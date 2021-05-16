Дортмундская «Боруссия» обыграла «Майнц» и поднялась на третье место в Бундеслиге

Короткая ссылка
Дортмундская «Боруссия» одержала победу над «Майнцем» в матче 33-го тура немецкой футбольной Бундеслиги.
Дортмундская «Боруссия» обыграла «Майнц» и поднялась на третье место в Бундеслиге
  • Reuters

Встреча прошла в Майнце и завершилась в пользу гостей — 3:1.

В составе дортмундцев отличились Рафаэл Геррейру, Марко Ройс и Юлиан Брандт. Хозяева ответили только голом Робина Куайсона с пенальти в концовке игры.

«Боруссия» набрала 61 очко и поднялась на третье место в турнирной таблице чемпионата Германии.«Майнц» (36) находится на 13-м месте. 

Ранее Роберт Левандовски повторил исторический рекорд Герда Мюллера по голам за сезон в Бундеслиге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить