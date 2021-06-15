Нокаут в эндшпиле: дубль Роналду помог Португалии разгромить Венгрию в матче Евро-2020

Сборная Португалии по футболу начала выступление на чемпионате Европы с разгромной победы над Венгрией. Матч в Будапеште, где на стадионе «Ференц Пушкаш Арена» были заполнены все трибуны, завершился со счётом 3:0. Лишь в концовке встречи Рафаэл Геррейра забил после двух рикошетов от защитников, а Криштиану Роналду оформил дубль и стал лучшим бомбардиром в истории турнира.

Сборная Португалии по футболу начала выступление на чемпионате Европы с разгромной победы над Венгрией. Матч в Будапеште, где на стадионе «Ференц Пушкаш Арена» были заполнены все трибуны, завершился со счётом 3:0. Лишь в концовке встречи Рафаэл Геррейра забил после двух рикошетов от защитников, а Криштиану Роналду оформил дубль и стал лучшим бомбардиром в истории турнира.

На Евро-2020 наконец-то дошла очередь до самого интригующего квартета сборных, который больше других заслуживает звания «группы смерти». Волею жребия в группе F объединились и недавние чемпионы мира в лице Франции и Германии, и действующие победители турнира из Португалии, и хозяйка одного из стадионов — Венгрия. Последним двум командам выпало первыми разбираться, кто из них достоин путёвок в плей-офф.

По титулам венгры могли бы считаться аутсайдерами группы — их последние успехи связаны с тем временем, когда в футбол играл ещё Ференц Пушкаш, чьё имя теперь носит домашняя арена сборной. Но по текущей игре подопечные Марко Росси такого ярлыка всё-таки не заслужили. Перед встречей с Португалией они не проигрывали в 11 матчах подряд, потерпев последнее поражение в матче с Россией в Лиге наций. А у себя дома под руководством итальянского специалиста венгры забивали во всех 15 матчах, кроме одного.

Впрочем, португальцы могли похвастаться впечатляющей статистикой, делающей их однозначными фаворитами. Команда Фернанду Сантуша ещё никогда не проигрывала Венгрии, хотя их противостояние длится уже почти век и на момент матча включало в себя 13 матчей. Особенно любит играть с венграми Криштиану Роналду — нападающий дважды оформлял дубли во встречах с ними.

Очередная встреча с этим соперником давала нападающему шанс не только пополнить бомбардирский счёт, но и установить невероятный рекорд. Своим выходом на поле «Ференц Пушкаш Арены» он официально становился участником пяти чемпионатов Европы, чего до него никто не добивался. И это событие произошло на глазах у 67 тыс. болельщиков. Только в Будапеште местные власти разрешили не ограничивать посещаемость, и на стадионе воцарилась праздничная атмосфера, которой в Европе не было со времён начала пандемии коронавируса.

У венгров не было проблем с «12-м игроком», но собрать идеальный состав на поле им не удалось. Перед турниром они потеряли из-за травмы одного из ведущих футболистов в атаке Доминика Собослаи, раскрывшегося в зальцбургском «Ред Булле». Но и у Португалии проблем хватало: коронавирус вынудил вычеркнуть из состава защитника Жуана Канселу, ставшего основным игроком «Манчестер Сити» в минувшем сезоне. Вместо него на правом фланге обороны, где играет 38-летний Пепе, вышел Нелсон Самеду.

Как бы ни подгоняли болельщики хозяев поля, но они всё-таки предпочли сразу отдать инициативу и сосредоточиться на обороне. Здравый смысл в этом был — не только Роналду был готов в любой момент ворваться в чужую штрафную, но и Диогу Жота, который и нанёс первый удар в створ, отражённый Петером Гулачи. Но в то же время поначалу не шла игра у Бруно Фернандеша, который то сам не понимал партнёров, то его замыслы не могли понять они.

Венгры не меняли свою игру, хотя в своих контрвыпадах они ничего не добивались и даже не вынуждали португальских защитников мобилизоваться. Во второй половине первого тайма гости ослабили хватку, но в последние пять минут попробовали забить мяч «в раздевалку». Сначала Жота ещё раз испытал на прочность Гулачи, а затем Роналду оказался с мячом прямо на входе во вратарскую зону и пробил над перекладиной.

После перерыва подопечные Росси всё-таки стали чаще и дольше атаковать, но по-прежнему не чувствовали в себе сил, чтобы играть первым номером. Португальцы же продолжали контролировать мяч, не пользуясь при этом всеми своими возможностями в нападении. Когда в середине тайма пробить решил уже Фернандеш, он тоже не смог открыть счёт.

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На помощь обеим командам пришли замены. Героем встречи едва не стал Сабольч Шён, прилетевший на чемпионат Европы из США. 20-летний нападающий сразу после появления на поле пробил по воротам сборной Португалии, но флажок лайнсмена не дал болельщикам порадоваться голу.

А спустя четыре минуты по трибунам промчался вздох разочарования. После прострела Рафаэла Силвы, тоже вышедшего на замену, мяч от Вилли Орбана срикошетил к Рафаэлу Геррейру. Тот пробил не очень сильно, но задел уже Аттилу Салаи, и ещё один неудачный отскок всё-таки привёл к голу на 84-й минуте.

Надежды венгров на то, что в оставшееся время удастся спасти матч, жили совсем недолго. Всё тот же Силва пробился в чужую штрафную и заработал пенальти на Орбане. К «точке» подошёл Роналду, у которого появился шанс стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы: по итогам первых четырёх турниров португалец делил этот титул с Мишелем Платини. Форвард развёл мяч и Гулачи по разным углам и забил уже 105-й мяч в составе сборной.

Но у Роналду есть традиция забивать венграм по два мяча, и он успел её соблюсти. В компенсированное время он разыграл мяч с Силвой, уже не испытывая никакого сопротивления со стороны защитников, и установил окончательный счёт — 3:0 в пользу действующих чемпионов Европы. Роналду теперь осталось забить ещё три мяча, чтобы повторить рекорд иранца Али Даеи и стать лучшим бомбардиром среди всех сборных мира. Сделать это он сможет в следующих матчах с Германией и Францией.