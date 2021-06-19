Два автогола помогли Германии победить Португалию в матче Евро-2020

Сборная Германии по футболу взяла верх над командой Португалии в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы.

Сборная Германии по футболу взяла верх над командой Португалии в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы.

Встреча прошла на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене и завершилась со счётом 4:2.

Действующие чемпионы Европы вышли вперёд на 15-й минуте благодаря гола Криштиану Роналду. Затем два раза свои ворота поразили португальские защитники Рубен Диаш (35') и Рафаэл Геррейру (39').

После перерыва Кай Хаверц забил третий для фактических хозяев мяч (51'), а на 60-й минуте Робин Госенс довёл счёт до разгромного. На 67-й минуте Диогу Жота сократил отставание, но этого не хватило, чтобы уйти от поражения.

Таким образом, Германия набрала три очка и поднялась на второе место в группе F. Португалия (3) находится на третьей строчке, уступая немцам по личным встречам.

23 июня подопечные Йоахима Лёва сыграют с Венгрией, а португальцы в этот же день встретятся с Францией.

Ранее сообщалось, что Роналду впервые в карьере забил в ворота сборной Германии.