Источник: Гризманн заменит Роналду в «Ювентусе»

Форвард «Барселоны» Антуан Гризманн может стать новым игроком «Ювентуса» вместо португальца Криштиану Роналду.

Об этом сообщает Sport.es. По информации источника, 30-летний француз может заменить Криштиану Роналду в туринском клубе, если португальский нападающий всё же примет решение покинуть Италию. Не исключён вариант годичной аренды Гризманна с последующим правом выкупа.

В нынешнем сезоне Примеры Гризманн сыграл 35 матчей, в которых забил 12 мячей и отдал семь результативных передач.

Ранее сообщалось, что перевозка автомобилей Роналду из Турина не связана с его возможным уходом из «Ювентуса».