Операция Де Брёйне, коронавирус Бускетса и возвращение Бензема: как живут звёздные сборные в преддверии Евро-2020

Полузащитник сборной Испании Серхио Бускетс сдал положительный тест на коронавирус. После этого команде пришлось отказаться от проведения товарищеского матча с Литвой, вместо неё сыграет молодёжный состав. Кевин Де Брёйне перенёс операцию на лице и с большой долей вероятности не поможет Бельгии в противостоянии с Россией. Англичане из-за повреждения бедра вынуждены были исключить из заявки Трента Александер-Арнольда. А Карим Бензема провёл первый матч за французов почти за шесть лет и не реализовал пенальти. Как живут ведущие коллективы континента в преддверии Евро-2020 — в материале RT.

Италия

«Скуадра Адзурра» подходит к чемпионату Европы в отличной форме. В преддверии континентального первенства итальянцы одержали две крупные победы с общим счётом 11:0. И если разгром Сан-Марино вряд ли кого-то удивил, то четыре безответных гола в противостоянии с крепкой Чехией наглядно продемонстрировали мощь команды. Мало того, подопечные Роберто Манчини впервые в истории выиграли восемь встреч подряд и не пропустили в них ни одного мяча.

Единственной ложкой дёгтя для коллектива стала травма полузащитника «Интера» Стефано Сенси. Он получил мышечное повреждение на тренировке и уже покинул расположение сборной. В заявке на Евро его заменил одноклубник Алексея Миранчука по «Аталанте» Маттео Пессина, который дебютировал в национальной команде лишь в конце прошлого года. Любопытно, что 24-летний футболист в матче с Сан-Марино оформил дубль.

Бельгия

Между тем в Бельгии не оставляют попыток задействовать в чемпионате Европы Кевина Де Брёйне, который в финальном матче Лиги чемпионов с «Челси» получил перелом носа и левой глазницы в столкновении с Антонио Рюдигером. Сначала казалось, что полузащитник вовсе не примет участия в турнире.

Однако дополнительные обследования продемонстрировали, что травма футболиста не настолько серьёзна. Так, в начале июня главный тренер бронзовых призёров ЧМ-2018 Роберто Мартинес заявил, что один из лидеров «красных дьяволов», хотя, вероятно, пропустит первый матч группового этапа с Россией, в дальнейшем сможет выходить на поле в специальной защитной маске.

«Это будет изделие от тех же производителей, которые изготовили маску для Яна Вертонгена. Мы остались очень довольны ею... Сейчас дайте ему расслабиться. Вероятно, он ещё сможет сыграть на чемпионате Европы, но на данный момент мы не знаем, когда Кевин выйдет на поле. Давать ответ на этот вопрос сейчас ещё слишком рано. Сначала мы должны получить разрешение от врачей», — приводит слова специалиста Skysports.

Чуть позже Де Брёйне перенёс небольшую операцию на лице. По словам Мартинеса, она заняла всего 20 минут и прошла успешно. При этом длительного восстановления после процедуры полузащитнику не потребуется.

Без своего лидера сборная Бельгии сначала неожиданно разошлась миром с Грецией (1:1), а затем с минимальным счётом обыграла серебряного призёра ЧМ-2018 Хорватию.

Нидерланды

Не обошлось без потерь и у сборной Нидерландов. Всего за две недели до начала крупного турнира она лишилась основного вратаря Яспера Силлессена из «Валенсии». В конце мая у него был обнаружен коронавирус, и он полностью пропустил сбор национальной команды в Португалии. 2 июня «оранжевые» исключили его из заявки. Теперь третьим вратарём на Евро должен поехать 30-летний Марко Бизот (АЗ), а за место основного поборются опытнейшие Тим Крул и Мартен Стекеленбург. Первый полностью провёл товарищескую встречу с Шотландией (2:2), а второй — с Грузией (3:0).

На этом в данной истории можно было бы поставить точку, если бы не гневная реакция самого Силлессена на своё исключение из заявки. По словам футболиста, главный тренер Франк де Бур обещал вернуть его в сборную сразу после сдачи отрицательного теста на COVID-19. Голкипер также заверил, что практически не ощущал симптомов заболевания. В свою очередь, специалист объяснил, что решил избежать рисков, поскольку не понимал, сколько времени у подопечного уйдёт на восстановление и набор формы.

Хорватия

Дела хорватов в преддверии континентального первенства складываются не лучшим образом, по крайней мере, если обращать внимание на результаты контрольных встреч. Сначала «шашечные» дома разошлись миром с Арменией — 1:1, а затем на выезде с минимальным счётом уступили Бельгии. При этом в первом же матче континентального первенства подопечным Златко Далича предстоит встретиться с Англией на «Уэмбли».

Но хорватам хотя бы не пришлось вносить вынужденные изменения в состав. Единственное, до последнего момента под вопросом находилось участие в чемпионате защитника «Зенита» Деяна Ловрена, который пропустил концовку сезона из-за травмы, но в итоге всё-таки попал в заявку, хотя и не принял участия в товарищеских играх.

Англия

В свою очередь, британцы с минимальным счётом обыграли Австрию и Румынию. Однако первый матч для них оказался омрачён травмой правого защитника «Ливерпуля» Трента Александер-Арнольда. Футболист получил повреждение бедра и, по информации СМИ, пропустит шесть недель.

Его место в ростере достаточно неожиданно занял 23-летний центральный защитник «Брайтон энд Хоув Альбиона» Бен Уайт, который дебютировал за сборную как раз в июне и вряд ли предполагал, что примет участие в Евро. Причём молодого игрока Гарет Саутгейт предпочёл Джеймсу Уорду-Праусу из «Саутгемптона» и Джесси Лингарду из «Манчестер Юнайтед».

А игра с Румынией закончилась серьёзным скандалом. Перед началом встречи футболисты обеих сборных встали на одно колено в рамках акции Вlack lives matter, за исключением полузащитника Никушора Станчу. Он не стал делать этого из солидарности со своим партнёром по чешской «Славии» Ондржеем Куделой, который получил десять матчей дисквалификации за расистское оскорбление в адрес игрока «Рейнджерс» Глена Камара. Часть английских фанатов также осудили акцию и даже освистали спортсменов. Другие болельщики, напротив, после этого начали аплодировать.

Испания

Но в наиболее затруднительную ситуацию перед чемпионатом Европы попали испанцы. 4 июня команда сыграла вничью с Португалией, а уже во вторник должна была встретиться с Литвой и завершить подготовку к турниру.

Однако вечером в воскресенье на официальном сайте сборной появилась информация о положительном тесте на коронавирус полузащитника Серхио Бускетса. Опытный футболист вынужден был уйти на самоизоляцию, а в расположении «красной фурии» приняли меры, чтобы не допустить распространения COVID-19. В частности, все запланированные мероприятия оказались отменены или перенесены. С Литвой же теперь сыграет испанская молодёжка.

А по информации COPE, во вторник Министерство здравоохранения страны всё-таки даст разрешение на вакцинацию команды. Сообщается, что ранее коллектив уже подавал соответствующее прошение, но получил отказ. После положительного теста Бускетса ситуация якобы может измениться.

Франция

А вот действующих чемпионов мира французов, которых многие болельщики и эксперты считают главными претендентами на золотые медали Евро, все проблемы пока минуют. Трёхцветные продолжают спокойно готовиться к первенству континента.

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На прошлой неделе им удалось в контрольном матче разгромить Уэльс благодаря голам Килиана Мбаппе, Антуана Гризманна и Усмана Дембеле. Пожалуй, главным событием данного противостояния стало возвращение в сборную спустя почти шесть лет опального Карима Бензема. Форвард «Реала» провёл на поле все 90 минут, но забить не сумел. При этом в первом тайме партнёры позволили ему пробить пенальти, но нападающий одиннадцатиметровый не реализовал.

Во второй товарищеской встрече французы во вторник проэкзаменуют Болгарию, которая ранее с минимальным счётом уступила России. Между тем главный тренер команды Дидье Дешам порадовал поклонников признанием, что готов продолжить работу со сборной и после ЧМ-2022.

Германия

В свою очередь, немцы, которые выступление на чемпионате Европы начнут как раз с игры с Францией, похоже не смогут рассчитывать в стартовой встрече на полузащитника Леона Горецку. Футболист «Баварии» в воскресенье не принимал участия в тренировке. По словам главного тренера команды Йоахима Лёва, на восстановление ему понадобится ещё несколько дней.

А вот Тони Кроосу, в отличие от Силлессена, коронавирус не помешает принять участие в Евро. Правда, COVID-19 был диагностирован у опытного полузащитника в середине мая. Старожил сборной Германии успел полностью восстановиться и уже присоединился к национальной команде.

Также стоит отметить, что сборная Германии в преддверии Евро сыграла вничью с соперником России по группе Данией — 1:1. А в понедельник Бундестим померится силами с Латвией.

Португалия

Действующие чемпионы Европы португальцы, как и французы, пока не испытывают никаких проблем. Подопечные Фернанду Сантуша разошлись миром с Испанией — 0:0, а в среду встретятся с Израилем. При этом игра с соседями стала для Криштиану Роналду 174-й за сборную, и до мирового рекорда ему осталось провести всего десять поединков.