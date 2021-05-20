Источник: Гризманн заменит Роналду в «Ювентусе»

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Форвард «Барселоны» Антуан Гризманн может стать новым игроком «Ювентуса» вместо португальца Криштиану Роналду.
Источник: Гризманн заменит Роналду в «Ювентусе»
  • Reuters

Об этом сообщает Sport.es. По информации источника, 30-летний француз может заменить Криштиану Роналду в туринском клубе, если португальский нападающий всё же примет решение покинуть Италию. Не исключён вариант годичной аренды Гризманна с последующим правом выкупа.

В нынешнем сезоне Примеры Гризманн сыграл 35 матчей, в которых забил 12 мячей и отдал семь результативных передач.

Ранее сообщалось, что перевозка автомобилей Роналду из Турина не связана с его возможным уходом из «Ювентуса».

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