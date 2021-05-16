Дортмундская «Боруссия» обыграла «Майнц» и поднялась на третье место в Бундеслиге
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Встреча прошла в Майнце и завершилась в пользу гостей — 3:1.
В составе дортмундцев отличились Рафаэл Геррейру, Марко Ройс и Юлиан Брандт. Хозяева ответили только голом Робина Куайсона с пенальти в концовке игры.
«Боруссия» набрала 61 очко и поднялась на третье место в турнирной таблице чемпионата Германии.«Майнц» (36) находится на 13-м месте.
Ранее Роберт Левандовски повторил исторический рекорд Герда Мюллера по голам за сезон в Бундеслиге.