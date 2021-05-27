«Команда всегда будет для него домом»: «Реал» объявил об отставке Зидана

«Реал» сообщил об отставке главного тренера Зинедина Зидана. Пресс-служба призвала с уважением отнестись к данному решению и напомнила о значимости его фигуры в истории клуба. Болельщики и футболисты отдали дань уважения наставнику. Нападающий Карим Бензема поблагодарил его за вклад в своё профессиональное и личностное развитие, а защитник Рафаэль Варан вспомнил первые шаги Зидана на тренерском поприще. В качестве основных возможных преемников французского специалиста называются Массимилиано Аллегри, Антонио Конте и Маурисио Почеттино.

Мадридский «Реал» объявил об уходе с поста главного тренера Зинедина Зидана. В пресс-службе клуба подчеркнули, что специалист сам принял такое решение, поэтому к нему стоит отнестись с уважением.

«Мы должны выразить благодарность за профессионализм, преданность и страсть, которые он демонстрировал все эти годы, а также за то, чем он был для «Реала». Зидан — одна из величайших икон клуба, а его наследие не ограничивается лишь тем, чего он добился в качестве тренера и игрока команды. Зинедин знает, что для него всегда будет место в сердцах болельщиков, а «Реал» всегда будет для него домом», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте мадридцев.

Слухи о том, что Зидан может покинуть «Реал» по окончании сезона-2020/21, появились ещё в апреле. Тогда испанские СМИ сообщили, что тренер чувствует моральную и физическую усталость, поэтому больше не намерен оставаться на своём посту.

Сам специалист старался не реагировать на подобные публикации, лишь подчёркивая, что не думает о будущем, а старается сосредоточиться на текущих задачах. Однако в мае СМИ сообщили, что французу некомфортно в команде, на что обращают внимание и его футболисты. Якобы его не устраивает напряжённая атмосфера вокруг «сливочных», критика со стороны СМИ, судейство в Примере, а также напряжённый график и постоянные травмы подопечных.

Позднее Зидан заявил, что намерен дождаться исхода чемпионата Испании, так как его судьба зависела в том числе и от того, какое место займёт команда в турнирной таблице. При этом некоторые игроки, включая нападающего Карима Бензема и полузащитника Тони Крооса заявляли, что не верят в его отставку.

Тем не менее накануне появилась информация о том, что тренер определился со своим будущим и решил незамедлительно покинуть «Реал», а спустя несколько часов она подтвердилась. По словам журналиста Мигеля Диаса, Зидан заранее собрал команду и объявил о своём решении, добавив, что намерен продолжить тренерскую карьеру в следующем сезоне. Стоит отметить, что некоторое время назад, рассуждая о своём будущем, он не исключал возможность возглавить туринский «Ювентус».

Зидан дважды назначался на пост главного тренера «Реала». В 2016 году он сменил Рафаэля Бенитеса и сумел привести команду к золоту Примеры, а также к трём подряд победам в финале Лиги чемпионов. В мае 2018 года француз ушёл в отставку, а уже в марте 2019-го было объявлено о его возвращении. За последние два года он добавил мадридцам ещё один чемпионский титул.

В качестве преемника француза называются имена сразу нескольких именитых специалистов. Так, одной из наиболее вероятных кандидатур является бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри. Отмечалось, что итальянец очень рассчитывает на эту должность, поэтому даже не рассматривает предложения из других клубов. При этом, по другой информации, он близок к возвращению в «старую синьору».

Другими претендентами на этот пост являются главный тренер «Реала Кастильи» Рауль и наставник «Интера» Антонио Конте, у которого якобы возникли разногласия с руководством миланского клуба, несмотря на завоёванное чемпионство. Кроме того, рассматриваются кандидатуры наставника ПСЖ Маурисио Почеттино и даже главного тренера сборной Германии Йоахима Лёва.

«Единственный и неповторимый»

Уход легенды «Реала» не оставил равнодушными ни болельщиков, ни футболистов. Одним из первых на отставку отреагировал капитан и многолетний лидер 34-кратного чемпиона Испании Серхио Рамос.

«Единственный и неповторимый. Желаю тебе всего самого наилучшего. Ты этого заслуживаешь, ты это заработал. Наслаждайся жизнью и проводи время со своей семьёй. Всего наилучшего, босс. Спасибо, Зидан», — написал Рамос в Instagram.

С теплотой о французе отозвался и соотечественник, форвард Карим Бензема.

«Спасибо, брат, за всё, что ты мне дал, как в команде, так и в личностном плане. Я горжусь, что у меня была возможность развиваться и расти вместе с таким человеком, как ты. Увидимся», — добавил Бензема.

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Не остались в стороне и другие игроки «Реала». Так, полузащитник Винисиус Жуниор пожелал специалисту удачи на новом этапе его жизни, а защитник Дани Карвахаль поблагодарил за вклад в собственное профессиональное развитие. С аналогичным заявлением к тренеру обратился и вратарь Тибо Куртуа.

«Было честью тренироваться под руководством такой легенды, как вы. Спасибо за всё, чему вы меня научили, за то, что всегда верили в меня, и за то, что мы вместе выиграли. Надеюсь, мы снова встретимся. Желаю всего наилучшего», — добавил Куртуа.

В свою очередь, защитник Рафаэль Варан вспомнил, как присоединился к «Реалу» 10 лет назад, когда Зидан только делал первые шаги на тренерском поприще.

«С моего прихода в Мадрид 10 лет назад, вы были больше, чем тренер. Вы были наставником. Вы помогли мне вырасти как игроку и как человеку. Вы смогли поднять это золотое поколение на самую вершину (и не один раз!). Огромное спасибо за все советы, которые вы мне дали, как на поле, так и за его пределами. Спасибо, босс! Удачи и, надеюсь, до скорой встречи!», — написал Варан.