Титул «Атлетико», вылет «Вердера» и побитый рекорд Мюллера: чем завершились чемпионаты Испании и Германии по футболу

«Атлетико» одержал волевую победу над «Вальядолидом» и в 11-й раз завоевал золотые медали Примеры. «Барселона» впервые с 2008-го финишировала в Ла Лиге на третьем месте. «Вердер» во второй раз в истории вылетел из Бундеслиги. А нападающий «Баварии» Роберт Левандовски закончил сезон с 41 голом в активе и установил новый рекорд турнира, побив достижение Герда Мюллера. RT рассказывает, чем завершились чемпионаты Германии и Испании по футболу.

41 гол Левандовски и дубль Холанда

Если в Испании интрига в борьбе за чемпионство сохранилась до последнего тура, то в Германии «Бавария» обеспечила себе очередной титул ещё две недели назад. Тем не менее в субботу мюнхенцы громко хлопнули дверью, разгромив «Аугсбург» — 5:2.

Главным событием матча, безусловно, можно назвать гол Роберта Левандовски на 90-й минуте, ведь он позволил нападающему побить казавшийся вечным рекорд Герда Мюллера по количеству голов в отдельно взятом сезоне Бундеслиги. Поляк поднял планку на новую высоту — 41 мяч. Причём на это ему потребовалось всего 29 встреч. В свою очередь, Томас Мюллер во второй раз подряд получил звание лучшего ассистента национального первенства с 18 передачами.

Попутно «Бавария» стала автором ещё одного примечательного достижения. Мюнхенцы отличились во всех играх завершившегося розыгрыша Бундеслиги. Это лишь третий подобный случай в истории турнира.

На мажорной ноте закончило чемпионат и молодое дарование дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд. Жёлто-чёрные дома оказались сильнее «Байера» (3:1) и сохранили за собой третье место, а норвежец оформил дубль. Теперь в его активе 27 голов в национальном первенстве и 41 — во всех турнирах в 41 матче. При этом в гонке бомбардиров форвард занял лишь третье место, поскольку на один точный удар его опередил Андре Силва из «Айнтрахта».

Помимо «Боруссии» и «Баварии» в Лиге чемпионов Германию представят заранее гарантировавший себе серебряные медали «Лейпциг» и «Вольфсбург». В Лигу конференций пробились «Айнтрахт», «Байер» и «Унион». Берлинцам для того, чтобы сохранить за собой седьмую строчку и не зависеть от исхода встреч соперников, требовалось дома обыгрывать «Лейпциг», что они и сделали — 2:1.

При этом подопечные Урса Фишера серьёзно потрепали нервы собственным болельщикам. Первый тайм закончился без забитых мячей, а сразу после перерыва счёт открыл нападающий соперника Джастин Клюйверт. Гостям удалось быстро отыграться, но второй гол им никак не давался. Лишь на 92-й минуте Макс Крузе всё-таки поразил чужие ворота и впервые за 20 лет вывел «Унион» в еврокубки. При этом столичная дружина всего два года назад пробилась в Бундеслигу. В предыдущем розыгрыше чемпионата она финишировала 11-й, а теперь — седьмой. Сказалась великолепная работа Фишера с достаточно скромным составом.

Таким образом, выездная победа главного конкурента берлинцев менхенгладбахской «Боруссии» над «Вердером» (4:2) потеряла всякий смысл. А вот для бременцев данное поражение оказалось по-настоящему роковым. В последние годы четырёхкратный чемпион Германии был близок к тому, чтобы вылететь из Бундеслиги, и теперь это произошло. Причём коллектив покинул элитный дивизион впервые за 41 год.

А вот «Кёльн» с огромным трудом, но воспользовался осечкой конкурента. Подопечные Фридхельма Функеля на 86-й минуте вырвали победу над немотивированным «Шальке» и поднялись на 16-е место. В ближайшее время их ждут стыковые матчи с третьей командой второй Бундеслиги за право сыграть в элите в следующем сезоне. Гельзенкирхенцы же с 16 очками в активе и всего тремя победами стали главным разочарованием турнира, хотя всего несколько лет назад брали медали под руководством Доменико Тедеско и выступали в ЛЧ.

Волевые победы «Атлетико» и «Реала» и вылет «Эльче»

Зато в чемпионате Испании интрига в борьбе за золото сохранялась не просто до последнего тура, а до последних минут. На титул претендовали два гранда из Мадрида — «Реал» и «Атлетико». Правда, подопечные Диего Симеоне опережали принципиального соперника на два очка. Однако для того, чтобы не зависеть от преследователя, им нужно было обыгрывать досрочно потерявший шансы на спасение «Вальядолид», поскольку оппонент имел преимущество по личным встречам.

Но в первом тайме претенденты на золотые медали будто играли в поддавки. «Атлетико» умудрился пропустить уже на 18-й минуте. Коллектив владел подавляющим преимуществом, но не справился с редкой контратакой соперника. Оскар Плано протащил мяч со своей половины поля и поразил ворота Яна Облака.

Казалось, «Реал» обязан пользоваться таким подарком, но сливочные примерно в это же время позволили отличиться Йереми Пино. Понятное дело, произошедшее внесло в действия фаворитов нервозности.

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Однако после перерыва футболисты столичных команд наконец взяли себя в руки и начали демонстрировать ту игру, которой от них ждали болельщики. На 57-й минуте Анхель Корреа сравнял счёт в Вальядолиде аккуратным ударом с радиуса штрафной. Тем временем в Мадриде после просмотра VAR из-за небольшого офсайда отменили гол Карима Бензема.

А вскоре интрига в борьбе за чемпионство умерла окончательно — Луис Суарес забил победный мяч. Теперь уже подопечные Симеоне могли не обращать внимания на происходящее в параллельной встрече. А там «Реал» в концовке совершил впечатляющий камбэк. На 87-й минуте Бензема всё же поразил чужие ворота по всем правилам, а в добавленное арбитром время Лука Модрич принёс команде победу, которой не суждено было стать золотой.

Таким образом, «Атлетико» в 11-й раз и во второй при Симеоне стал чемпионом Испании. При этом впервые за семь лет Ла Лигу не выиграли ни «Реал», ни «Барселона». Каталонцы вовсе впервые с 2008-го финишировали в национальном первенстве третьими.

Выходит, Суарес, летом перебравшись в Мадрид, не прогадал. Собственно, уругваец сделал всё, чтобы привести команду к итоговой победе. В нынешнем сезоне Примеры в его активе сразу 11 победных мячей и 21 в общей сложности. В гонке бомбардиров турнира он уступил только Лионелю Месси (30), Бензема (23) и Жерару Морено (23). К слову, аргентинец также практически гарантировал себе первое место по количеству баллов за результативность — 39 (30 + 9).

Помимо указанных выше команд в ЛЧ от Испании сыграет «Севилья», которая свой матч 38-го тура с «Алавесом» проведёт в воскресенье. В Лигу конференций пробились «Реал Сосьедад», «Бетис» и «Вильярреал». А вот «Валенсия», цвета которой защищает Денис Черышев, в еврокубки не пробилась и заняла лишь 13-е место.

Судьба обладателя двух путёвок в Сегунду была решена заранее. Элитный дивизион досрочно покинули «Эйбар» и «Вальядолид». А вот «Эльче» и «Уэска» до последнего вели борьбу за то, чтобы подняться на 17-е место. В активе обоих коллективов значилось по 33 очка, но последний опережал оппонента по личным встречам. Однако в итоге подопечные Франа Эскрибы дома одержали победу над потерявшим турнирную мотивацию «Атлетиком» — 2:0. А вот «Уэска» так и не смогла распечатать ворота «Валенсии» и вылетела в Сегунду. Что касается Черышева, то он появился на поле только на 77-й минуте.