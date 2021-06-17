Нидерланды обыграли Австрию и вышли в плей-офф Евро-2020

Встреча, прошедшая на «Йохан Кройф Арене» в Амстердаме, завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.
Победу сборной Нидерландов принесли голы Мемфиса Депая, реализовавшего пенальти на 11-й минуте, и Дензела Дюмфриса, забившего на 67-й с передачи Дониэлла Малена.
Таким образом, нидерландская команда обеспечила себе выход в плей-офф Евро-2020, одержав две победы в двух матчах турнира.
В заключительном, третьем туре группового этапа Нидерланды сыграют с Северной Македонией, а Австрия — с Украиной.
RT вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.