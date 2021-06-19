На равных с чемпионами мира: сборные Франции и Венгрии сыграли вничью в матче Евро-2020

Франция и Венгрия сыграли вничью во втором туре группового этапа Евро-2020. Встреча в Будапеште закончилась со счётом 1:1. Хозяева поля вырвались вперёд в компенсированное время первого тайма благодаря голу защитника Аттилы Фиолы. В середине второго игрового отрезка действующие чемпионы мира сравняли счёт — ответный мяч в ворота соперника забил Антуан Гризманн, который вышел на поле в 50-м подряд матче национальной команды.

Франция и Венгрия сыграли вничью во втором туре группового этапа Евро-2020. Встреча в Будапеште закончилась со счётом 1:1. Хозяева поля вырвались вперёд в компенсированное время первого тайма благодаря голу защитника Аттилы Фиолы. В середине второго игрового отрезка действующие чемпионы мира сравняли счёт — ответный мяч в ворота соперника забил Антуан Гризманн, который вышел на поле в 50-м подряд матче национальной команды.

Первый тур чемпионата Европы во многом подтвердил, что в группе F Францию можно считать одним из фаворитов, а Венгрию — однозначным аутсайдером. Действующие чемпионы мира провели добротный матч с Германией, хотя и выиграли только благодаря автоголу Матса Хуммельса. А хозяева единственной полностью заполняемой арены на Евро-2020 сопротивлялись Португалии 84 минуты, но затем пропустили три мяча в свои ворота.

Нынешнее поколение французских болельщиков вряд ли воспринимает Венгрию как опасного соперника, но несколько десятилетий назад эта сборная была настоящим кошмаром для трёхцветных. Венгры дважды не пускали Францию в финальную часть чемпионатов Европы 1964 и 1972 годов, а в далёком 1927-м и вовсе разгромили её с унизительным счётом 1:13.

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До сих пор в очном противостоянии двух команд ведут мадьяры, которые одержали 12 побед против восьми поражений. Впрочем, последний успех венгров датирован 1976 годом, после чего французские футболисты выиграли все пять матчей, в том числе два — на чемпионатах мира.

Для одного из футболистов, выходивших в субботу на поле «Ференц Пушкаш Арены», встреча двух команд имела особое значение. Защитник сборной Венгрии Лоик Него родился в Париже и юношей выступал за Францию. Он даже стал победителем чемпионата Европы для игроков до 19 лет и дошёл до полуфинала молодёжного чемпионата мира, играя бок о бок с Антуаном Гризманном. На взрослом уровне Него большую часть карьеры провёл в Венгрии и с 2020 года стал представлять её национальную команду.

Главный тренер Марко Росси дал защитнику шанс сыграть с бывшими соотечественниками и заменил им Гергё Ловренчича на правом фланге обороны. Других перестановок после поражения от Португалии итальянский специалист не произвёл. Единственную рокировку сделал и его визави Дидье Дешам. Он оставил в заявке Лукаса Эрнандеса, чьё участие в турнире было под вопросом из-за травмы, и выпустил Луку Диня.

Французы мощно начали встречу и ещё до середины первого тайма могли пару раз огорчить переполненную «Ференц Пушкаш Арену». Однако иное мнение на этот счёт было у венгерского вратаря Петера Гулачи. На 14-й минуте он совершил невероятный двойной сейв, парировав сначала дальний удар Карима Бензема, а потом плотное добивание Гризманна. К слову, французский полузащитник вышел на поле в 50-м матче своей сборной подряд — в последний раз Дешам обходился без него четыре года назад.

Вскоре Гулачи стал отбивать мячи в статусе капитана сборной. В Будапеште установилась сильнейшая жара, и её жертвой стал Адам Салаи. Хотя арбитр Майкл Оливер и объявил перерыв на водопой, нападающий не избежал солнечного удара и попросил замену уже на 26-й минуте. Вместо него на поле вышел Неманья Николич — бывший подопечный Станислава Черчесова по «Легии», ставший во времена его работы лучшим бомбардиром чемпионата Польши.

Хотя венгры и понесли серьёзную потерю, в конечном счёте это даже пошло им на пользу. Французы продолжали безжалостно наседать на ворота Гулачи, но ни один из своих моментов так и не реализовали. Когда арбитр добавил к первому тайму пять минут, у гостей уже не оставалось сил на игру.

В этот момент на Аттилу Фиолу снизошло вдохновение. Он взял разбег с середины поля, прошёл Рафаэля Варана и Бенжамена Павара и точно пробил по воротам Уго Льориса. 31-летний защитник, всю жизнь отыгравший в Венгрии, обошёл всех звёзд европейского футбола на своём пути и открыл счёт. Этого удивительного гола, который прервал пятиматчевую сухую серию Франции, вполне могло бы и не быть, если бы встречу не пришлось останавливать из-за замены Салаи.

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После перерыва подопечные Дешама долго приходили в себя, но всё-таки вернули игру под свой контроль с выходом Усмана Дембеле вместо Адриена Рабьо. Нападающий «Барселоны» сразу же оказался на острие атаки после паса Гризманна, обведя двух защитников, и попал в штангу. Следующую попытку отыграться осуществил Килиан Мбаппе. Нападающий прорвался по правому флангу, прострелил вдоль ворот и выложил мяч на ногу Гризманну, который уже не имел права промахиваться.

Впереди у сборной Франции оставалась ещё половина тайма, чтобы избежать сенсационной потери очков, но былого задора у них уже не было. Порой гости не стеснялись просто перекатывать мяч по полю, словно ничейный счёт полностью их устраивал. Под конец матча захромал Дембеле, и ему пришлось попросить обратную замену. Это обстоятельство слегка раззадорило французов, и остаток встречи подопечные Дешама всё-таки провели у чужих ворот, но вперёд так и не вышли.

Матч завершился со счётом 1:1, и такому результату сборная Венгрии радовалась как победе, так как он позволит ей дальше рассчитывать на выход в плей-офф. Франция же не смогла обеспечить себе путёвку заранее и будет пытаться добыть её в матче с Португалией.