«Лейпциг» и «Вольфсбург» не выявили победителя в матче Бундеслиги

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«РБ Лейпциг» на своём поле сыграл вничью с «Вольфсбургом» в матче 33-го тура немецкой футбольной Бундеслиги.

Встреча прошла в Лейпциге и завершилась со счётом 2:2.

В составе гостей дубль оформил Максимилиан Филипп, который забил на 12-й минуте и на первой компенсированной минуте первого тайма. У хозяев отличился Джастин Клюйверт на 51-й, а на 78-й минуте пенальти реализовал Марсель Забитцер.

«Лейпциг» набрал 65 очков и находится на втором месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Вольфсбург» (61) находится на четвёртой строчке.

Ранее сообщалось, что дортмундская «Боруссия» обыграла «Майнц» и поднялась на третье место в Бундеслиге.

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