться» удалось ближе к 30-й минуте, когда основным оружием Германии внезапно стал Робин Госенс. Он создал альтернативное направление для развития атак, к чему португальцы оказались явно не готовы. Всего четырёх минут хватило подопечным Лёва, чтобы вынудить Рубена Диаша и Геррейру поочерёдно отметиться автоголами, и в обоих случаях к этому был причастен латераль «Аталанты». Причём не сказать, чтобы комбинации были чересчур изощрёнными. Оба раза срезке защитников предшествовали прострелы вдоль створа ворот.

Выступление сборной Португалии в первом тайме предполагало наличие замен в перерыве. Это почувствовал и Сантуш, но он убрал с поля не провалившего первую половину Геррейру, а Бернарду Силву. Причём на поле вышел Ренату Санчеш — хавбек пусть и техничный, но действующий значительно глубже представителя «Манчестер Сити». Возможно, таким образом наставник надеялся выиграть борьбу в центре поля, но не очень успешно. Да, мяч перешёл действующим чемпионам Европы, но добиться чего-то серьёзного в позиционном нападении не получалось.

А в период с 51-й по 60-ю минуту Госенс утвердился в статусе главного героя матча с Португалией. Сначала он всё же помог Хаверцу забить первый мяч на Евро-2020, а затем отличился сам. Робин остался без опеки в штрафной соперника и замкнул подачу Киммиха, после чего с чистой совестью отправился на скамейку. Вместо него на поле появился Марцель Хальстенберг.

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Наставники принялись перекраивать составы своих коллективов, но получалось у них это с переменным успехом. Если появление в обороне Эмре Джана не принесло особых дивидендов, то выход Жоау Моутинью, наоборот, привёл к взятию ворот Мануэля Нойера. Футболист «Вулверхэмптона» нашёл в штрафной Роналду, а тот вернул должок Жоте. Некоторое время главный арбитр Энтони Тейлор консультировался с видеоассистентом относительно положения вне игры, но в итоге всё же указал на центр.

Таким образом, у сборной Португалии оставалось 23 минуты, чтобы сравнять счёт, но добиться этого не удалось. Германия стала заметно строже действовать в обороне, до минимума сократив число опасных эпизодов у ворот Нойера. Ближе всех к голу был Санчеш, мощнейшим выстрелом сотрясший штангу.

Сборная Германии одержала волевую победу и с тремя очками переместилась на второе место в турнирной таблице группы F. Для выхода в плей-офф подопечным Лёва может оказаться достаточно сыграть вничью с Венгрией, но с учётом результата их противостояния с Францией лёгкой прогулки немцам ждать не стоит. Что касается команды Португалии, то её в заключительном туре ждёт испытание в виде действующих чемпионов мира.

Новости smi2.ru
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