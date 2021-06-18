Их первые нули на «Уэмбли»: как Англия и Шотландия сыграли вничью на Евро-2020

Матч сборных Англии и Шотландии на чемпионате Европы по футболу завершился нулевой ничьей. Эти две команды, встречавшиеся в 115-й раз в истории, впервые не смогли открыть счёт на лондонском стадионе «Уэмбли». По итогам второго тура положение всех команд в группе D не поменялось и каждая из них по-прежнему сохраняет шансы на выход в плей-офф.

Матч сборных Англии и Шотландии на чемпионате Европы по футболу завершился нулевой ничьей. Эти две команды, встречавшиеся в 115-й раз в истории, впервые не смогли открыть счёт на лондонском стадионе «Уэмбли». По итогам второго тура положение всех команд в группе D не поменялось и каждая из них по-прежнему сохраняет шансы на выход в плей-офф.

Противостояние сборных Англии и Шотландии занимает особое место в истории футбола. Две страны Соединённого Королевства заложили саму традицию проводить матчи не только между клубами, но и среди национальных команд. Первая официальная игра принципиальных соперников состоялась в Глазго в 1872 году и закончилась нулевой ничьей, хотя до этого они уже провели пять неофициальных встреч, не получивших затем признания.

За следующие полтора века англичане и шотландцы играли друг с другом 114 раз — ни одна другая пара сборных не проводила больше матчей. «Три льва» одержали 48 побед, «тартановая армия» — 41, и ещё 25 игр завершились вничью. Но на крупных турнирах пути двух команд пересекались только на групповом этапе Евро-1996. Тогда Англия победила на «Уэмбли» со счётом 2:0 благодаря голам Алана Ширера и Пола Гаскойна. Спустя 25 лет и три дня они встретились на том же самом месте и при тех же самых обстоятельствах, только уже на обновлённом стадионе и при меньшем количестве болельщиков.

К 115-й встрече с соседями англичане подошли с семиматчевой победной серией, в течение которой они пропустили всего лишь один раз. Правда, в трёх последних играх подопечные Гарета Саутгейта не забивали больше одного мяча, в том числе в стартовой встрече на Евро-2020 с Хорватией. По сравнению с ней наставник «трёх львов» провёл две замены и выпустил на флангах обороны Люка Шоу и Риса Джеймса вместо Кирана Триппьера и Кайла Уолкера. В нападении Саутгейт оставил Гарри Кейна, Рахима Стерлинга и Фила Фодена.

Шотландцы перед началом чемпионата Европы не проигрывали на протяжении пяти матчей подряд, но на самом турнире стартовали неудачно. Команда Стива Кларка проиграла Чехии со счётом 0:2. С такой или большей разницей она не уступала с тех пор, как в 2019 году приехала в гости к сборной России. В итоге Кларк сделал несколько замен в стартовом составе, перевёл опорника Скотта Мактоминея в центр обороны и добавил к нему левого защитника Кирана Тирни.

Несмотря на статус андердога, гости первыми создали опасный момент в отчётном матче. Уже на четвёртой минуте с правого фланга прошла передача Че Адамсу, которую он завершал в касание. Но Джон Стоунз вовремя подставил ногу под удар. Вскоре защитник сам мог открыть счёт, но мяч от его головы попал в штангу. При этом его попытка оказалась более точной, чем следующая в исполнении Мэйсона Маунта. Полузащитник «Челси» не попал в створ, стараясь завершить атаку Стерлинга.

Активное начало уже спустя четверть часа сменилось напряжённым и выжидательным футболом с обилием фолов, причём в основном в центре поля. Шотландцы не атаковали, потому что сразу же оказывались под прессингом, а англичане — потому что во втором матче подряд не шла игра у Кейна, до которого мяч почти не доходил.

Спокойное течение игры сумел нарушить шотландец Стивен О'Доннелл. Его дальний удар едва не застал врасплох Джордана Пикфорда, но всё-таки английский вратарь достал казавшийся безнадёжным мяч. До конца первого тайма никто больше не заставлял болельщиков на «Уэмбли» так шуметь, как правый защитник «тартановой армии».

Также по теме «Мы бываем очень непредсказуемыми»: Жулин о сыгранности Миранчука и Головина, навесах на Дзюбу и привлечении молодёжи У сборной России по футболу хорошая линия атаки, но ей нужно больше удивлять соперника. Об этом в интервью RT заявил чемпион мира в...

Второй тайм начался с плотного удара Маунта, на который вовремя среагировал Дэвид Маршалл, после чего на поле снова воцарился достаточно интенсивный и привлекательный, но безрезультативный футбол. Обе команды избегали серьёзных ошибок, прекрасно понимая их возможную цену. К чему может привести секундное замешательство, показал эпизод на 62-й минуте. Англичане долго не могли вынести мяч из своей штрафной после розыгрыша углового, и в итоге Линдон Дайкс нанёс удар. Только отважная блокировка Риса Джеймса головой помешала открыть счёт.

Интересно, что оба тренера не пытались повлиять на ход матча активными заменами. Хотя в их распоряжении было по пять рокировок, Саутгейт и Кларк словно следовали правилам Английской премьер-лиги, где в минувшем сезоне можно было менять игроков только три раза. В составе сборной Англии вышли Маркус Рашфорд и Джек Грилиш, но первый так ничем и не запомнился, а второй лишь зарабатывал на себе фолы, которые тоже не приводили к опасным эпизодам. У шотландцев замены состоялись под самый конец матча и скорее были вызваны необходимостью выиграть время, чем обострить игру.

В итоге матч первых в мировой истории сборных закончился нулевой ничьей. Никогда прежде Англия и Шотландия не покидали «Уэмбли» без забитых мячей, хотя они встречались на главном стадионе Лондона уже в 33-й раз. Подопечные Саутгейта упустили шанс досрочно пробиться в 1/8 финала, а шотландцы остались в борьбе за плей-офф. По итогам второго тура в группе D положение команд из-за двух ничьих не поменялось.