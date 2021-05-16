Дортмундская «Боруссия» обыграла «Майнц» и поднялась на третье место в Бундеслиге

Дортмундская «Боруссия» одержала победу над «Майнцем» в матче 33-го тура немецкой футбольной Бундеслиги.

Встреча прошла в Майнце и завершилась в пользу гостей — 3:1.

В составе дортмундцев отличились Рафаэл Геррейру, Марко Ройс и Юлиан Брандт. Хозяева ответили только голом Робина Куайсона с пенальти в концовке игры.

«Боруссия» набрала 61 очко и поднялась на третье место в турнирной таблице чемпионата Германии.«Майнц» (36) находится на 13-м месте.

Ранее Роберт Левандовски повторил исторический рекорд Герда Мюллера по голам за сезон в Бундеслиге.