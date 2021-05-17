ПСЖ в большинстве разгромил «Реймс» в Лиге 1
Встреча прошла в Париже и завершилась со счётом 4:0.
В составе хозяев с пенальти отличился Неймар (13'), а также отличились Килиан Мбаппе (24'), Маркиньос (68') и Мойзе Кин (89').
При этом с десятой минуты гости играли в меньшинстве после удаления Юниса Абдельхамида.
ПСЖ занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Франции (79). «Реймс» (42) находится на 13-й строчке.
Ранее сообщалось, что «Лилль» сыграл вничью с «Сент-Этьеном» в 37-м туре Лиги 1.