Нидерланды обыграли Австрию и вышли в плей-офф Евро-2020

Сборная Нидерландов одержала победу над национальной командой Австрии в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.

Сборная Нидерландов одержала победу над национальной командой Австрии в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.

Встреча, прошедшая на «Йохан Кройф Арене» в Амстердаме, завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.

Победу сборной Нидерландов принесли голы Мемфиса Депая, реализовавшего пенальти на 11-й минуте, и Дензела Дюмфриса, забившего на 67-й с передачи Дониэлла Малена.

Таким образом, нидерландская команда обеспечила себе выход в плей-офф Евро-2020, одержав две победы в двух матчах турнира.

В заключительном, третьем туре группового этапа Нидерланды сыграют с Северной Македонией, а Австрия — с Украиной.

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.