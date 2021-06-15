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15 июня
Нокаут в эндшпиле: дубль Роналду помог Португалии разгромить Венгрию в матче Евро-2020
Сборная Португалии по футболу начала выступление на чемпионате Европы с разгромной победы над Венгрией. Матч в Будапеште, где на стадионе «Ференц Пушкаш Арена» были заполнены все трибуны, завершился со счётом 3:0. Лишь в концовке встречи Рафаэл Геррейра забил после двух рикошетов от защитников, а Криштиану Роналду оформил дубль и стал лучшим бомбардиром в истории турнира.
Нокаут в эндшпиле: дубль Роналду помог Португалии разгромить Венгрию в матче Евро-2020
  • Reuters
  • © Bernadett Szabo
Нокаут в эндшпиле: дубль Роналду помог Португалии разгромить Венгрию в матче Евро-2020
  • Reuters
  • © Bernadett Szabo
Сборная Португалии по футболу начала выступление на чемпионате Европы с разгромной победы над Венгрией. Матч в Будапеште, где на стадионе «Ференц Пушкаш Арена» были заполнены все трибуны, завершился со счётом 3:0. Лишь в концовке встречи Рафаэл Геррейра забил после двух рикошетов от защитников, а Криштиану Роналду оформил дубль и стал лучшим бомбардиром в истории турнира.

На Евро-2020 наконец-то дошла очередь до самого интригующего квартета сборных, который больше других заслуживает звания «группы смерти». Волею жребия в группе F объединились и недавние чемпионы мира в лице Франции и Германии, и действующие победители турнира из Португалии, и хозяйка одного из стадионов — Венгрия. Последним двум командам выпало первыми разбираться, кто из них достоин путёвок в плей-офф.

По титулам венгры могли бы считаться аутсайдерами группы — их последние успехи связаны с тем временем, когда в футбол играл ещё Ференц Пушкаш, чьё имя теперь носит домашняя арена сборной. Но по текущей игре подопечные Марко Росси такого ярлыка всё-таки не заслужили. Перед встречей с Португалией они не проигрывали в 11 матчах подряд, потерпев последнее поражение в матче с Россией в Лиге наций. А у себя дома под руководством итальянского специалиста венгры забивали во всех 15 матчах, кроме одного.

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Впрочем, португальцы могли похвастаться впечатляющей статистикой, делающей их однозначными фаворитами. Команда Фернанду Сантуша ещё никогда не проигрывала Венгрии, хотя их противостояние длится уже почти век и на момент матча включало в себя 13 матчей. Особенно любит играть с венграми Криштиану Роналду — нападающий дважды оформлял дубли во встречах с ними.

Очередная встреча с этим соперником давала нападающему шанс не только пополнить бомбардирский счёт, но и установить невероятный рекорд. Своим выходом на поле «Ференц Пушкаш Арены» он официально становился участником пяти чемпионатов Европы, чего до него никто не добивался. И это событие произошло на глазах у 67 тыс. болельщиков. Только в Будапеште местные власти разрешили не ограничивать посещаемость, и на стадионе воцарилась праздничная атмосфера, которой в Европе не было со времён начала пандемии коронавируса.

У венгров не было проблем с «12-м игроком», но собрать идеальный состав на поле им не удалось. Перед турниром они потеряли из-за травмы одного из ведущих футболистов в атаке Доминика Собослаи, раскрывшегося в зальцбургском «Ред Булле». Но и у Португалии проблем хватало: коронавирус вынудил вычеркнуть из состава защитника Жуана Канселу, ставшего основным игроком «Манчестер Сити» в минувшем сезоне. Вместо него на правом фланге обороны, где играет 38-летний Пепе, вышел Нелсон Самеду.

Как бы ни подгоняли болельщики хозяев поля, но они всё-таки предпочли сразу отдать инициативу и сосредоточиться на обороне. Здравый смысл в этом был — не только Роналду был готов в любой момент ворваться в чужую штрафную, но и Диогу Жота, который и нанёс первый удар в створ, отражённый Петером Гулачи. Но в то же время поначалу не шла игра у Бруно Фернандеша, который то сам не понимал партнёров, то его замыслы не могли понять они.

Венгры не меняли свою игру, хотя в своих контрвыпадах они ничего не добивались и даже не вынуждали португальских защитников мобилизоваться. Во второй половине первого тайма гости ослабили хватку, но в последние пять минут попробовали забить мяч «в раздевалку». Сначала Жота ещё раз испытал на прочность Гулачи, а затем Роналду оказался с мячом прямо на входе во вратарскую зону и пробил над перекладиной.

После перерыва подопечные Росси всё-таки стали чаще и дольше атаковать, но по-прежнему не чувствовали в себе сил, чтобы играть первым номером. Португальцы же продолжали контролировать мяч, не пользуясь при этом всеми своими возможностями в нападении. Когда в середине тайма пробить решил уже Фернандеш, он тоже не смог открыть счёт.

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На помощь обеим командам пришли замены. Героем встречи едва не стал Сабольч Шён, прилетевший на чемпионат Европы из США. 20-летний нападающий сразу после появления на поле пробил по воротам сборной Португалии, но флажок лайнсмена не дал болельщикам порадоваться голу.

А спустя четыре минуты по трибунам промчался вздох разочарования. После прострела Рафаэла Силвы, тоже вышедшего на замену, мяч от Вилли Орбана срикошетил к Рафаэлу Геррейру. Тот пробил не очень сильно, но задел уже Аттилу Салаи, и ещё один неудачный отскок всё-таки привёл к голу на 84-й минуте.

Надежды венгров на то, что в оставшееся время удастся спасти матч, жили совсем недолго. Всё тот же Силва пробился в чужую штрафную и заработал пенальти на Орбане. К «точке» подошёл Роналду, у которого появился шанс стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы: по итогам первых четырёх турниров португалец делил этот титул с Мишелем Платини. Форвард развёл мяч и Гулачи по разным углам и забил уже 105-й мяч в составе сборной.

Но у Роналду есть традиция забивать венграм по два мяча, и он успел её соблюсти. В компенсированное время он разыграл мяч с Силвой, уже не испытывая никакого сопротивления со стороны защитников, и установил окончательный счёт — 3:0 в пользу действующих чемпионов Европы. Роналду теперь осталось забить ещё три мяча, чтобы повторить рекорд иранца Али Даеи и стать лучшим бомбардиром среди всех сборных мира. Сделать это он сможет в следующих матчах с Германией и Францией.

Новости smi2.ru
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