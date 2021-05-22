«Атлетико» обыграл «Вальядолид» и стал чемпионом Примеры

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Мадридский «Атлетико» одержал победу над «Реал Вальядолид» в матче заключительного 38-го тура испанской Примеры.
«Атлетико» обыграл «Вальядолид» и стал чемпионом Примеры
  • Reuters

Встреча, прошедшая на «Хосе Соррилья» в Вальядолиде, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

«Вальядолид» забил первым. На 18-й минуте отличился Оскар Плано.

Победу «Атлетико» принесли голы Анхеля Корреа и Луиса Суареса, забивших на 57-й и 67-й минутах.

Таким образом, «Атлетико» набрал 86 очков и стал чемпионом испанской Примеры сезона 2020/21. «Вальядолид» с 31 очком стал последним и вылетел в Сегунду.

Ранее появилась информация, что Гризманн заменит Роналду в «Ювентусе».

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