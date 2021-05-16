Головин забил мяч и отдал голевой пас в первом тайме матча с «Ренном»

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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин отметился голом и результативной передачей в первом тайме матча 37-го тура французской футбольной Лиги 1 с «Ренном».

На 16-й минуте россиянин ассистировал Виссаму Бен-Йеддеру, а на 29-й Головин уже сам стал автором забитого мяча, отличившись неотразимым дальним ударом.

Ранее Головин рассказал, в чём прибавил под руководством Нико Ковача в «Монако».

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