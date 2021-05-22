«Реал» вырвал победу в матче Примеры с «Вильярреалом» благодаря двум голам в концовке

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Мадридский «Реал» одержал победу над «Вильярреалом» в матче заключительного, 38-го тура испанской Примеры.
«Реал» вырвал победу в матче Примеры с «Вильярреалом» благодаря двум голам в концовке
  • Reuters

Встреча, прошедшая на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

За «Вильярреал» на 20-й минуте отличился Йереми Пино.

Победу «Реалу» принесли голы Карима Бензема, забившего на 87-й минуте, и Луки Модрича, отличившегося на второй компенсированной ко второму тайму минуте.

Таким образом, «Реал» с 84 очками занял второе место по итогам сезона. «Вильярреал» с 58 очками стал седьмым.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» обыграл «Вальядолид» и стал чемпионом Примеры.

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