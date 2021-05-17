Подвиги Головина, провал «Барселоны» и гол вратаря «Ливерпуля»: главные события топовых европейских чемпионатов

Александр Головин забил мяч и отдал голевую передачу в матче «Монако» с «Ренном» и сохранил для своей команды шанс выиграть чемпионат Франции. Ранее россиянин также помог клубу выйти в финал Кубка страны. «Барселона» проиграла «Сельте» и завершила борьбу за победу в Примере. Вратарь «Ливерпуля» Алисон Бекер забил мяч на 95-й минуте матча АПЛ с «Вест Бромвичем» и позволил мерсисайдцам продолжить борьбу за попадание в Лигу чемпионов.

Конец чемпионской гонки «Барселоны»

«Барселона» окончательно завершила борьбу за чемпионство. В предпоследнем туре Примеры, в котором все матчи проходили одновременно, подопечные Рональда Кумана дома уступили «Сельте» (1:2). Перед игрой каталонцы отставали на четыре очка от «Атлетико» и на два от «Реала», так что теоретически остаться в борьбе за золото они могли только в случае победы.

Матч начался для «Барселоны» обнадёживающе. Лионель Месси забил свой 30-й мяч в национальном первенстве и подтвердил, что в восьмой раз закончит сезон лучшим бомбардиром турнира. Но под конец первого тайма на его гол ответил Санти Мина, а на предпоследней минуте матча испанец оформил дубль. К тому моменту каталонцы оказались в меньшинстве из-за двух жёлтых карточек Клемана Лангле, полученных в течение десяти минут.

«Барселона» довела свою безвыигрышную серию до трёх матчей и впервые за 13 лет не будет даже вице-чемпионом страны. Воспользоваться неудачей и сбросить её на четвёртое место могла бы «Севилья», но она крупно проиграла «Вильярреалу» (0:4), в составе которого хет-трик оформил Карлос Бакка.

Высоки шансы стать пятикратным чемпионом Испании у бывшего нападающего «Барсы» Луиса Суареса. Именно он принёс мадридскому «Атлетико» крайне важную домашнюю победу над «Осасуной» (2:1). Счёт в этой игре долгое время не был открыт, пока в составе гостей на 75-й минуте не отличился Анте Будимир. Но подопечным Диего Симеоне удалось за оставшееся время перевернуть игру благодаря голам Ренана Лоди и Суареса, который уже в десятый раз за сезон принёс «Атлетико» победу.

Уругваец почти два месяца ждал свой 20-й мяч и в итоге подарил «Атлетико» шанс на первый за семь лет титул. Для этого мадридцам нужно в последнем матче сезона обыграть на выезде «Вальядолид».

Чемпионство могло бы быть оформлено уже в воскресенье, если бы очки потерял «Реал». Однако он избежал ничейного результата, к которому упорно шёл матч с «Атлетиком» в Бильбао. Нули на табло горели до 68-й минуты, когда Начо всё-таки забил единственный мяч после розыгрыша углового. «Реал» сохранил двухочковое отставание от «Атлетико», которое теперь сможет отыграть только в случае победы над «Вильярреалом» через неделю при потере очков его главным конкурентом.

Лигочемпионская гонка в Италии

В Италии продолжается борьба за две путёвки в Лигу чемпионов. В предпоследнем, 37-м туре чемпионата страны «Аталанта» присоединилась к «Интеру», гарантировав себе выступление в главном еврокубке. За попадание в первую четвёрку продолжают сражаться «Наполи», «Милан» и «Ювентус».

Команда Алексея Миранчука одержала непростую выездную победу над «Дженоа» со счётом 4:3. Россиянин в этой встрече отдал передачу Марио Пашаличу. Как оказалось, именно этот гол на 51-й минуте стал победным для бергамасков, которым два мяча забил экс-игрок «Ростова» Эльдор Шомуродов.

В следующем матче тура «Ювентус» принимал «Интер», и сложивший полномочия чемпион дал бой новому обладателю скудетто (3:2). Победа далась туринцам непросто — в середине первого тайма голами обменялись Криштиану Роналду и Ромелу Лукаку, а перед свистком на перерыв успел отличиться Хуан Куадрадо.

Однако на 55-й минуте хозяева остались в меньшинстве из-за второго предупреждения Родриго Бетанкура, а за семь минут до конца основного времени Джорджо Кьеллини автоголом лишил свою команду перевеса в счёте. К счастью для подопечных Андреа Пирло, они успели получить право на пенальти, который реализовал Куадрадо.

После своего матча «Ювентус» временно поднялся на третье место, но в воскресенье «Наполи» и «Милан» отодвинули его на пятую строчку. Неаполитанцам для этого понадобилось обыграть в гостях «Фиорентину» (2:0). Хозяевам поля не помог Александр Кокорин, оставшийся в запасе в третьем матче подряд. Миланцам же хватило нулевой ничьей с «Кальяри».

Перед заключительными играми «Аталанта» выигрывает два очка у «Наполи» и «Милана» и три — у «Ювентуса». Многое в 38-м туре будет решаться в матче «Аталанта» — «Милан», однако даже в случае поражения бергамасков и равенства очков с «Юве» коллектив Джан Пьеро Гасперини окажется выше в турнирной таблице по дополнительным показателям.

Два шанса Головина на титул

Самую большую интригу сумел сохранить чемпионат Франции. К последнему туру на титул продолжают претендовать сразу три команды. В их числе находится и «Монако», которое за такой шанс должно благодарить Александра Головина.

Российский футболист стал главным героем встречи с «Ренном» (2:1). В первые полчаса игры он отдал голевую передачу Виссаму Бен-Йеддеру, а затем забил свой пятый мяч в текущем розыгрыше Лиги 1. Правда, во втором тайме его одноклубник Аксель Дисаси срезал мяч в свои ворота, но это не помешало «Монако» отпраздновать победу.

Бороться дальше за титул монегаскам также помогла осечка «Лилля». Лидер турнирной таблицы прервал серию из трёх побед и разошёлся миром с «Сент-Этьеном» (0:0). Теперь «Монако» проигрывает ему три очка и теоретически ещё может выйти вперёд. Правда, для этого нужно не только ликвидировать отставание в последнем туре, но и выйти вперёд по разнице забитых и пропущенных мячей.

А ещё не забывать, что за чемпионство продолжает бороться ПСЖ. В 37-м туре он разгромил в своём поле «Реймс», который уже на десятой минуте остался в меньшинстве. В итоге в ворота гостей залетели четыре безответных мяча. После этой победы парижане проигрывают «Лиллю» всего одно очки, и им навязать борьбу за титул будет всё-таки проще, чем «Монако».

Но у Головина есть ещё один способ закончить сезон с трофеем. На минувшей неделе также состоялись полуфинальные матчи Кубка Франции. «Монако» в нём разгромило со счётом 5:1 клуб четвёртого по силе дивизиона «Румийи Вальер». Последний из пяти мячей монегасков забил российский полузащитник. 19 мая клуб сыграет в финале с ПСЖ, который своё участие в решающем матче подтвердил только после серии пенальти во встрече с «Монпелье».

Серебряное возвращение «Лейпцига»

После предпоследнего тура в чемпионате Германии определился серебряный призёр. «Лейпциг» повторил своё лучшее достижение, когда в дебютном сезоне-2016/17 занял второе место в Бундеслиге. Но в последнее время фанаты самого молодого клуба турнира не могли быть уверены, что финиш сезона будет для них успешным.

«Лейпцигу» особенно не везло в матчах с дортмундской «Боруссией». Неделю назад подопечные Юлиана Нагельсмана проиграли ей в национальном чемпионате, а 13 мая их ждал разгром в финале Кубка Германии (1:4). Благодаря дублям Эрлинга Холанда и Джейсона Санчо «Боруссия» в пятый раз стала обладателем этого трофея. В этом статусе она тут же обыграла «Майнц» и довела победную серию в Бундеслиге до шести матчей, а заодно сократила отставание от «Лейпцига» до трёх очков.

Чтобы борьба за серебро не обострилась, подопечным Нагельсмана нужно было в 33-м туре дома сыграть хотя бы вничью с «Вольфсбургом», который также сохранял шансы на второе место. По итогам первого тайма именно гости вели со счётом 2:0 благодаря дублю арендованного у московского «Динамо» Максимилиана Филиппа. Но удержать победу гостям не удалось. «Лейпциг» добился ничьей, которая оставила «Боруссию» и «Вольфсбург» между собой выяснять, кто займёт по итогам сезона третье место.

При этом обе команды получили путёвки в Лигу чемпионов. В начале мая на неё ещё мог претендовать «Айнтрахт», но франкфуртцы ужасно провели концовку сезона и не выиграли ни один из последних трёх матчей. Окончательно мечты команды о главном турнире Европы разбились после поражения от «Шальке» (3:4), который в этом сезоне стал худшей командой Германии и давно обеспечил себе вылет во вторую Бундеслигу.

Неделя побед «Лестера» и неудач МЮ

Минувшая неделя получилась очень успешной для «Лестера». Началась она с матча против обессиленного «Манчестер Юнайтед». Подопечным Уле-Гуннара Сульшера нужно было сыграть с «лисами» во вторник, а уже спустя два дня провести перенесённую из-за собственных болельщиков встречу с «Ливерпулем». Из-за этого манкунианцы в первой игре выставили преимущественно резервный состав. «Лестер», как раз борющийся с мерсисайдцами за третье место в АПЛ, этим подарком воспользовался и обыграл МЮ в Премьер-лиге впервые с сентября 2014 года — побед над этой командой не было даже в чемпионском сезоне-2015/16.

Заранее проведя свою игру 36-го тура, на выходных «Лестер» смог сосредоточиться на финале Кубка Англии, где ему противостоял «Челси». «Лисы» четыре раза доходили до решающего матча турнира и ни разу не праздновали победу. В этот раз удача им всё-таки улыбнулась. Исход встречи решил единственный гол Юри Тилеманса из-за пределов штрафной, нисколько не следовавший из логики игры. «Лестер» впервые в своей истории завоевал старейший клубный трофей в мире.

«Манчестер Юнайтед» подготовиться к матчу с «Ливерпулем» так и не сумел. Более мотивированные подопечные Юргена Клоппа, которым нужно бороться за выход в Лигу чемпионов, одержали победу со счётом 4:2 благодаря дублю Роберто Фирмино. В конце недели игроки МЮ смогли наконец-то отдохнуть, а мерсисайдцам нужно было продолжать набирать очки в АПЛ.

Они едва не провалили свою миссию во встрече с уже вылетевшим в Чемпионшип «Вест Бромвичем». Но команду Клоппа спас голкипер Алисон Бекер. Героем встречи он стал не из-за того, что безукоризненно защищал ворота. На пятой добавленной минуте при счёте 1:1 бразилец пошёл помогать с розыгрышем углового и головой забил победный мяч. Бекер стал первым вратарём в истории «Ливерпуля», который оформил гол в официальном матче. Этим ударом вратарь позволил своей команде приблизиться к первой четвёрке турнирной таблицы. За два тура до конца сезона мерсисайдцы всё ещё могут обойти не только «Челси», но и «Лестер».