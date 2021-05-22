«Атлетико» стал чемпионом Испании по футболу в 11-й раз в истории

Мадридский футбольный клуб «Атлетико» в 11-й раз в своей истории стал чемпионом Испании по футболу.

Чемпионство в сезоне-2020/21 стало для мадридской команды первым за семь лет и 11-м в истории клуба, основанного в 1903 году. В прошлый раз «Атлетико» стал чемпионом Примеры в сезоне-2013/14.

«Атлетико» остаётся единственным за минувшие десять лет клубом, которому удалось прервать гегемонию «Реала» и «Барселоны» в чемпионате Испании. В XXI веке подобное удавалось также «Валенсии», дважды выигравшей Примеру — в сезонах-2001/02 и -2003/04.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» обыграл «Вальядолид» и стал чемпионом Примеры.