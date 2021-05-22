«Реал» вырвал победу в матче Примеры с «Вильярреалом» благодаря двум голам в концовке
- Reuters
Встреча, прошедшая на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.
За «Вильярреал» на 20-й минуте отличился Йереми Пино.
Победу «Реалу» принесли голы Карима Бензема, забившего на 87-й минуте, и Луки Модрича, отличившегося на второй компенсированной ко второму тайму минуте.
Таким образом, «Реал» с 84 очками занял второе место по итогам сезона. «Вильярреал» с 58 очками стал седьмым.
Ранее сообщалось, что «Атлетико» обыграл «Вальядолид» и стал чемпионом Примеры.