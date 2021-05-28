«У русских много желания показать себя»: Трезеге о ЧМ-2018 и Евро-2020, карьере Роналду и советах сыну

Чемпионат мира по футболу 2018 года остался в памяти болельщиков как настоящий праздник. Об этом в интервью RT заявил легендарный нападающий сборной Франции и посол Евро-2020 Давид Трезеге. Он также рассказал, почему любит возвращаться в Россию, как с пользой потратил время в период пандемии, каким опытом делится со своим сыном Аароном, а также высказался о будущем Криштиану Роналду в «Ювентусе».

— Расскажите о впечатлениях от приёма, который вам оказали в Санкт-Петербурге, в Москве, в целом в России.

— Оба города, которые я посетил, великолепны. Видно, что люди здесь очень живые, открытые. Видно, что им уже очень хочется, чтобы начался турнир. Не стоит забывать о том, что сборная России получит возможность играть перед своей публикой. Это что-то невероятное, и старт соревнования ждут с большим нетерпением. В остальном — всякий раз, когда у меня есть возможность посетить Россию, я еду сюда с большим удовольствием.

— Что вы думаете о России?

— К тому моменту я уже был знаком с вашей страной, но думаю, что ЧМ-2018 остался в памяти как настоящий праздник. Он запомнился болельщиками. Это был праздник для всех. Кроме того, для Франции этот чемпионат мира стал ещё и победным. Было заметно желание людей показать свою страну — Россию. И им удалось всё сделать на невероятно высоком уровне. К тому же видно, что страна развивается. И видно, что при возможности люди всегда готовы помочь.

— Во время чемпионата мира в России вы сказали, что тот чемпионат был лучшим в истории. Что больше всего вас впечатлило?

— Должен заметить, что до ЧМ-2018 ваша страна представлялась нам очень закрытой, дисциплинированной. Но мы увидели, что люди были очень открыты, что они хотели показать свои лучшие качества. Конечно, я был не сказать, что удивлён, потому что я к тому моменту уже кое-что знал. Но стадионы были высочайшего уровня, как и всё, что касается организации, готовности и желания показать свою страну. Это был выдающийся приём! У русских было очень много желания показать себя. Вот почему, на мой взгляд, это был выдающийся чемпионат мира. Так мне кажется с позиции, можно сказать, болельщика. Всё очень хорошо прошло.

— Как вы пережили период пандемии?

— Это был трудный год. Год, в который нам пришлось задуматься о многом. Прежде всего о семье. Год размышлений, которым мы не предавались прежде. Размышлений о том, что нужно больше наслаждаться жизнью, открывать для себя более простые вещи, ежедневные заботы...

— А какие возможности это дало вам?

— Что до меня, это дало мне возможность получить дипломы спортивного директора и тренера. Прежде всего я воспользовался этим временем, чтобы завершить своё обучение. Если говорить о семье, о близких, — конечно, пандемия не прошла бесследно. Но с течением времени мы возвращаемся к той жизни, которую любим. Нужно уметь ей наслаждаться. Например, эта возможность приехать в Россию. Это было для меня чем-то, что я, можно сказать, никогда не забуду. Думаю, что пандемия дала нам возможность понять, что нужно гораздо больше наслаждаться жизнью. И не забывать, что нужно очень внимательно относиться к своему здоровью и здоровью других. Может быть, вначале мы не понимали, что делать, но прошло какое-то время, и нам удалось выйти из этой ситуации, хотя по-прежнему нужно быть очень осторожными. Но мы на правильном пути.

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— Для многих футбол стал своеобразной отдушиной в период пандемии. Какова роль футбола в обществе в кризисное время?

— С эмоциональной точки зрения он помог людям. Да, в какой-то момент досадно было смотреть на пустые стадионы. Однако это стало для нас какой-то отдушиной во время самоизоляции, когда люди вынуждены были оставаться дома. Футбол снова показал, что есть эмоциональная сторона. Но ещё это и самый популярный вид спорта, который любят смотреть с друзьями, членами семьи или даже в одиночестве — такое тоже случалось. Думаю, что это было полезно при условии правильного отношения к здоровью. Но думаю, что правильно было продолжать играть в футбол для эмоциональной разгрузки.

— Вы приехали в Россию в рамках турне Кубка Евро-2020. У вас с ним связана особая история...

— Это была прекрасная история! Мы стали первой страной, которая сумела выиграть чемпионат Европы сразу после победы на чемпионате мира. Два трофея — это идея, желание, мечта. К тому же я забил победный мяч в финале Евро-2000. Мне посчастливилось выиграть два главных трофея для сборных команд. Это было незабываемо! Хотя, возможно, вначале мы не обращаем внимания на титул, но со временем понимаем... Для меня эта встреча с кубком была первой за много лет. И это очень меня тронуло.

— Вы завершили карьеру игрока в 2014 году. Какими видятся вам сегодня годы, которые вы посвятили футболу, в «Монако», «Ювентусе», сборной?

— Футбол стал моей жизнью, моей страстью, мечтой — и в профессиональном, и в личном плане. Даже сейчас, в роли амбассадора, я остаюсь в футболе. Это моя жизнь. Футбол дал мне очень многое во всех смыслах слова. И потому я с уважением отношусь к игре. У меня есть возможность больше общаться с людьми, с болельщиками. Когда ты футболист, возможно, у тебя меньше времени на это, но теперь меня это трогает и радует. Потому что все мы понимаем, что футбол объединяет. На социальном, культурном уровне.

— Многие игроки говорят, что пережили «маленькую смерть», завершив карьеру. Как вам далось расставание с игрой?

— Всё в порядке. В какой-то момент я почувствовал — и физически, и ментально, — что пришло время заняться чем-нибудь другим. Может быть, сделать что-то, что не успел... Но я всё больше чувствовал, что конец карьеры не за горами. Тогда я начал учиться. Я хотел заниматься чем-то, связанным с футболом. Мне это было несложно. Но со временем, общаясь с друзьями, бывшими партнёрами по команде, я понял, что это нелегко. Когда ты на первом плане и играешь на высоком уровне, а потом вдруг завершаешь карьеру... Многим это тяжело далось. Мне было проще. Однако желание, чтобы тебя не забывали, у нас присутствует. И, когда есть возможность вернуться в качестве посла, как я сегодня, это доставляет большое удовольствие. Особенно когда люди ценят то, чего мы достигли в футболе. Это трогательно.

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— Понимают ли ваши дети, кто их отец и что он сделал в футболе?

— Знаете, с одной стороны, мои дети не пострадали от известности отца. Но ещё я придерживаюсь такой позиции... Дело в том, что мои родители никогда не оказывали на меня давления и не пытались повлиять на мои решения в вопросах футбола. Я считаю, что это была очень правильная позиция. И такой же позиции придерживаюсь я в отношении своих детей. Думаю, что каждый должен пройти свой путь, реализовать свои проекты. Но мой сын со мной, мы путешествуем вместе, он доволен и гордится. Но ещё он учится. Он знает, что отец прошёл определённый путь, написал свою яркую историю. И это мотивирует его. Лично мне это приятно.

— Ваш старший сын Аарон — тоже состоявшийся спортсмен. Обращается ли он к вам за советами?

— Не то что за советами... Он ведёт образ жизни, который должен позволить ему стать профессионалом. Он родился в такой среде, наблюдал среди прочего и за профессиональной деятельностью своего отца.

— Берёт ли он что-то на вооружение из вашего спортивного опыта?

— Желание. Когда ты спортсмен высокого уровня, есть профессиональная сторона вопроса, есть личная сторона. Но в первую очередь это эмоции. И в этих эмоциях нужно найти желание. Когда у нас есть желание делать то, что мы делаем, перед нами открывается гораздо больше возможностей. Так я это вижу. Сейчас у нас — впервые за очень долгое время — появилась возможность приехать вместе. Я чувствую, что ему нравится мир спорта. И это хорошо. Думаю, это хорошо для жизни. Ежедневно заниматься спортом — это хорошо.

— Мы поговорили о примере для ваших детей. А что скажете о новом поколении? Ощущаете ли вы некую особую ответственность с тех пор, как стали кавалером ордена Почётного легиона в 1998 году?

— И да и нет. Хорошо это или плохо, но футбол сильно изменился. Если посмотреть на социальные сети, в которых мы проводим нашу жизнь, то сейчас напоказ выставляется гораздо больше личного, чем раньше. Прежде среди футболистов было принято по большей степени держать это при себе. Сейчас нужно приспосабливаться к новому поколению. Оно гораздо более открыто, больше вещей выставляется напоказ. Но нужно быть осторожным. Я чувствую, что должен указывать путь, показывать свой профессионализм. Я так живу, я так воспитан. Но, в самом деле, нужно адаптироваться к новым взглядам на вещи.

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— Должен ли футболист вести себя образцово?

— Думаю, что должен. Ведь футболисты подают пример людям. Мы все понимаем, что футбол — популярный вид спорта. У многих игроков нелёгкий путь. Финансовый аспект также является частью жизни профессионала, не стоит об этом забывать. Нужно вести себя осмотрительно, стараться принимать правильные решения, окружать себя ответственными людьми. Если ты ведёшь себя подобным образом, всё становится проще и ты можешь стать примером.

— Поговорим о последних футбольных событиях. Сейчас много всего происходит, например «Ювентус» рискует потерять свою главную звезду Криштиану Роналду. На ваш взгляд, что он дал клубу? Некоторые считают, что туринский период его карьеры стал провалом. Согласны ли вы с этим?

— Роналду серьёзно улучшил имидж итальянского чемпионата. Думаю, что Италия смогла этим воспользоваться. Если говорить о клубе, то Криштиану приходил в самый значимый футбольный клуб Италии, который к тому же очень мощно выступает на внутренней арене на протяжении последних десяти лет. Конечно, с помощью Криштиану они хотели добиться большего на международном уровне — я имею в виду победу в Лиге чемпионов. Теперь он должен решить вместе с представителями клуба, остаться ему или нет. Недавно «Ювентус» завоевал место в Лиге чемпионов. Думаю, это хорошо. Криштиану за три года забил больше ста мячей. Считаю, что с точки зрения личных достижений он выступил великолепно. Да, с Лигой чемпионов совсем не сложилось, но этот турнир невозможно выиграть за счёт одного футболиста. Это мы ясно увидели. Теперь нужно принимать решение как клубу, так и игроку.

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— Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда вот уже несколько лет называют будущим футбола. Что вы думаете об этих игроках? Могут ли они войти в историю?

— После Лионеля Месси и Роналду, очевидно, Мбаппе и Холанд выделяются на общем фоне. Они настоящее, но в то же время и будущее футбола. Они профессионалы, сильные игроки, у них есть желание, мотивация. А посмотрите на детей... Это кумиры! Конечно, со временем им придётся выбирать, за какой клуб играть дальше.

— Это мой следующий вопрос: стоит ли Мбаппе уйти из ПСЖ, чтобы стать игроком топ-уровня?

— Мбаппе выступает за очень амбициозный клуб. Но он играет в стране, где принято считать, что футбол высокого уровня существует только в других странах. Англия, Испания, Италия, Германия — вот четыре топ-чемпионата. Думаю, что со временем Мбаппе почувствует необходимость сменить обстановку. Это часть жизни профессионального спортсмена. То же могу сказать и про Холанда. Он выступает за клуб с историей и амбициями. Но это не «Бавария».

— Можно ли говорить, что с Антуаном Гризманом и Мбаппе в атаке сборная Франции — фаворит Евро? Могут ли они повторить ваше достижение?

— В этом вся цель! Напомню, что на предыдущем чемпионате Европы сборная Франции проиграла в финале Португалии, после чего в 2018 году был выигран чемпионат мира. Сейчас цель — дойти до самого конца и выиграть турнир. Очевидно, что сборная Франции — команда высочайшего уровня, составленная из выдающихся игроков, у которых есть будущее. Франция будет претендовать на победу в турнире.