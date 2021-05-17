ПСЖ в большинстве разгромил «Реймс» в Лиге 1

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ПСЖ на своём поле крупно обыграл «Реймс» в матче 37-го тура французской футбольной Лиги 1.

Встреча прошла в Париже и завершилась со счётом 4:0.

В составе хозяев с пенальти отличился Неймар (13'), а также отличились Килиан Мбаппе (24'), Маркиньос (68') и Мойзе Кин (89').

При этом с десятой минуты гости играли в меньшинстве после удаления Юниса Абдельхамида.

ПСЖ занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Франции (79). «Реймс» (42) находится на 13-й строчке.

Ранее сообщалось, что «Лилль» сыграл вничью с «Сент-Этьеном» в 37-м туре Лиги 1.

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