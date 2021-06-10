От юноши из Польши до ветерана из Нидерландов: самые интересные игроки Евро-2020

12 июня стартует чемпионат Европы по футболу. 17-летний поляк Кацпер Козловский может стать самым молодым игроком турнира, а 38-летний голландец Мартен Стекеленбург — самым возрастным. Португалец Криштиану Роналду является лидером по числу проведённых матчей и забитых мячей за сборные среди заявленных участников, в то время как два спортсмена едут на соревнования вообще без опыта выступлений за национальные команды. Интересные факты о некоторых участниках Евро-2020 — в материале RT.

12 июня стартует чемпионат Европы по футболу. 17-летний поляк Кацпер Козловский может стать самым молодым игроком турнира, а 38-летний голландец Мартен Стекеленбург — самым возрастным. Португалец Криштиану Роналду является лидером по числу проведённых матчей и забитых мячей за сборные среди заявленных участников, в то время как два спортсмена едут на соревнования вообще без опыта выступлений за национальные команды. Интересные факты о некоторых участниках Евро-2020 — в материале RT.

Самый молодой игрок — Кацпер Козловский (Польша)

Главный тренер сборной Польши Пауло Соуза не побоялся включить в состав своей команды 17-летнего полузащитника Кацпера Козловского, который станет самым молодым футболистом на Евро-2020. Кроме него на турнире выступит всего один несовершеннолетний игрок — англичанин Джуд Беллингем, но он свой 18-й день рождения при удачном раскладе сможет отпраздновать во время плей-офф турнира, а Козловский — только 16 октября.

Более того, Козловский имеет шанс стать самым юным футболистом в истории всех чемпионатов Европы. Рекорд пока что принадлежит голландцу Йетро Виллемсу: он вышел на поле во время Евро-2012, когда ему исполнилось 18 лет и 71 день. Юному поляку будет достаточно сыграть в любом матче группы E, где собраны также Испания, Швеция и Словакия, чтобы стать обладателем этого достижения.

С одной стороны, может показаться, что Козловскому даже войти в заявку на игру будет непросто. На клубном уровне он представляет скромный польский клуб «Погонь» из Щецина и провёл на высшем уровне всего лишь 24 матча, забив в них один гол. К играм за основу Козловский начал привлекаться ещё до своего 16-летия, но на его карьеру сильно повлияла автомобильная авария, в которую он попал в январе 2020-го. Спортсмен получил перелом трёх позвонков и остался без футбола на полгода, но всё-таки вернулся и провёл полноценный сезон.

С другой стороны, Козловский уже имеет опыт выступлений за сборную. В марте он сыграл 17 минут с Андоррой, 1 июня вышел на 20 минут в товарищеском матче со сборной России, а 8-го числа провёл второй тайм в контрольном поединке с исландцами, где отличился результативной передачей на 88-й минуте. Так что исключать появления Козловского на поле в Санкт-Петербурге или Севилье не стоит.

Самый возрастной игрок — Мартен Стекеленбург (Нидерланды)

Самым же возрастным участником Евро-2020 должен стать голландский вратарь Мартен Стекеленбург. Ему 38 лет, и ни одна команда не решилась включить в свой состав более опытного игрока. Впрочем, если бы не травма Златана Ибрагимовича, то рекорд грядущего турнира достался бы именно шведу.

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Стекеленбург дебютировал в составе сборной Нидерландов ещё в 2004 году, проведя тайм в товарищеском матче с Лихтенштейном, но потом исчез из поля зрения тренеров. Впервые сыграть в официальной встрече ему удалось только в 2007-м, а спустя два года Стекеленбург стал основным голкипером национальной команды. С ней он провёл весь чемпионат мира 2010 года — вплоть до финала. Следующий турнир для голкипера прошёл не так здорово: Нидерланды проиграли все три матча группового этапа на Евро-2012.

После этого Стекеленбурга не вызывали в сборную четыре года, а после четырёх игр в 2016-м он фактически завершил карьеру в национальной команде. В это время он также перестал получать соревновательную практику в клубе — за четыре сезона в «Эвертоне» вратарь провёл всего 26 игр. Возвращение в родной «Аякс» вдохнуло во вратаря-ветерана вторую жизнь, и он не только вновь оказался в сборной, но и вышел на поле в её последнем товарищеском матче перед Евро-2020 против Грузии (3:0).

Самый возрастной полевой игрок — Пепе (Португалия)

На крупных турнирах вратарей солидного для футбола возраста можно встретить довольно часто — в заявку можно включать трёх представителей этого амплуа, и тренеры спокойно отдают одну из позиций человеку с большим опытом. А вот полевых игроков, которые скоро будут отмечать 40-летие, вызывают редко.

Но для главного тренера сборной Португалии Фернанду Сантуша год рождения, похоже, не является определяющим фактором. На Евро-2020 в его команде будет самый возрастной полевой футболист турнира — защитник Пепе, которому в феврале исполнилось 38 лет.

Интересно, что это не первый случай, когда Сантуш привлекает в сборную Португалии столь немолодого футболиста. В 2016 году он включил в состав Рикардо Карвалью, который тоже оказался старше всех участников турнира (за исключением вратарей). Защитник тогда выходил в стартовом составе всех матчей группового этапа и заслуженно завоевал золотую медаль.

Для Пепе грядущий турнир станет восьмым соревнованием на уровне сборных после трёх Евро, трёх чемпионатов мира и одного Кубка конфедераций. Он долгое время не выступал за национальную команду из-за травм, но недавно помог сборной не пропустить в матчах с Испанией и Израилем, так что сыграть в финальной стадии чемпионата Европы у него есть все шансы.

Самые неопытные игроки сборных — Юрий Дюпин (Россия) и Роберт Санчес (Испания)

В составы команд на Евро-2020 вошли несколько игроков, которые ещё ни разу не выходили на поле в форме своих сборных. Это голландец Коди Гакпо, македонец Ристо Янков, испанец Роберт Санчес, венгр Сабольч Шён, португалец Руй Силва и два россиянина — Юрий Дюпин и Денис Макаров. При этом Санчес и Дюпин никогда не играли даже за молодёжные сборные, что выделяет их на фоне других потенциальных дебютантов.

У российского вратаря шансов на то, чтобы сыграть хотя бы в молодёжных командах, не было вообще. Свою карьеру он начинал в любительских клубах, а на профессиональном уровне впервые сыграл только в 23 года, когда оказался в барнаульском «Динамо». Постепенно Дюпин продвигался дальше по карьерной лестнице и стал ведущим голкипером «Рубина», а в марте 2021-го получил первый вызов в сборную России. Правда, пока что Станислав Черчесов не рискует бросать в бой 33-летнего вратаря и держит его на скамейке запасных.

У Санчеса, тоже представляющего вратарский цех, полное отсутствие опыта игры за национальную команду можно объяснить примерно так же. В 15-летнем возрасте он уехал в Англию, на родину отца, и стал строить карьеру там, не привлекая особого внимания к себе в Испании. Он подписал контракт с «Брайтон энд Хоув Альбион» и прошёл путь от Лиги 2 до АПЛ. Только в этом году Луис Энрике стал вызывать 23-летнего вратаря в сборную Испании, но пока больше доверял Унаи Симону.

Самый опытный игрок — Криштиану Роналду (Португалия)

Чаще других участников Евро-2020 свою сборную представлял Криштиану Роналду. Он принял участие уже в 175 матчах за национальную команду. Форвард «Ювентуса» лидирует в списке самых опытных футболистов с большим отрывом — ближе всех к нему подобрался хорват Лука Модрич, имеющий в активе 138 матчей за Хорватию. Конкуренцию португальцу мог бы составить Серхио Рамос (180), но он не вошёл в состав сборной Испании.

Карьерный путь Роналду хорошо известен всем любителям футбола. В сборной он дебютировал ещё в 2003 году, будучи 18-летним нападающим «Манчестер Юнайтед». Уже следующим летом португалец забил первый мяч на домашнем Евро-2004. С тех пор не было ни одного года, чтобы Роналду не провёл минимум пять матчей в составе национальной команды и не забил бы за неё.

В лучшем для себя случае Роналду сможет закончить Евро-2020 со 182 матчами в форме португальской сборной. Тогда он будет делить второе место среди лучших гвардейцев международного футбола с кувейтцем Бадером аль-Мутавой. При таком раскладе нападающему останется провести ещё два матча, чтобы догнать египтянина Ахмеда Хассана.

Лучший бомбардир — Криштиану Роналду (Португалия)

Роналду также является лучшим действующим бомбардиром на уровне сборных. За 17 лет он забил 104 мяча, из которых 11 — с пенальти. В этой номинации с португальцем тоже никто из участников Евро-2020 не может конкурировать. Занимающий второе место поляк Роберт Левандовски имеет в своём активе 66 голов.

В истории футбола вообще практически нет игроков, которые забили бы больше ста мячей за сборную. Помимо Роналду, это удавалось только иранцу Али Даеи, который опережает португальца на пять мячей. Стать лучшим гвардейцем во время Евро-2020 португальский нападающий не сможет, но вот стать лучшим бомбардиром у него шансы есть.

Интересно, что двум соперникам Португалии по групповому этапу Роналду ещё никогда не забивал: у него нет голов в ворота сборных Германии и Франции. Хотя он и выходил против них на поле в общей сложности десять раз. Зато Венгрия является для Роналду одним из любимых клиентов: он оформлял дубли в матчах с ней и на Евро-2016, и в отборочном цикле на чемпионат мира 2018 года.

Лучший бомбардир среди защитников — Давид Алаба (Австрия)

Забивать мячи не является прямой обязанностью защитников, но некоторые их них преуспевают и в этом. На Евро-2020 лучшим игроком обороны с бомбардирскими качествами вправе считаться австриец Давид Алаба. За 12 лет в сборной он успел отличиться 14 раз — это больше, чем, например, любой игрок из команд Италии, Чехии и Шотландии, вызванный на Евро-2020.

Вообще Алабу сложно назвать защитником, от которого часто исходит опасность на поле. На клубном уровне он провёл 512 матчей, но забил в них всего 43 мяча. В сборной же он становится настоящим бомбардиром и огорчает вратарей в среднем чаще, чем в каждой шестой игре. А ведь на его счету ещё 17 голевых передач.

Кто родился дальше всех от Европы? Жоржиньо (Италия) и Линдон Дайкс (Шотландия)

Чтобы участвовать в Евро-2020, вовсе не обязательно было родиться в пределах европейского континента. 18 игроков грядущего турнира появились на свет в странах, которые не входят в зону УЕФА, но по разным причинам стали играть в сборных Старого Света. Среди них представители Англии, Бельгии, Италии, Португалии, России, Украины, Уэльса, Финляндии, Франции, Швейцарии и Шотландии.

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Один из самых длинных путей до Европы пришлось проделать Жоже Луизу Фрелло Фильо, более известному как Жоржиньо. Он родился на юге Бразилии в городе Имбитуба, который отдалён от Португалии почти на 8300 км. Уже в 15 лет он переехать в Италию, откуда были родом его предки, и там серьёзно занялся футболом. Вскоре он получил гражданство этой страны. В 2016 году Жоржиньо дебютировал в «Скуадра Адзурра», но свой первый крупный турнир в её составе проведёт только сейчас.

С ним мог бы поспорить нападающий сборной Шотландии Линдон Дайкс. Он родился в австралийском городе Голд-Кост. Он расположен в 8100 км от российского Дальнего Востока, но от континентальной Европы малую родину форварда отделяют больше 13 тыс. км. Дайкс начинал футбольную карьеру в Австралии, но не забывал о своих шотландских корнях и полгода провёл в молодёжном составе «Куин оф зе Саут». В 2016 году нападающий окончательно вернулся на родину своей семьи, а после подписания контракта с «Куинз Парк Рейнджерс» получил вызов в сборную Шотландии, который тут же принял. В новой команде Дайкс провёл десять матчей и забил два мяча.

Кто играет дальше всех от Европы — Сабольч Шён (Венгрия), Томас Вермален (Бельгия)

Гораздо сложнее на ЧЕ-2020 было попасть тем футболистам, которые играют за пределами Европы, но в нескольких сборных есть и такие. В командах Австрии, Бельгии, Венгрии, Польше, Финляндии и Швеции можно найти представителей американских, китайских, канадских и японских клубов. Причём в США играет даже больше футболистов — участников Евро, чем в чемпионатах Словакии и Северной Македонии.

Дольше всего лететь из клуба в сборную пришлось венгерскому полузащитнику Сабольчу Шёну. Ещё в апреле он выступал в будапештском МТК, но перед Евро-2020 подписал контракт с американским «Далласом» и успел провести три матча в его составе, прежде чем узнал, что его хотят видеть в сборной Венгрии. Чтобы вернуться в Европу, Шёну пришлось преодолеть не менее 6900 км.

Ещё больший путь пришлось преодолеть Томасу Вермалену. Бронзовый призёр чемпионата мира с 2019 года играет в японском «Виссел Кобе», который базируется в 7500 км от Санкт-Петербурга, где сборная Бельгии проведёт свой первый матч на Евро-2020.

Игрок из клуба, принадлежащего партнёру по сборной — Марьян Радеский (Северная Македония)

В сборной Северной Македонии можно выделить интересный тандем игроков. Нападающий Марьян Радеский будет представлять клуб «Академия Пандев» — команду, принадлежащую форварду «Дженоа» Горану Пандеву и названную в его же честь. 37-летний футболист и сам оказался в составе сборной на первом в её истории турнире. Так что выходит, что Пандев сам воспитал для себя напарника, с которым будет играть на Евро-2020.