Возвращение Де Брёйне и игра Дюмфриса: как Бельгия и Нидерланды пробились в плей-офф Евро-2020

Сборная Бельгии обеспечила себе досрочный выход в плей-офф Евро-2020 благодаря волевой победе над Данией. Три очка действующим бронзовым призёрам чемпионата мира обеспечилая яркая игра вернувшегося в строй Кевина Де Брёйне. Следом путёвку в 1/8 финала завоевали Нидерланды, которым обыграть Австрию помог пенальти Мемфиса Депая и второй мяч Дензела Дюмфриса на турнире. А гол и результативная передача Андрея Ярмоленко позволили Украине взять верх над Северной Македонией.

Сборная Бельгии обеспечила себе досрочный выход в плей-офф Евро-2020 благодаря волевой победе над Данией. Три очка действующим бронзовым призёрам чемпионата мира обеспечилая яркая игра вернувшегося в строй Кевина Де Брёйне. Следом путёвку в 1/8 финала завоевали Нидерланды, которым обыграть Австрию помог пенальти Мемфиса Депая и второй мяч Дензела Дюмфриса на турнире. А гол и результативная передача Андрея Ярмоленко позволили Украине взять верх над Северной Македонией.

Невезение Дании

В четверг, 17 июня, свой второй матч провели соперники сборной России по группе B — Дания и Бельгия. Подопечные Каспера Юльманна оказались фактически прижаты к стенке после неожиданного поражения от Финляндии и обязаны были дома если не набирать три очка, то играть вничью с фаворитами группы. Благо хозяев гнал вперёд заполненный на треть стадион «Паркен».

Казалось, датчане будут осторожны и начнут игру с обоюдной разведки, ведь в соперниках у них были действующие бронзовые призёры чемпионата мира, которые в первом туре камня на камне не оставили от коллектива Станислава Черчесова.

Но они решили рискнуть и с первых минут подавили маститого оппонента высоким прессингом. И это моментально дало свои плоды. Уже на 99-й секунде встречи «Алая гвардия» открыла счёт.

Пьер-Эмиль Хёйбьерг на чужой половине поля перехватил неаккуратную передачу Джейсона Денайера и мгновенно нашёл в штрафной Юссуфа Поульсена, который отправил мяч в дальний угол. Любопытно, что быстрее в истории чемпионатов Европы забивал только Дмитрий Кириченко, который в 2004-м поразил ворота греков на 65-й секунде.

В дальнейшем хозяева могли упрочить своё преимущество. В какой-то мере бельгийцев спасла запланированная пауза на десятой минуте. Футболисты выбили мяч в аут и вместе с болельщиками аплодисментами поддержали Кристиана Эриксена.

После неё фаворит успокоился и сумел немного выровнять игру. А помог перевернуть ход встречи выход на замену Кевина Де Брёйне. Полузащитник «Манчестер Сити» пропустил матч с Россией из-за переломов носа и глазницы, полученных во время финала Лиги чемпионов, но сумел восстановиться ко второму туру. Причём футболист вышел на поле без защитной маски.

В результате сразу после перерыва он на ложном замахе убрал двоих оппонентов в чужой штрафной и покатил мяч на дальнюю штангу абсолютно свободному Торгану Азару. А на 70-й минуте Кевин самостоятельно пробил метров с 20 в ближний угол — 2:1. Каспер Шмейхель оказался к этому не готов.

В концовке датчане могли уйти от поражения, но мяч после удара Мартина Брейтуэйта попал в перекладину. Таким образом, Бельгия одержала волевую победу и вслед за Италией гарантировала себе путёвку в плей-офф. Датчанам же должно быть крайне обидно. Они продемонстрировали качественный футбол, нанесли 22 удара по воротам соперника, но вновь остались без очков. Теперь «Алой гвардии» остаётся только обыгрывать Россию в последнем матче с как можно более крупным счётом. В таком случае она может занять даже второе место в группе.

Один удар Австрии в створ

Следом обеспечить себе попадание в плей-офф имели возможность Нидерланды и Австрия, в первом туре одержавшие победы над Украиной и Северной Македонией соответственно. Однако фаворитами противостояния в рамках группы С считались всё же «оранжевые». Во-первых, несколько дней назад они продемонстрировали яркий футбол, хотя и едва не потеряли очки, а во-вторых, вновь играли дома на «Йохан Кройф Арене».

Вдобавок вернулся в основу ключевой защитник Маттейс Де Лигт, восстановившийся от травмы. А вот полузащитник «Спартака» Квинси Промес, пусть на этот раз и попал в заявку, ожидаемо остался в запасе. Австрийцы, напротив, понесли незапланированную потерю, лишившись Марко Арнаутовича. Нападающий получил одноматчевую дисквалификацию за оскорбления в адрес македонских футболистов в матче первого круга.

Началось противостояние для гостей с настоящего холодного душа. Причём ошибку допустила главная звезда команды — Давид Алаба. Капитан в углу собственной штрафной зачем-то «срубил» Дензела Дюмфриса. Судья Орель Гринфилд сразу не назначил пенальти, но, посоветовавшись с коллегами на VAR и посмотрев повтор, указал на «точку». Одиннадцатиметровый реализовал Мемфис Депай.

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После этого у австрийцев не было другого выхода, кроме как идти вперёд. Однако на чужой половине у подопечных Франко Фоды мало что получалось. В основном они пытались давить на зону как раз Дюмфриса и Стефана де Врея на левом краю, но в штрафную проникали редко. Как результат, гости нанесли в первом тайме только два неточных удара. 38-летний голкипер Мартен Стекеленбург откровенно скучал без дела.

Зато «оранжевые» вполне могли развить успех. Так, Депай незадолго до перерыва после передачи от Ваутера Вегорста на пустой угол имел отличную возможность оформить дубль, но каким-то образом пробил выше.

Во втором тайме ход игры изменился не сильно. Австрийцы продолжали владеть мячом, но при этом не могли приблизиться к чужой штрафной. Даже удивительно, насколько спокойно с атаками соперника справлялась считающаяся проблемной оборона хозяев.

Окончательно же точка в данном противостоянии была поставлена на 67-й минуте, когда «оранжевые» в очередной раз организовали образцовый контрвыпад. Депай из центрального круга выдал шикарную передачу на ход Дониэллу Малену. Тот протащил мяч к чужой штрафной, но не пожадничал и отдал пас на пустые ворота Дюмфрису. Даниэль Бахман сумел дотянуться до мяча кончиками пальцев, но спасти команду не смог.

25-летнего футболиста можно смело назвать главным открытием турнира на данный момент. Действуя на позиции правого защитника, латераль принял участие во всех голах нидерландцев на турнире. Дензел дважды отличился самостоятельно и заработал пенальти. Также партнёры поражали ворота украинцев после его прострела и передачи, хотя баллов за результативность он не набрал. Не исключено, что следующий сезон Дюмфрис начнёт не в ПСВ, а в клубе совершенно иного калибра.

Австрийцы же, лишь оказавшись в безвыходном положении, сумели создать пару полумоментов и даже нанесли первый и единственный удар в створ. Но на гол в этот вечер они не наработали. Таким образом, Стекеленбургу удалось даже провести сухой матч.

Коллектив Франка де Бура, одержав вторую победу подряд на Евро-2020, вышел в плей-офф. Больше «оранжевых» на чемпионате пока забивают только итальянцы (шесть мячей). Единственной ложкой дёгтя для хозяев стало повреждение, полученное ле Лигтом в самом конце встречи. Замен у команды больше не оставалось, а потому защитник, хромая, дождался финального свистка на поле.

Характер Северной Македонии

В первом матче игрового дня в Бухаресте встречались на тот момент аутсайдеры группы C — Украина и Северная Македония. Подопечные Андрея Шевченко в первом туре обидно проиграли Нидерландам (2:3), а балканский коллектив уступил Австрии, но показал, что не собирается исполнять роль мальчиков для битья.

Однако в первом тайме дебютанты чемпионата Европы ничего не смогли противопоставить сопернику и выглядели гораздо слабее. Несмотря на то, что они действовали от обороны по схеме в три центральных защитника, украинцы регулярно находили свободные зоны на чужой половине поля и создавали опасные моменты. Да и класс таких футболистов, как Андрей Ярмоленко, Александр Зинченко и Руслан Малиновский, был просто выше, чем у оппонентов.

В результате македонцы держались почти полчаса, но затем пропустили два мяча за шесть минут. Открыл счёт после розыгрыша углового Ярмоленко. Таким образом, полузащитник «Вест Хэма» отметился вторым голом на турнире и 42-м в составе национальной команды. Затем Андрей ассистировал Роману Яремчуку, который также во второй раз отличился на этом Евро. Сопернику быстро удалось сократить отставание в счёте, но гол Горана Пандева судья Фернандо Рапальини отменил из-за офсайда.

Казалось, во втором тайме украинцы додавят оппонента, но вместо этого они прижались к собственным воротам и отдали мяч. К чести македонцев, они сдаваться не собирались и даже перешли на схему с двумя центральными защитниками. А на 57-й минуте им удалось забить и возродить интригу. Георгий Бущан парировал удар Эзгана Алиоски с одиннадцатиметровой отметки, но смог справиться с добиванием. К слову заработал его всё тот же нестареющий Пандев, однако сам форвард к «точке» подходить не стал.

В концовке уже сборная Украины получила право на пенальти, но тоже не реализовала его. Малиновский пробил в левый от себя угол, и Столе Димитриевски, совершивший суммарно семь сейвов, угадал направление удара. В целом одиннадцатиметровые футболистам на текущем турнире не очень удаются. Из шести попыток они реализовали только четыре.

Несмотря на это украинцы довели дело до победы, которая стала для коллектива первой в финальных стадиях первенств континента за девять лет. На домашнем Евро-2012 сборная Украины обыграла Швецию благодаря дублю нынешнего наставника команды Шевченко, после чего команда на трёх континентальных турнирах потерпела шесть поражений подряд. В Бухаресте эта серия, наконец, прервалась, а украинцы продолжат борьбу за путёвку в плей-офф.