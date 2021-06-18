Вдохновенная игра Исака и третий гол Шика: как Швеция победила Словакию, а Хорватия сыграла вничью с Чехией на Евро-2020

Сборная Швеции в Санкт-Петербурге одержала первую победу на групповом этапе Евро-2020. Успех скандинавам в матче с командой Словакии принесли точный удар с точки Эмиля Форсберга, а также яркое выступление Александера Исака. В свою очередь, Хорватия сыграла вничью с Чехией. В первом тайме Патрик Шик реализовал пенальти и вышел в лидеры гонки бомбардиров турнира, а после перерыва Иван Перишич сравнял счёт эффектным ударом из пределов штрафной.

Сборная Швеции в Санкт-Петербурге одержала первую победу на групповом этапе Евро-2020. Успех скандинавам в матче с командой Словакии принесли точный удар с точки Эмиля Форсберга, а также яркое выступление Александера Исака. В свою очередь, Хорватия сыграла вничью с Чехией. В первом тайме Патрик Шик реализовал пенальти и вышел в лидеры гонки бомбардиров турнира, а после перерыва Иван Перишич сравнял счёт эффектным ударом из пределов штрафной.

Ударный отрезок Исака и неназначенный пенальти в концовке

Главная интрига матча между сборными Швеции и Словакии в Санкт-Петербурге заключалась в том, что по его итогам мог определиться первый обладатель путёвки в плей-офф от группы E. Вторая победа гарантировала подопечным Штефана Тарковича как минимум второе место в квартете. Имея в активе шесть очков, они становились недосягаемыми как для скандинавов, так и для поляков, уступавших им по дополнительным показателям даже при равенстве баллов. В этом случае обойти их могла только Испания, да и то если бы не теряла очки в двух оставшихся играх.

Матч также представлял интерес с тактической точки зрения. Обе команды предпочитают делать ставку на оборону и контратаки, поэтому главный вопрос заключался в том, кто рискнёт больше работать первым номером, а кто не станет ничего менять в игровом плане.

Первый тайм в чуть более атакующей манере провели подопечные Тарковича, да и в целом их выходы к воротам выглядели опаснее. Чаще других на острие оказывался Марек Гамшик, остающийся лидером сборной. В одном из эпизодов он чуть было не замкнул прострел на дальнюю штангу, а затем приложился к мячу из-за пределов штрафной. В целом же первая половина получилась не самой динамичной, и вряд ли кто-то расстроился, когда главный арбитр Даниэль Зиберт не добавил к ней ни одной минуты.

У шведов главным конструктором игры в нападении выступал Эмиль Форсберг. Хавбек «Лейпцига» располагался на позиции левого полузащитника, но своими смещениями в центр нередко запутывал противника. Однако первый по-настоящему опасный момент у ворот Мартина Дубравки возник без его участия. Подача с правого фланга в штрафную завершилась мощным ударом головой защитника Людвига Аугустинссона, но голкипер сыграл выше всяких похвал. А за пару минут до этого Юрай Куцка в подобном стиле «проверил» Робина Ольсена, но боковой арбитр зафиксировал положение вне игры.

Спустя несколько минут подопечные Янне Андерссона провели ещё одну опасную атаку, а затем на авансцену вышел Александер Исак. В течение 15 минут он выиграл верховую борьбу у Любомира Шатки и пробил головой, затем мощно ударил в ближний угол после эффектного сольного прохода, а в довершение помог заработать пенальти. Дубравка снёс вышедшего на замену Робина Квайсона, а Форсберг открыл счёт.

В оставшееся время номинальные гости не смогли создать ничего стоящего впереди, ограничившись прострелом на вышедшего со скамейки Ласло Бенеша. Последним ярким эпизодом стал угловой у ворот Ольсена, запомнившийся приходом Дубравки и чуть было не завершившийся назначением 11-метрового. Но Зиберт посчитал, что в действиях защитников «тре крунур» не было нарушения. Швеция одержала первую победу на турнире и поднялась на первое место в группе, а Словакия осложнила себе задачу по выходу в плей-офф.

Разбитый нос Шика и обводящий удар Перишича

Выделить фаворитов матча между сборными Хорватии и Чехии в рамках квартета D также было крайне сложно. На бумаге ими могли считаться действующие вице-чемпионы мира, однако после мундиаля подопечные Златко Далича лишились нескольких ключевых исполнителей и заметно сбавили, что подтвердилось в стартовом матче Евро-2020 с Англией (0:1). Чехия же, напротив, подходила к этой встрече в статусе лидера группы, хотя её победа над Шотландией (2:0) получилась не самой уверенной. Британцы почти вдвое превзошли соперников по числу ударов по воротам, а ключевым фактором успеха стало индивидуальное мастерство партнёров по «Вест Хэму» Владимира Цоуфала и Томаша Соучека, а также отметившегося дублем форварда «Байера» Патрика Шика.

По сравнению с первым туром оба наставника произвели изменения в составах. Далич отказался от схемы 4—3—3 и вернулся к применяемой в отборе к чемпионату мира 2022 года расстановке 4—2—3—1. В центре полузащиты расположились Лука Модрич и Матео Ковачич, а Марсело Брозович отправился на скамейку. Вместо него появился фланговый хавбек Йосип Брекало, который расположился слева, а Иван Перишич передвинулся на противоположный фланг. В свою очередь, Ярослав Шильгавы ограничился одной перестановкой, чем разочаровал многих болельщиков «Спартака». Алекс Крал остался в запасе, а его место занял Томаш Голеш.

Вплоть до 33-й минуты противостояние проходило в спокойном режиме. Чехи владели преимуществом, но серьёзных проблем для Доминика Ливаковича создать не могли. Однако помощь пришла от хорватов. В ходе верховой борьбы защитник «Зенита» Деян Ловрен неосторожно махнул рукой и локтем разбил нос Шику. Главный арбитр Карлос Дель Серро Гранде послушал видеоассистентов и отправился смотреть повтор, после чего указал на точку. К мячу подошёл сам форвард «Байера», уверенно реализовал пенальти и с тремя голами возглавил гонку бомбардиров турнира.

Далич явно был недоволен действиями коллектива в первом тайме, поэтому в перерыве сделал две замены. Брекало и Анте Ребич покинули поле, а заменили их Лука Иванушец и Бруно Петкович. И уже спустя две минуты эти перестановки принесли плоды. Вернувшийся на левый фланг Перишич ворвался в штрафную, «раскачал» защитника и неотразимо пробил в дальний угол.

В кратчайшие сроки развить успех «шашечные» не смогли, а с 62-й минуты в дело ещё активнее вступили тренеры. Они начали проводить одну замену за другой, вследствие чего на поле оказались ещё двое представителей РПЛ — Никола Влашич и Крал. И каждый из них имел отличный шанс проявить себя. Сначала опорник «Спартака» ворвался в штрафную оппонента, но был столь нерасторопен, что позволил Модричу выбить мяч в подкате. А затем уже хавбек ЦСКА не смог реализовать 100%-ный момент. Оказавшись в районе 11-метровой отметки, он пробил выше перекладины.

Концовка запомнилась парой неплохих ударов Петковича, но на большее номинальных хозяев не хватило. Подопечные Шильгавы же сместили акцент в сторону обороны и всем видом показывали, что согласны на ничью. В итоге матч завершился со счётом 1:1, что можно считать неплохим исходом для обеих сборных. Чехия набрала четыре очка и практически гарантировала себе выход в плей-офф, а Хорватия подняла себе настроение и улучшила позицию перед ключевой игрой с Шотландией.