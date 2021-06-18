Их первые нули на «Уэмбли»: как Англия и Шотландия сыграли вничью на Евро-2020

Противостояние сборных Англии и Шотландии занимает особое место в истории футбола. Две страны Соединённого Королевства заложили саму традицию проводить матчи не только между клубами, но и среди национальных команд. Первая официальная игра принципиальных соперников состоялась в Глазго в 1872 году и закончилась нулевой ничьей, хотя до этого они уже провели пять неофициальных встреч, не получивших затем признания.
За следующие полтора века англичане и шотландцы играли друг с другом 114 раз — ни одна другая пара сборных не проводила больше матчей. «Три льва» одержали 48 побед, «тартановая армия» — 41, и ещё 25 игр завершились вничью. Но на крупных турнирах пути двух команд пересекались только на групповом этапе Евро-1996. Тогда Англия победила на «Уэмбли» со счётом 2:0 благодаря голам Алана Ширера и Пола Гаскойна. Спустя 25 лет и три дня они встретились на том же самом месте и при тех же самых обстоятельствах, только уже на обновлённом стадионе и при меньшем количестве болельщиков.
К 115-й встрече с соседями англичане подошли с семиматчевой победной серией, в течение которой они пропустили всего лишь один раз. Правда, в трёх последних играх подопечные Гарета Саутгейта не забивали больше одного мяча, в том числе в стартовой встрече на Евро-2020 с Хорватией. По сравнению с ней наставник «трёх львов» провёл две замены и выпустил на флангах обороны Люка Шоу и Риса Джеймса вместо Кирана Триппьера и Кайла Уолкера. В нападении Саутгейт оставил Гарри Кейна, Рахима Стерлинга и Фила Фодена.
Шотландцы перед началом чемпионата Европы не проигрывали на протяжении пяти матчей подряд, но на самом турнире стартовали неудачно. Команда Стива Кларка проиграла Чехии со счётом 0:2. С такой или большей разницей она не уступала с тех пор, как в 2019 году приехала в гости к сборной России. В итоге Кларк сделал несколько замен в стартовом составе, перевёл опорника Скотта Мактоминея в центр обороны и добавил к нему левого защитника Кирана Тирни.
Несмотря на статус андердога, гости первыми создали опасный момент в отчётном матче. Уже на четвёртой минуте с правого фланга прошла передача Че Адамсу, которую он завершал в касание. Но Джон Стоунз вовремя подставил ногу под удар. Вскоре защитник сам мог открыть счёт, но мяч от его головы попал в штангу. При этом его попытка оказалась более точной, чем следующая в исполнении Мэйсона Маунта. Полузащитник «Челси» не попал в створ, стараясь завершить атаку Стерлинга.
Активное начало уже спустя четверть часа сменилось напряжённым и выжидательным футболом с обилием фолов, причём в основном в центре поля. Шотландцы не атаковали, потому что сразу же оказывались под прессингом, а англичане — потому что во втором матче подряд не шла игра у Кейна, до которого мяч почти не доходил.
Спокойное течение игры сумел нарушить шотландец Стивен О'Доннелл. Его дальний удар едва не застал врасплох Джордана Пикфорда, но всё-таки английский вратарь достал казавшийся безнадёжным мяч. До конца первого тайма никто больше не заставлял болельщиков на «Уэмбли» так шуметь, как правый защитник «тартановой армии».
Второй тайм начался с плотного удара Маунта, на который вовремя среагировал Дэвид Маршалл, после чего на поле снова воцарился достаточно интенсивный и привлекательный, но безрезультативный футбол. Обе команды избегали серьёзных ошибок, прекрасно понимая их возможную цену. К чему может привести секундное замешательство, показал эпизод на 62-й минуте. Англичане долго не могли вынести мяч из своей штрафной после розыгрыша углового, и в итоге Линдон Дайкс нанёс удар. Только отважная блокировка Риса Джеймса головой помешала открыть счёт.
Интересно, что оба тренера не пытались повлиять на ход матча активными заменами. Хотя в их распоряжении было по пять рокировок, Саутгейт и Кларк словно следовали правилам Английской премьер-лиги, где в минувшем сезоне можно было менять игроков только три раза. В составе сборной Англии вышли Маркус Рашфорд и Джек Грилиш, но первый так ничем и не запомнился, а второй лишь зарабатывал на себе фолы, которые тоже не приводили к опасным эпизодам. У шотландцев замены состоялись под самый конец матча и скорее были вызваны необходимостью выиграть время, чем обострить игру.
В итоге матч первых в мировой истории сборных закончился нулевой ничьей. Никогда прежде Англия и Шотландия не покидали «Уэмбли» без забитых мячей, хотя они встречались на главном стадионе Лондона уже в 33-й раз. Подопечные Саутгейта упустили шанс досрочно пробиться в 1/8 финала, а шотландцы остались в борьбе за плей-офф. По итогам второго тура в группе D положение команд из-за двух ничьих не поменялось.